El salario mínimo en República Dominicana se ubica entre los más altos de América Latina

El peso es la moneda oficial de República Dominicana. Fue creado en 1971 Foto: Getty Images

El salario mínimo en República Dominicana se ha ubicado entre los diez más altos de América Latina de acuerdo con un informe de publicado por la plataforma de noticias Bloomberg Línea. El país caribeño inició el año en la novena posición con un salario mínimo mensual que varía entre $269 y $475, superando al de países como Colombia, Argentina y Brasil.

El posicionamiento de República Dominicana en este ranking regional responde a las políticas salariales diferenciadas según el tamaño y actividad de las empresas. Bloomberg Línea ha registrado que los trabajadores dominicanos perciben entre 16,993 y 29,988 pesos dominicanos mensuales, según el sector y la envergadura de la empresa.

Esta estructura refleja una normativa implementada para ajustar continuamente los ingresos mínimos y responder a las presiones inflacionarias y los cambios económicos en la región.

El informe cita que desde el 1 de febrero, el salario mínimo del sector privado no sectorizado ha experimentado un aumento del 8 %, finalizando así el incremento progresivo de 20 % que el Comité Nacional de Salarios aprobó el año pasado.

Las empresas grandes, que en abril de 2025 ya pagaban 27,988.80 pesos dominicanos tras una subida del 12 %, ahora deben abonar el 8 % restante, llevando el salario mínimo a 29,988 pesos, lo cual implica un incremento de 2,000 pesos para estos trabajadores.

El ranking, que incluye al menos 19 países latinoamericanos y caribeños, ha confirmado que el salario mínimo dominicano mantiene una ventaja relativa respecto a economías de tamaño considerable como Brasil y Argentina.

Comparativa regional de salarios mínimos

Bloomberg Línea ha señalado que Costa Rica, Uruguay y Panamá ocupan las tres primeras posiciones en América Latina por el nivel de salario mínimo que sus trabajadores devengan. En Costa Rica, los trabajadores perciben $751, superando en $103 a los de Uruguay $648. Panamá se ubica en tercer lugar, con $636,80 como salario mínimo mensual.

En los siguientes puestos los ocupan Chile con $597, Guatemala que ronda los $477 y los $554, México por otra parte tiene un salario de $533, Honduras puede alcanzar los $530 y Ecuador $482. Colombia cierra la lista de los diez salarios mínimos más elevados en la región, fijado en $446 al mes, aunque este monto no incorpora el auxilio de transporte del que gozan sus trabajadores, según el ranking publicado.