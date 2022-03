“La serpiente de Essex”: Claire Danes y Tom Hiddleston serán los protagonizan de la novela más vendida de Sarah Perry

“The Essex Serpent” (Foto: Apple TV+)

Apple TV+ está por estrenar la serie de “The Essex Serpent”, inspirada en la novela homónima, y la más vendida, de Sarah Perry, quien, tras retomar la literatura gótica se ha convertido en “la revelación del año” para su editorial, Siruela.

En esta producción audiovisual se plasmará la vida de Cora Seaborne, quien, al quedar viuda, de un hombre cruel y abusador, encuentra la libertad de desarrollar su pasión por la paleontología y el naturalismo más científico, razón por la cual decide mudarse de la Londres victoriana al condado de Essex, acompañada de su hijo Francis y Martha, la joven niñera.

Al llegar a la localidad de Colchester comienza el misterio, pues al mismo tiempo en que la particular mujer aparece en el pueblo, los rumores sobre una mítica serpiente empiezan a difundirse entre los habitantes de la localidad, para quienes se avecina una amenaza, que podría acabar con la vida de todo aquel que ande cerca.

“The Essex Serpent” (Foto: Siruela ediciones)

Luke Garret, un médico de ideas modernas, amigo del esposo de Cora, quien está profundamente enamorado de ella, le presenta al reverendo William Ransome, con lo cual se unen en la historia la religión, la ciencia, el amor y las supesticiones, desatando un terrorífico desenlace.

La supuesta aparición de la serpiente enfrentará a todos en el pueblo y a parte de la congregación con la viuda, a quien acusan de atraer la maldición por su relación con el vicario. “Cora y William inician una relación tan intensa como desasosegante, tan callada y profunda como desleal... La separación entre ellos se antoja inevitable”.

Esta novela de Sarah Perry, incluida en un género que algunos críticos llaman neovictoriano, no solo muestra las distintas formas que puede tomar al amor, sino que algunos la comparan con novelas de autores clásicos como Charles Dickens, Wilkie Collins o Hilary Mantel, destacando que Perry se mueve entre el pasado y el mundo contemporáneo, relatando historias modernas enmarcadas en la época de la inolvidable reina Victoria.

“Si Dickens y el autor de Drácula se hubieran unido para escribir la gran novela victoriana” no habrían sido capaces de superarla”, aseguró el poeta escocés John Burnside. La intensidad de la obra de Sara Perry es tal que muchos sostiene que la viuda Cora Seaborne está al mismo nivel de reonocidos caracteres femeninos como Jane Eyre o la Catherine Earnshaw, de “Cumbres Borrascosas”.

The Essex Serpent (Foto: Apple TV+)

En La serpiente de Essex, se incluyen debates sobre temas como la religión, los avances de la medicina y la ciencia, que fueron impulsados y seguidos por los principales diarios del siglo XIX

El amor y la independencia de la mujer también son puntos que remarca la autora en el cual corrompe en el tiempo y en el espacio mismo de los escenarios y los diferentes paisajes de los cuales hacen que sea apto para la adaptación que realizará Apple TV+.

La adaptación del libro, realizada por Anna Symon (”Deep Water”), será dirigida por Clio Barnard (”Ali & Ava”) y cuenta con un elenco estelar, encabezado por la ganadora del premio Emmy y SAG Claire Danes, como Cora Seaborne; el nominado al premio Emmy Tom Hiddleston (”Loki”), como el vicario del pueblo, además de contar con otras participaciones: Frank Dillane, Clémence Poésy y Hayley Squires.

La serie tendrá seis capítulos y se estrenará, a nivel mundial, el viernes 13 de mayo de este 2022 con los primeros dos capítulos. Será dirigida por el nominado al BAFTA Clio Barnard y escrita por la nominada al premio BAFTA Anna Symon.

¿Quién es Sarah Perry?

Sarah Perry (Foto: Wikipedia)

La escritora nació en el condado de Essex en 1979, en la localidad de Chelmsford, tiene doctorado en Escritura Creativa por la Royal Holloway. Su primer libro fue “After me comes the flood” y su segunda novela es La serpeinte de Essex, que permaneció dentro del “top ten” como el libro de ficción más vendido, durante 46 semanas.

Ha tenido diferentes reconocimientos: Ganadora del British Book Award 2016, Libro del año por la cadena de librerías Waterstones, Número uno en la lista de libros más vendidos del Sunday Times, Finalista del Dylan Thomas Prize entre otros.

