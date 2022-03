Heidi Murkoff con Infobae: “Hay muy pocos derechos para las mujeres embarazadas”

Millones de padres leyeron el libro y se preocuparon, y al saber eso yo ya cumplí con lo que me proponía a hacer. Entonces, debido a que se está llevando esa misión, trato ver a todos como lo importante que son: tú importas, tus preocupaciones importan. (Foto: wikipedia)

Cuando una mujer está embarazada llega a tener miedos, se pregunta si podrá resolver los problemas que tendrá para educar a su hijo, si logrará solventar todas sus necesidades e incluso decidir si quiere tener un hijo o si es mejor interrumpir su proceso.

Aunque no hay un libro que de instrucciones de cómo ser madre, o padre, sí hay uno que ayuda a muchos primerizos en relación con los bebés. El libro Qué esperar cuando se está esperando, de Heidi Murkoff, habla de esas preocupaciones que llegan a tener las madres al momento de enterarse de que está embarazada.

La idea de crear este texto surgió hace treinta años, asegura su autora en diálogo con Infobae, no había internet y en muchas ocasiones las tradiciones o recomendaciones de las familias no eran la mejor forma de proceder ante las dudas de las mujeres

En este día que se conmemora a la mujer Infobae habló con Heidi Murkoff con el fin de responder las dudas con respecto a las nuevas tecnologías que existen en el mundo y la nueva realidad tras la pandemia, cuando, dice, muchas cosas cambiaron para las embarazadas.

¿Cómo surgió la idea de hacer este libro para las mujeres embarazadas?

Debo agregar que no es sólo para ellas, también es para el papá, porque los dos son socios en este proceso. Es un trabajo pesado para ella, pero él sigue siendo un participante muy importante.

Todo comenzó en realidad con la participación de mi esposo porque nos casamos y tres meses después estábamos embarazados, en ese momento no solo no lo vi venir, sino que no tenía idea: no había libros, no había otras mamás con tanta experiencia para preguntar, solo estábamos él, yo y mi médico.

Pude haber hablado con mi médico todo el día, pero eso no me quitaba las miles de preguntas con las que me quedé y con miles de preocupaciones, preguntando siempre si eso es normal y pues tuve que improvisar.

Aunque si tuvimos el abrazo y el apoyo de nuestra mamá y papá, ese que se necesita en este viaje tan emocionante, pero también en el mismo momento, tan aterrador.

Y antes de entrar a parto entregué una propuesta de mi primer libro que es este, fue un día ocupado.

45 millones de libros vendidos ¿Cómo te sientes? ¿Alguna vez imaginaste esto?

Así está la cosa, tenía una misión y esa misión es ayudar a las mamás a ayudar a los papás. Ayudarlos a tener embarazos más saludables, partos más seguros y, por supuesto, preocuparse menos y disfrutar más del momento y sus bebés, que por cierto tampoco vienen con instrucciones, razón del por qué lo escribí.

Millones de padres leyeron el libro y se preocuparon, y al saber eso yo ya cumplí con lo que me proponía a hacer. Entonces, debido a que se está llevando esa misión, trato ver a todos como lo importante que son: tú importas, tus preocupaciones importan.

También existen a las mamás que no tienen acceso al libro, por eso tenemos nuestro proyecto que proporciona información y apoyo. Eso es lo que significa para mí. Ayudar a todas las mamás.

¿Cuáles son los mitos más famosos entre las mujeres embarazadas?

Hay tantos. Probablemente comienzan incluso antes de que te quedes embarazada y muchos pasan de generación en generación, pero hay uno de los miles y es que, si estas embarazada eres automáticamente feliz y brillante, disfrutas exhibir todo tu cuerpo cuando en realidad podrías estar vomitando y estreñirte, todo duele, te sientes miserable, tus emociones están por todas partes y es posible que no seas ambivalente.

Hay tantos. Probablemente comienzan incluso antes de que te quedes embarazada y muchos pasan de generación en generación, pero hay uno de los miles y es que, si estas embarazada eres automáticamente feliz y brillante, disfrutas exhibir todo tu cuerpo cuando en realidad podrías estar vomitando y estreñirte, todo duele, te sientes miserable, tus emociones están por todas partes y es posible que no seas ambivalente.

Puede ser que ni siquiera estés emocionado o incluso te preguntas si realmente quieres estarlo, arrojas tus emociones en picada porque piensas qué tienes algo de malo.

Te dices: no voy a ser una buena mamá porque no lo soy u otras cosas que piensas, pero son dudas que todos tenemos. No es un paseo por el parque, no es un viaje de placer. Tienes que abrocharte el cinturón en esta montaña rusa, pero muchos de esos cambios son por el bien de todos. Algunos serán difíciles de sobrellevar y por eso se tiene que saber que no estás sola. Esos sentimientos son realmente muy importantes.

Cada mujer embarazada es diferente, cada embarazo es diferente, cada familia y cada bebé. No necesariamente puedes ser influenciado por otra persona en línea, pero sabes que eso no va a ser tú experiencia personal. Eso es bueno.

Eso sí, creo que hay que limpiar montones y montones de sentimientos que no espera uno, que se puedan preparar, pero también que sean parte de una comunidad.

¿Hay algún tabú que todavía se diga en el embarazo?

Algunas personas son muy supersticiosas. Son gente que comparte demasiadas cosas y hay veces que no existen como tal. Puede ser que hablen del tapón mucoso si deben de amamantar en público, cosas que eran tabú hace 20 30 años.

Te daré un ejemplo, tuve que cubrir mi barriga porque no tenía que dejar que nadie supiera que estás embarazada. Llevas una gran tienda de campaña de poliéster alrededor, pero nadie lo veía y ahora a todos les encanta mostrar porque ya no es tabú.

Estando embarazada te agarras la barriga y mostrándola, amamantar en público ya no es un tabú. Creo que parte del problema son todas las presiones que sienten las mamás debido la información que hay, pero también a la que no sabemos si es real lo que hay en internet.

El contenido está cuidadosamente trabajado, pero hay lugares en los que sabes que puedes confiar en alguien que no tiene la credibilidad y es realmente difícil distinguir, un ejemplo perfecto son las vacunas.

Hay mucha información errónea sobre el embarazo y las vacunas COVID y se propagó más rápido. Simplemente se propagó y se propagó, pero es muy importante tener conversaciones con alguien en quien pueda confiar completamente.

La información médica es importante y el lado bueno de Internet es que tienes un sentido de comunidad, ya sabes, creo que rompe muchas barreras. Así que podrías estar en algún lugar de África y tener una conversación sobre el llanto de tu bebé a las 3:00 a. m. con una mamá en Ohio y de repente la maternidad es la hermandad definitiva.

Estás conectado por algo, porque compartes ese dolor, la oportunidad de compartirlo de una manera realmente poderosa.

Ahora, el otro inconveniente es que hay madres juzgando o avergonzando y a la mamá no se siente lo suficientemente bien y eso sucede en redes sociales activas. Todos sienten que son expertos y pueden decirte lo que estás haciendo mal y sabes que su opinión es muy importante, pero deberíamos estar allí para apoyar.

Todos tienen una plataforma diferente, una agenda diferente, pero creo que cada uno conocen mejor su cuerpo y el de su bebé y si tiene la información tomará la mejor decisión para su bebé.

¿Qué preocupaciones tenían las mamás en esta pandemia?

¿Qué preocupaciones tenían las mamás en esta pandemia?

Había tantas preocupaciones y muchas incógnitas, saber si voy a tener un aborto espontáneo o un parto, Si tengo covid o no lo sabremos, si estará en riesgo en el físico y lo más importante es que la mujer embarazada debe recibir la vacuna. Es segura y efectiva, te protege a ti y a tu bebé.

Hay un montón de mitos y hechos de desinformación, pero lo más preocupante creo que fue la sensación de aislamiento. Cuando estás embarazada es algo nuevo y a veces es difícil por las mamás que no tienen familia, se sientes aisladas.

La depresión del embarazo y la depresión posparto son bastante comunes. En realidad, una de cada cinco o de seis mujeres experimentarán esos síntomas incluso sin covid y son tratables, pero es una conversación muy importante que se debe de dar porque no tenemos esa conversación de que muchas mamás sufren.

Con el covid se vieron esos problemas de aislamiento, financieros, violencia de pareja, pero las mujeres no tienen a dónde ir.

Aunque la mamá debería sentirse absolutamente libre de tener esos sentimientos y saber que no estás sola. Ha sido increíblemente desafiante para una nueva mamá con un nuevo bebé aislado de su familia.

¿Crees que es necesario hacer cambios en el mundo, como la creación de leyes, para las mujeres embarazadas?

Sí, tengo que decir que Estados Unidos es el peor de todos los países desarrollados en términos de que no ofrecen licencia familiar pagada y, por lo tanto, hay esencialmente muy pocos derechos para las mujeres embarazadas.

Las mujeres embarazadas a menudo son discriminadas. Ahora se ve el lado positivo porque tienen trabajo remoto, así que es más fácil estar embarazada en casa y trabajando, entonces, ya tendrás espacio si vas a vomitar cada cinco minutos o si tienes todos esos dolores y molestias es más fácil estar en casa. Eso probablemente se convertirá en un desafío una vez más.

La realidad es que hacer un bebé es un trabajo de tiempo completo de todos modos, pero hay tantas dimensiones diferentes en una mujer embarazada y no se detiene la barriga. Hay trabajo u otras dimensiones y simplemente no es justo que lo hagamos ver tan fácil como sea posible para ser mujer y tener un bebé.

