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Seis datos curiosos de Mis muertos tristes, la miniserie basada en Mariana Enriquez

El proyecto dirigido por Pablo Larraín combinó rodaje en Argentina y Chile, efectos prácticos, modelos hiperrealistas y una banda sonora con colaboradores internacionales

Ema, una médica recién jubilada que puede ver a los muertos, intenta procesar la muerte de su madre y sus propias cuentas pendientes. La llegada de su sobrina Julie y el asesinato de tres adolescentes en Piedrabuena, un barrio atravesado por la violencia, desatan un extraño fenómeno que rompe el frágil equilibrio entre vivos y muertos. Lo que hasta entonces había sido una carga de Ema comienza a expandirse por todo el barrio: los muertos empiezan a hacerse presentes y nadie podrá escapar al sonido de sus propios fantasmas. (Netflix)
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Mis muertos tristes, la miniserie dirigida por Pablo Larraín y basada en el universo literario de Mariana Enriquez, requirió 57 jornadas de rodaje, un equipo de 176 personas y la construcción de un tanque de grabaciones submarinas de 8 metros de diámetro. La producción, disponible en Netflix, llevó a la pantalla un relato donde los muertos irrumpen en la vida cotidiana de un barrio atravesado por la violencia.

La historia sigue a Ema, una médica recién jubilada con la capacidad de ver a los muertos. Mientras intenta atravesar el duelo por su madre y revisar asuntos de su propia vida, recibe a su sobrina Julie. Al mismo tiempo, el asesinato de tres adolescentes en Piedrabuena altera el frágil límite entre los vivos y quienes ya no están.

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El rodaje generó unas 570 horas de material audiovisual, según los datos de producción. Frente y detrás de cámara trabajaron 176 personas, durante casi dos meses de filmación.

Piedrabuena fue el escenario para cruzar lo real con lo onírico

Para conservar el clima de los relatos de Enriquez, el equipo buscó un entorno donde convivieran lo cotidiano, la desigualdad y una dimensión inquietante. La elección fue el barrio Piedrabuena, en la Ciudad de Buenos Aires, un conjunto habitacional construido entre 1957 y 1980.

Edificios de departamentos de color blanco y rojo con torres altas de hormigón, pasarelas con barandillas y un cielo gris al fondo
Piedrabuena, en la Ciudad de Buenos Aires, fue uno de los escenarios centrales de la producción. (Netflix)

El diseñador de producción Rodrigo Bazaes definió al lugar como “el escenario perfecto para este choque entre dos barrios, entre dos clases distintas y en una Argentina que ha ido mutando justamente en ese vínculo entre clases”.

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La serie marca, además, el reencuentro de Mercedes Morán con Larraín. La actriz, que interpreta a Ema, había trabajado antes con el realizador chileno en Neruda (2016), donde encarnó a Delia del Carril. “Desde ese entonces estábamos los dos esperando poder repetir”, señaló Morán sobre la nueva colaboración.

Una persona con abrigo beige y cabello canoso se asoma por una abertura de concreto ante un cielo nublado
Mercedes Morán interpreta a Ema, una médica jubilada que puede ver a los muertos. (Netflix)

Por su parte, Dolores Fonzi, quien interpreta a Carolina, es lectora de Mariana Enriquez y tiene entre sus libros favoritos Nuestra parte de noche.

Susana y Julie requirieron hasta seis horas diarias de maquillaje

La construcción física de los personajes fue uno de los desafíos técnicos de la producción. Luz Jiménez, encargada del papel de Susana, pasó hasta cuatro horas en maquillaje antes de algunas escenas.

Una mujer de edad avanzada con bata de flores azul y blanca permanece sentada en una habitación en penumbra mirando al frente
Luz Jiménez, intérprete de Susana, pasó hasta cuatro horas en maquillaje para algunas secuencias. (Netflix)

El proceso fue aún más extenso para Carolina Alvarez, intérprete de Julie. Las jornadas de caracterización oscilaron entre cuatro y seis horas, de acuerdo con el grado de descomposición que exigía cada secuencia. El equipo debía sostener la continuidad visual del personaje durante las distintas etapas del rodaje.

El tanque submarino se construyó entre Buenos Aires y Santiago de Chile

Las escenas bajo el agua requirieron una estructura realizada en tres etapas y dos países. La base de la torre, diseñada por Bazaes, se construyó en Piedrabuena. Luego, el tanque se levantó en una explanada industrial de Colina, en Santiago de Chile.

Una mujer con una camiseta deportiva roja permanece de pie en una calle al aire libre durante el atardecer
Carolina Alvarez realizó entrenamiento físico y de apnea para filmar las escenas bajo el agua. (Netflix)

La fase final consistió en desarrollar el interior en Estudios del Río, también en Santiago. Allí se creó el que la producción identifica como el tanque de grabaciones submarinas más grande de Sudamérica, con 8 metros de diámetro y 4,5 metros de profundidad.

Para llenarlo se necesitaron más de 14 camiones cisterna y un sistema de calefacción que permitiera trabajar con seguridad. Las tomas contaron con buzos especializados en apnea, capaces de permanecer bajo el agua a más de 3 metros de profundidad durante períodos prolongados.

Alvarez siguió un entrenamiento específico para realizar secuencias sumergida y sostener la respiración bajo una exigencia física sostenida. Para las escenas de Julie se registraron, además, tres dummies hiperrealistas y a la actriz; los materiales se integraron luego durante la posproducción.

Una persona de pie bajo la lluvia de noche frente a un gran edificio con luces encendidas en algunas ventanas
La producción utilizó dummies hiperrealistas de Julie para combinar efectos prácticos y posproducción. (Netflix)

Los modelos implicaron una operación entre tres países: el cuerpo de Alvarez se escaneó en Argentina, las piezas se fabricaron en España por el equipo de Tristán Versluis y el ensamblaje se completó en Chile, con permisos aduaneros especiales.

Larraín dirigió esas secuencias en tiempo real mediante un sistema de comunicación diseñado para operar bajo el agua. La música reunió a John Warhurst, Miguel Hormazábal y Filmo Estudios, los hermanos Mauricio y Francisco Durán, de Los Bunkers, y Juan Pablo Abalo, entre otros colaboradores.

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