Ricardo Darín y Diego Peretti estrenarán “Lo dejamos acá” en San Sebastián antes de su llegada a Netflix

Un psicoanalista pragmático pierde la fe en los métodos habituales de la psicología y comienza a sobrepasar los límites con sus pacientes. Todo parece funcionar hasta que un escritor con un bloqueo creativo llega a su consulta. Lo dejamos acá estrena en el segundo semestre de 2026. No te pierdas este adelanto. (Netflix)

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Ricardo Darín y Diego Peretti volverán a compartir pantalla en Lo dejamos acá, la nueva película argentina de Netflix, que tendrá su premiere mundial en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián antes de su estreno global del 16 de octubre. La presentación en la 74ª edición del certamen español ubicará al film en uno de los principales escaparates del cine iberoamericano de la temporada.

La película está dirigida por Hernán Goldfrid y producida por Kenya Films, con Ricardo Darín, Chino Darín y Federico Posternak al frente de la producción. El proyecto suma una nueva asociación entre la productora y la plataforma, en un contexto de expansión de los contenidos argentinos dentro del circuito internacional del streaming.

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La película tendrá su premiere mundial en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. (Netflix)

La participación de Lo dejamos acá en San Sebastián se dará dentro del programa Otras Actividades, en una edición que además tendrá a Ricardo Darín como protagonista de la imagen oficial del festival. La presencia del actor en el evento suma un dato simbólico para el certamen, que ya le había otorgado el Premio Donostia en 2017, su máxima distinción honorífica.

La trama se apoya en el vínculo entre un terapeuta y uno de sus pacientes. Según la sinopsis difundida por Netflix, un psicoanalista pragmático pierde la fe en los métodos habituales de la psicología y empieza a correr los límites en la relación con quienes atiende. Ese esquema altera su rutina profesional hasta la llegada de un escritor con bloqueo creativo, personaje que encarna Diego Peretti.

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Ricardo Darín y Diego Peretti protagonizan Lo dejamos acá, la nueva película argentina de Netflix. (Netflix)

Ese punto de partida reúne a dos figuras centrales del cine argentino reciente en una historia de tono psicológico. Darín interpreta al analista, mientras que Peretti asume el papel del escritor que irrumpe en la consulta y modifica el equilibrio del relato. La película propone así un cruce entre drama, tensión y observación de los vínculos personales.

El largometraje también marca el regreso de Ricardo Darín a la pantalla grande tras Argentina, 1985, luego de su paso por la serie El Eternauta, uno de los títulos argentinos de mayor circulación internacional en los últimos tiempos. En el elenco también participan Antonia Bengoechea, Inés Efron, Andrea Politti, Pata Echegoyen, Carlos Santamaría y Miriam Odorico.

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Darín interpreta a un psicoanalista que empieza a desafiar los límites de su práctica profesional. (Netflix)

Para Hernán Goldfrid, el estreno suma una nueva colaboración con dos actores con los que ya trabajó en distintos momentos de su carrera. El director debutó en cine con Música en espera, protagonizada por Diego Peretti y Natalia Oreiro, y más tarde dirigió Tesis sobre un homicidio, con Ricardo Darín al frente. También estuvo a cargo de las tres temporadas de El jardín de bronce y de episodios de Atrapados.

El guion lleva la firma de Emanuel Diez, mientras que la ficha técnica se completa con Rodrigo Pulpeiro en fotografía, Roque Baños en música, Andrés Quaranta en edición, Jam Monti en vestuario, Martín Porta en sonido y Daniel Gimelberg en diseño de producción. La película tiene una duración de 1 hora y 37 minutos y forma parte de la producción argentina de 2026 de la plataforma.

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Con una duración de 97 minutos, Lo dejamos acá forma parte de la producción argentina de Netflix para 2026. (Netflix)

El estreno mundial en San Sebastián funcionará como antesala de su lanzamiento para audiencias de distintos mercados. Para Netflix, la película refuerza su estrategia de producción local con proyección global; para el cine argentino, representa una nueva vidriera internacional con nombres de alta circulación y un director ya asociado al thriller y al drama de estudio de personajes.

Con ese recorrido, Lo dejamos acá llegará a Netflix el 16 de octubre, después de su paso por el festival español, donde Darín tendrá una doble centralidad: como rostro de la edición y como una de las figuras de esta producción argentina que buscará instalarse en la conversación audiovisual del último tramo del año.

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