En el barro tendrá tercera temporada en Netflix y promete el regreso de María Becerra y Juana Molina

La exitosa serie argentina prepara una nueva entrega tras arrasar en el top global, anticipando reencuentros inesperados y más alianzas explosivas entre las internas de La Quebrada, con sorpresas para los fans en cada capítulo

Gladys 'La Borges', personaje clave
Gladys 'La Borges', personaje clave de Ana Garibaldi, retorna al penal enfrentando nuevas bandas y con la necesidad de forjar alianzas inesperadas. (Netflix)

Netflix apostó nuevamente por el formato carcelario femenino al confirmar, a solo días del lanzamiento de su segunda parte, la tercera temporada de En el barro, una producción realizada junto a Underground, la productora argentina de Telemundo Studios, filial de la cadena estadounidense. La serie, que en menos de diez días ya logró ubicarse como la más vista en La Quebrada y escaló al top 10 global con 2,5 millones de visualizaciones en todo el mundo, continuará con la historia de las internas del penal.

La plataforma de streaming estadounidense detalló que esta entrega profundizará el «universo carcelario femenino que conquistó a audiencias en todo el mundo», según el anuncio difundido por Netflix. Desde el estreno del 13 de febrero, la segunda temporada encabezó el top 10 semanal en Argentina y se mantuvo entre las favoritas en España, Uruguay, Chile, Bolivia y Paraguay. De acuerdo a los datos oficiales, En el barro se ubicó en el puesto 6 del ranking internacional para series de habla no inglesa.

Confirmado por la capanga de En el barro: la serie, que esta semana entró al top 10 global de Netflix, va a tener tercera temporada.(Netflix)

Auge, trama abierta y regreso de personajes

El éxito internacional no fue el único factor que impulsó la continuidad de la serie. El final de la última temporada, según la información de Netflix, modificó el equilibrio de poder entre los personajes y «presentó nuevas tensiones», dejando «múltiples interrogantes abiertos» sobre el destino de la protagonista y sus aliadas.

La empresa avanzó que la tercera entrega tiene prevista la reincorporación de figuras ausentes en la segunda temporada, como María Becerra y Juana Molina. «A quienes les quedó abierta su historia», remarcó la plataforma de streaming estadounidense. Este regreso ampliará aún más el mosaico narrativo, atravesado por alianzas inesperadas y conflictos internos en el penal.

En el barro, la serie
En el barro, la serie carcelaria femenina de Netflix, confirmó su tercera temporada tras liderar el top 10 global con 2,5 millones de visualizaciones. (Netflix)

Un relato de poder, alianzas y riesgos

La nueva temporada se desarrollará en una Quebrada marcada por la inestabilidad de las bandas. «Gladys, ‘La Borges’ (Ana Garibaldi), regresa al penal y se enfrenta a un territorio dominado por nuevas bandas y nuevas formas de organización que imponen sus propias reglas», comunicó Netflix.

En ese entorno, Gladys ‘La Borges’ deberá «forjar alianzas inesperadas —entre ellas con Nicole (Eugenia ‘China’ Suárez)— y apoyarse en las ‘embarradas’ y la Zurda (Lorena Vega) para sobrevivir y proteger a los suyos», según el resumen oficial.

Las actrices Ana Garibaldi y
Las actrices Ana Garibaldi y China Suárez comparten una escena dramática en "En el barro",en la segunda temporada. (Netflix)

La narrativa, según el comunicado de la plataforma, se centró en un ecosistema liderado por la «temible Gringa Casares (Verónica Llinás), quien maneja a las otras reclusas a su antojo». La evolución de los personajes estará marcada por la toma de «decisiones cada vez más arriesgadas».

El reparto principal incluyó a Lorena Vega, Julieta Ortega, Carolina Ramírez, Érika de Sautu Riestra, Camila Peralta e Inés Estévez, además de la actuación especial de Verónica Llinás, participaciones de Victorio D’Alessandro, Osmar Núñez, L-Gante, Pablo Rago, y la intervención de Gerardo Romano como invitado. La creación original correspondió a Sebastián Ortega, con guión de Silvina Fredjkes, Omar Quiroga, Alejandro Quesada y el propio Ortega.

La temible Gringa Casares, interpretada
La temible Gringa Casares, interpretada por Verónica Llinás, lidera el ecosistema carcelario que desafía a las protagonistas con reglas propias y conflictos internos. (Netflix)

«El fenómeno de En el barro sigue creciendo dentro del catálogo de Netflix y, tras el reciente lanzamiento de su segunda parte, se confirmó la tercer temporada confirmada», confirmó el comunicado oficial de la compañía.

