El joven Sherlock de Guy Ritchie ya tiene fecha: Hero Fiennes Tiffin explora el origen del mítico detective en Prime Video

Hero Fiennes Tiffin interpreta a James Moriarty, el brillante adversario de Young Sherlock, en un momento de introspección en un entorno de época (Prime Video)

La plataforma Prime Video anunció el estreno mundial de El joven Sherlock, una serie de Guy Ritchie que exploró el origen del “mejor detective del mundo” y que llegará a la pantalla el 4 de marzo de 2026. Hero Fiennes Tiffin encabezó el elenco como Sherlock Holmes.

Según el anuncio oficial de Prime Video, “‘El joven Sherlock’ es un misterio irreverente cargado de acción que narra la historia del origen del mejor detective del mundo”. La serie mostró cómo un joven y carismático Sherlock Holmes conoció a James Moriarty, viéndose arrastrado a una investigación de asesinato que puso en riesgo su libertad. “El primer caso de Sherlock revela una conspiración que recorre el mundo, conduciendo a un enfrentamiento explosivo que cambia el rumbo de su vida para siempre”, destacó el comunicado.

Los actores Hero Fiennes Tiffin y Dónal Finn posan junto a otros miembros del elenco de la serie "The Gentlemen", dirigida por Guy Ritchie, en un pintoresco jardín con estilo de época (Prime Video)

La narrativa, situada en una vibrante Inglaterra victoriana y con tramas que llevaron al protagonista más allá de sus fronteras, “revela las primeras andanzas del anárquico adolescente que aún no se ha convertido en el célebre residente de Baker Street”, detalló Prime Video.

Además de Fiennes Tiffin, el reparto incluyó a Dónal Finn, Zine Tseng, Joseph Fiennes, Natascha McElhone, Max Irons y Colin Firth. Guy Ritchie dirigió los dos primeros episodios y ocupó el rol de productor ejecutivo. El showrunner Matthew Parkhill también ejerció como productor ejecutivo. Completaron el equipo Dhana Rivera Gilbert, Marc Resteghini, Simon Maxwell, Ivan Atkinson, Simon Kelton, Colin Wilson, Harriet Creelman y Steve Thompson en la producción ejecutiva y coejecutiva, mientras que Motive Pictures gestionó la producción física.

Hero Fiennes Tiffin camina con determinación por un parque, vestido con un traje de época y sombrero bombín, frente a un carruaje tirado por caballos, sugiriendo una escena de la era victoriana (Prime Video)

“Los ocho episodios de esta serie se estrenarán el 4 de marzo de 2026, exclusivamente en Prime Video en más de 240 países y territorios de todo el mundo”, comunicó la compañía.

Sherlock Holmes: datos clave

Sherlock Holmes es un personaje de ficción creado por el escritor escocés Arthur Conan Doyle en 1887, debutando en la novela “Estudio en escarlata”. Es considerado el prototipo del detective moderno, famoso por su aguda observación, razonamiento lógico y dominio de la ciencia forense. Holmes se presenta a sí mismo como el primer y único “detective consultor” de Londres y reside en el 221B de Baker Street, junto a su inseparable amigo y cronista, el doctor John Watson.

Dónal Finn y Hero Fiennes Tiffin, protagonistas de Young Sherlock, son vistos en vestuario de época intercambiando una mirada en una escena dramática de la nueva serie (Prime Video)

El personaje está inspirado en el médico Joseph Bell, profesor de Conan Doyle, célebre por su capacidad para diagnosticar a partir de pequeños detalles. Holmes se caracteriza por su carácter excéntrico, hábitos bohemios, grandes conocimientos en química y música, talento para el disfraz y una notable habilidad en artes de combate. Aunque muestra frialdad emocional y una actitud distante, cultiva una estrecha amistad con Watson.

A lo largo de cuatro novelas y 56 relatos, Holmes enfrentó a criminales de toda Europa y se midió con su principal antagonista, el profesor James Moriarty. Entre las historias más populares se encuentran “El sabueso de los Baskerville” y “Escándalo en Bohemia”, donde aparece Irene Adler, la única mujer que logra superar al detective.

Los actores Hero Fiennes Tiffin, Zine Tseng y Dónal Finn posan con vestuario de época junto a un río en la filmación de su nueva producción (Prime Video)

En 1893, Conan Doyle intentó eliminar al personaje en “El problema final”, pero la presión popular lo llevó a revivirlo poco después. Holmes se ha convertido en un icono cultural, adaptado en múltiples ocasiones al cine, la televisión y el teatro, con actores como Basil Rathbone, Jeremy Brett, Robert Downey Jr. y Benedict Cumberbatch interpretando el papel. Sus métodos sentaron las bases de la novela policial contemporánea y su figura sigue vigente en la cultura popular mundial.