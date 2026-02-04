¡AYUDA! y la revolución de Sam Raimi: supervivencia extrema en una isla, humor negro y una batalla de voluntades entre Rachel McAdams y Dylan O’Brien

La actriz Rachel McAdams interpreta a una mujer que lucha por la supervivencia en una isla remota en el próximo thriller "Send Help", donde se enfrenta a desafíos extremos (Disney)

El estreno en cines de ¡AYUDA!, nuevo thriller psicológico de humor negro dirigido por Sam Raimi, vuelve a poner en primer plano las marcas de identidad del realizador: la combinación distintiva de géneros, la ironía visual y la tensión narrativa. La película, encabezada por Rachel McAdams y Dylan O’Brien, materializó la visión de Raimi a partir de un guion ideado por Damian Shannon y Mark Swift, ambos confesos admiradores de su cine, y abre una nueva etapa en la colaboración entre varios de los nombres más sólidos de la industria.

La decisión de llevar la propuesta a Raimi obedeció al convencimiento de sus guionistas. Damian Shannon afirmó: “Una de las razones por las que desarrollamos nuestras preferencias es porque en nuestros años formativos vimos muchas películas de Sam. Sabes que es una película de Sam Raimi cuando la ves”, según declaraciones de Shannon recogidas en materiales de prensa oficiales.

Un hombre y una mujer, aparentemente náufragos, comparten un momento intenso de comunicación sobre una mesa improvisada en la orilla de una isla remota, quizás buscando una solución o esperando AYUDA (Disney)

El entusiasmo de los guionistas cristalizó al presentar al cineasta la historia de Linda Liddle (McAdams), una ejecutiva subestimada, y Bradley Preston (O’Brien), su jefe cruel, ambos obligados a reinventar sus roles laborales al naufragar juntos en una isla desierta tras un accidente aéreo. La inversión del poder entre los personajes centralizó el guion y sedujo de inmediato a Raimi, quien reconoció el potencial de un relato que mezcla supervivencia extrema con un giro irónico propio de su marca registrada.

En la evolución del proyecto, la experiencia y la atmósfera de rodaje destacaron de manera notable según el testimonio del elenco principal. Rachel McAdams celebró la oportunidad de continuar su vínculo con el realizador después de su trabajo conjunto en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura. La actriz destacó: “Sam es un gran apasionado por la realización de películas. Es un verdadero maestro. Se involucra totalmente con la historia y los personajes, y es muy colaborativo. Puedes lanzarle las ideas más descabelladas y él te dice: ‘Me encanta, vamos a probarlo’. Esta película tenía mucho espacio para ese tipo de experimentación, así que fue realmente emocionante”, declaró McAdams en materiales de prensa.

Rachel McAdams, con una expresión de tensión, ilumina la oscuridad con una antorcha en una inquietante escena de su próximo thriller, 'Send Help' (Disney)

Dylan O’Brien abordó el desafío del rodaje bajo la consigna de Raimi: “Me encantó la idea de este giro absolutamente salvaje y original. Es una mezcla de géneros, y el tercer acto se descontrola de una manera tal que está perfectamente respaldada por la sensibilidad y el estilo de Sam”, dijo O’Brien. El actor subrayó la libertad creativa que el director entregó durante el proceso: “Sam es un payaso de una manera que me encanta, y creo que eso libera a las personas a su alrededor. Esas cosas tienen mucho impacto en la atmósfera y la comodidad en el set”.

El guion de ¡AYUDA! supuso para McAdams la ocasión de explotar un arco de transformación muy marcado, tanto en lo físico como en lo emocional, para la protagonista. La actriz confirmó: “Me encanta la emoción de ver su fantasía hacerse realidad. No sé qué le habría pasado a Linda si ese avión no se hubiera estrellado. Pero de repente su destino cambia”. McAdams remarcó: “Fue genial poder interpretar un arco narrativo como ese y verla pasar por una transformación tan grande. Probablemente sea el personaje que interpreté que más se transformó en el transcurso de una hora y media. Fueron desafíos nuevos, únicos y emocionantes”.

Rachel McAdams y Dylan O'Brien se refugian en una playa tropical, compartiendo lo que recolectaron para sobrevivir junto a una fogata improvisada (Disney)

Sam Raimi relacionó el cambio de Linda con el entorno extremo de la supervivencia: “En la isla descubre que ella es capaz y que se lo merece. Es como una semilla que finalmente florece cuando se planta en el suelo fértil de la isla, pero algo anda mal con la flor que está creciendo. Está un poco torcida, descubrimos después”, detalló Raimi, consolidando una mirada que otorga al personaje central un crecimiento ambiguo.

En sentido inverso, el trayecto de Bradley Preston representó una decadencia progresiva ante el empoderamiento de Linda. Raimi señaló: “Comienza en la oficina como un hombre que tiene el control, muy capaz y cruel, pero en la isla lo vemos indignado. Aún intenta ser el jefe, reprimiendo a quien ya no es su empleada. Es divertido verlo reconocer, poco a poco, que ya no tiene poder”. El contraste entre ambos personajes, según el director, validó el eje estructural del guion: “Hay un gran contraste en el guion y los actores: Linda creciendo en sus capacidades y reconociéndose a sí misma, y Bradley luchando contra lo que él realmente es. Todas sus inseguridades e incapacidades salen a la superficie, y es una gran explosión, un contraste maravilloso ver cómo cada uno sigue su propio camino, pero de manera conjunta”.

La actriz Rachel McAdams, con el cabello mojado y una camisa clara, se asoma con una expresión de preocupación y alerta desde la densa vegetación de un entorno selvático (Disney)

En el plano musical, Danny Elfman reforzó la impronta sonora del proyecto. El compositor, que suma más de tres décadas de colaboración con Raimi en títulos como El Hombre Araña, Darkman: El rostro de la venganza y El Plan, explicó: “Sam es una de esas personas a las que, cuando llama para preguntar si estoy disponible, automáticamente le digo que sí”. Raimi, por su parte, destacó la precisión de Elfman para definir el tono de cada escena: “Fue maravilloso, absolutamente maravilloso, colaborar con Danny Elfman, como siempre. Sabe exactamente dónde colocar su música y cuál es el tono preciso para elevar una escena”.

¡AYUDA! ya llegó a las salas, presentando una inquietante batalla de voluntades, humor negro y supervivencia, con estreno previsto exclusivamente en cines desde el 29 de enero de 2026.