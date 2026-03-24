La nueva “Moana” en acción real ya tiene fecha en cines

El océano la eligió por una razón. No te pierdas #Moana, 9 de julio, solo en cines.

Disney ha anunciado que la versión en acción real de Moana, protagonizada por Dwayne Johnson y Catherine Lagaʻaia, llegará a los cines de Latinoamérica el 9 de julio de 2026. El proyecto marca un hito para la franquicia: el lanzamiento ocurre dos años después de que Moana 2 superara los 1.000 millones de dólares en taquilla global, consolidando a la marca como una de las más rentables del portafolio reciente del estudio.

La producción, bajo dirección de Thomas Kail —ganador de Emmy y Tony Award® por Hamilton—, ha fijado su narrativa y despliegue visual como una reinterpretación fiel de la aventura animada estrenada en 2016. Entertainment Weekly indicó que Johnson afrontó una exigencia física adicional: soportó 18 kilos diarios de prótesis y maquillaje para encarnar al semidiós Maui, involucrando un protocolo de transformación de dos horas y media dirigido por el ganador del Oscar, Joel Harlow. A este reto se sumó la labor de mantener casi 128 kilos de masa muscular, cifra que Johnson alcanzó tras rodar The Smashing Machine (2025).

La actriz Catherine Laga'aia interpreta a Moana en el set de la anticipada adaptación de acción real de Disney. (Disney Plus)

La decisión creativa de optar por prótesis físicas y trajes reales responde, según el director Kail y el propio Johnson, a la búsqueda de autenticidad en pantalla. El actor declaró a Entertainment Weekly: “Hay una libertad cuando actúas, ya sea interpretando o cantando. Fue un ajuste importante trabajar mis emociones a través de las 40 libras de prótesis, cabello y cuerpo que llevaba encima”. Johnson, además, subrayó el impacto cultural del personaje: “Te das cuenta de que representas culturas y personas que fueron navegantes, guerreros, esclavos. A muchos les arrebataron su idioma y sus tierras, pero las recuperaron. A pesar de todo eso, la cultura polinesia transmite amor y alegría”.

El elenco principal incorpora nombres como John Tui (jefe Tui, padre de Moana), Frankie Adams (Sina, madre de Moana), y Rena Owen (abuela Tala). La producción cuenta además con Dany Garcia, Beau Flynn, Hiram Garcia y Lin-Manuel Miranda; este último, junto a Opetaia Foaʻi y Mark Mancina, firma las canciones originales, mientras que Mancina compone la banda sonora.

Disney anuncia el estreno de la versión en acción real de Moana protagonizada por Dwayne Johnson y Catherine Lagaʻaia para julio de 2026 en Latinoamérica. (Disney Plus)

El desafío técnico y físico de la adaptación

Uno de los focos del rodaje recayó en el realismo físico. El maquillaje encabezado por Joel Harlow requirió, para Johnson, un traje corporal esculpido sobre moldes de su propio cuerpo. El director Kail puntualizó: “‘¿Cómo luce mojado?’ es una conversación real cuando haces Moana”. La peluca para el personaje sumó siete libras (más de tres kilos) adicionales cada vez que las escenas involucraban agua.

Durante las jornadas, el actor necesitó apoyo de un equipo de cinco o seis personas para gestionar la ventilación y el manejo de la peluca y las prótesis entre tomas: “Fue agotador por el traje y el calor que hacía. Entre tomas, había literalmente cinco o seis personas ventilándome y arreglando el cabello”, indicó Johnson.

Dwayne Johnson soportó diariamente 18 kilos de prótesis y maquillaje, además de mantener 128 kilos de masa muscular, para encarnar al semidiós Maui en Moana.(Disney Plus)

Johnson llegó al set con un peso superior al habitual, tras concluir el rodaje del filme The Smashing Machine. Su transformación física respondió a la exigencia de mantener la proporcionalidad de Maui ante la cámara y evitar desequilibrios anatómicos entre el cuello y el resto del cuerpo.

Estrategias creativas y expansión de la franquicia

El equipo impulsó una construcción física de la aldea de Motunui para replicar la experiencia de un teatro de sitio específico. Kail enfatizó este enfoque en diálogo con Entertainment Weekly: “Tener personas de carne y hueso contando la historia y cantando estas canciones aporta algo fundamentalmente diferente a la experiencia visual y sensorial”.

La película Moana 2 superó los 1.000 millones de dólares en taquilla global, consolidando a la franquicia como una de las más rentables del estudio.(Disney Plus)

La producción retoma el guion original de la animación de 2016, expandido por Jared Bush y Dana Ledoux Miller, responsables de las dos entregas previas de la saga, incluida Moana 2 (2024). La intérprete Auliʻi Cravalho —voz original de Moana— participa ahora como productora ejecutiva junto a Kail.

La adaptación llega en un momento de fortaleza comercial para la marca. La primera Moana sumó casi 700 millones de dólares en taquilla y dos nominaciones al Oscar, mientras que la secuela incrementó esa cifra en más de 300 millones. Disney ha confirmado la proyección de la franquicia con esta nueva entrega, coincidente con el décimo aniversario del clásico animado.

La adaptación busca autenticidad con el uso de prótesis físicas y construcción real de la aldea Motunui, recreando el ambiente del clásico animado de 2016. (Disney Plus)

Lanzamiento, posicionamiento y repercusiones de la nueva Moana

La versión en acción real de Moana sostiene la tendencia del estudio de reinterpretar grandes éxitos recientes en formatos híbridos, con apuestas fuertes en autenticidad física y musicalidad. La presencia confirmada de la franquicia en eventos internacionales, como CCXPMX 26, refuerza el despliegue promocional global de Disney.

El primer tráiler ya disponible ofrece el debut visual de Johnson como Maui y el ensamble principal, mientras que el lanzamiento regional fija un nuevo calendario competitivo para el estreno estival de 2026 en América Latina. La expectativa generada por el trabajo actoral, la inversión en trajes y la reinterpretación escénica agrega presión sobre el desempeño comercial y la recepción crítica.

El guion de la versión en acción real se apoya en la historia original de 2016, expandida por Jared Bush y Dana Ledoux Miller, reforzando la continuidad de la saga. (Disney Plus)

Esta edición de Moana consolida al estudio en las estrategias de lanzamiento internacional, mientras estructura su narrativa sobre elementos de peso cultural y exigencias técnicas poco frecuentes en el género de adaptaciones animadas a acción real.