Jamie Lee Curtis revive a Jessica Fletcher en el reboot de ‘La reportera del crimen’ para diciembre 2027

Actor Jamie Lee Curtis speaks during the unveiling ceremony of Director James L. Brooks on the Hollywood Walk of Fame in Los Angeles, California, U.S., December 11, 2025. REUTERS/Mario Anzuoni

El esperado regreso de La reportera del crimen a la pantalla grande ha sido confirmado oficialmente. Universal Pictures anunció que la película, protagonizada por Jamie Lee Curtis en el papel de Jessica Fletcher, se estrenará en cines de todo el mundo el 22 de diciembre de 2027. Esta adaptación significa el retorno de una de las series de misterio más populares de la televisión, anteriormente protagonizada por Angela Lansbury, en un momento crucial para los grandes estrenos cinematográficos.

El regreso de Jessica Fletcher y el camino de la franquicia

La reportera del crimen se estrenó en 1984 con Angela Lansbury como protagonista y durante 12 años se mantuvo como un referente del género policiaco en la televisión estadounidense. Ambientada en el pintoresco pueblo ficticio de Cabot Cove, Maine, la serie presentaba a Jessica Fletcher, una escritora de novelas de misterio y detective aficionada, resolviendo crímenes aparentemente irresolubles. El programa fue muy bien recibido tanto por la crítica como por el público, logrando 12 nominaciones al Emmy para Lansbury y dejando un legado cultural importante.

En 2013, NBC intentó revivir la historia con una nueva versión televisiva en la que Octavia Spencer sería la protagonista. No obstante, el proyecto no prosperó, en parte debido al rechazo público de Angela Lansbury, quien falleció en 2022, y a la controversia en torno a la reinterpretación de un personaje tan emblemático. La nueva versión de Universal retoma el intento, confiando en la experiencia y presencia de Jamie Lee Curtis, quien ha declarado su interés en el papel, pero también ha mostrado cautela hasta que inicie oficialmente el rodaje.

Equipo creativo y proceso de producción

La dirección de la película está a cargo de Jason Moore, conocido por su trabajo en Ritmo perfecto, lo que representa un cambio de tono respecto a sus proyectos anteriores. El guion es obra de Lauren Schuker Blum y Rebecca Angelo, quienes recibieron elogios por su enfoque en El poder de los centavos. El equipo de producción incluye a figuras destacadas como Amy Pascal, Phil Lord, Chris Miller y Aditya Sood, que recientemente colaboraron en Project Hail Mary para Amazon MGM.

La colaboración de Lord Miller con Universal, gracias a un acuerdo preferencial, permite aprovechar la experiencia en grandes producciones y respaldar la renovación de una franquicia televisiva clásica. La vuelta de Jessica Fletcher, interpretada ahora por Jamie Lee Curtis, está orientada tanto a los nostálgicos como a una nueva generación de espectadores que quizá no conocen la serie original, pero sí el trabajo reciente de la actriz.

Una fecha estratégica y fuerte competencia en cartelera

El estreno de La reportera del crimen está previsto para el 22 de diciembre de 2027, en la semana previa a Navidad, un periodo crucial para la industria del cine debido a la gran afluencia de espectadores en las fiestas. Sin embargo, la película enfrentará una fuerte competencia: ese día también se estrena Buds, una producción animada de Sony, y durante el mismo fin de semana llegará la comedia romántica de Nancy Meyers con un reparto destacado. Además, la semana anterior se lanzarán dos de los mayores éxitos del año, Avengers: Secret Wars de Disney y El señor de los anillos: la caza de Gollum de Warner Bros.

El panorama actual de la taquilla en diciembre es especialmente competitivo. En 2026, la rivalidad entre Avengers: Doomsday y Dune: Part III demostró que la preferencia del público puede cambiar de manera significativa, llegando a provocar ajustes en el calendario de estrenos si una película acapara la atención. Universal tendrá el reto de posicionar La reportera del crimen como una alternativa atractiva frente a propuestas familiares, de acción o fantasía de gran presupuesto, en un contexto donde la nostalgia y las novedades pugnan por captar el interés del público.

Cast member Jamie Lee Curtis attends the world premiere for the film "Ella McCay" in Los Angeles, California, U.S., December 9, 2025. REUTERS/Mario Anzuoni

Importancia cultural y expectativas ante el estreno

El regreso al cine de La reportera del crimen no solo representa una propuesta comercial, sino también una oportunidad para revitalizar el género de detectives clásicos. Jamie Lee Curtis, ganadora del Oscar y reconocida por interpretar personajes fuertes y astutos, es vista como una opción adecuada para aportar una visión respetuosa pero renovada de Jessica Fletcher.

El personaje de Fletcher está históricamente vinculado a la astucia y la calidez humana que Angela Lansbury supo imprimir. Para muchos, la muerte de la actriz en 2022 marcó el final de una era, por lo que la elección de Curtis responde a una estrategia para atraer tanto a los seguidores de siempre como a nuevas audiencias interesadas en historias policiales bien estructuradas. Las declaraciones de Curtis a medios especializados refuerzan la expectativa: “Muy emocionada, pero conteniendo el entusiasmo hasta rodar”.

Este caso también ilustra cómo los grandes estudios recurren a propiedades intelectuales ya conocidas en busca de éxitos seguros ante la volatilidad de la industria. Aunque aún no se han revelado detalles específicos sobre la trama, el interés se mantiene gracias al prestigio de la franquicia y al equipo creativo y ejecutivo responsable, que incluye a quienes participaron en el reciente éxito de Proyecto Fin del mundo.