La segunda temporada de Paradise llega a Disney+ con más misterios y un mundo exterior por descubrir

El esperado regreso de la serie creada por Dan Fogelman promete resolver enigmas, explorar nuevos territorios y enfrentar a Xavier Collins a desafíos que cambiarán el destino de la humanidad y del búnker

El búnker fue solo el comienzo. #Paradise, nueva temporada, estreno 23 de febrero. (DisneyPlus)

El regreso de la serie Paradise a Disney+ está marcado por una expansión significativa de su universo narrativo y la promesa de resolver los enigmas que cautivaron a la audiencia en su primera entrega. La segunda temporada, que se estrenará el 23 de febrero de 2026 con tres episodios iniciales y nuevos capítulos cada semana, profundizará en la búsqueda de Xavier Collins por su esposa y en las consecuencias que enfrenta la comunidad del búnker tras los sucesos de la temporada anterior. El nuevo adelanto, presentado en el panel de CCXP25 Brasil junto a Dan Fogelman, Sterling K. Brown y Shailene Woodley, anticipa una trama cargada de tensión, misterios y desafíos tanto internos como externos.

En los episodios venideros, la armonía de Paradise se verá amenazada por la fractura del liderazgo y la aparición de secretos sobre los orígenes de la ciudad. La ausencia de Sinatra, interpretada por Julianne Nicholson, genera un vacío de poder que desestabiliza el delicado equilibrio político del búnker. Según la información difundida por Disney+, los avances en la recuperación de este personaje serán determinantes para su futuro papel en la historia, mientras que la lucha interna por el control de la comunidad pondrá a prueba alianzas y revelará traiciones ocultas. La reaparición de viejos enemigos y la emergencia de secretos olvidados añadirán nuevas capas de intriga a la narrativa.

La segunda temporada de Paradise en Disney+ expande su universo narrativo y promete resolver los misterios pendientes de la primera entrega. (Disney+)

La serie, creada por Dan Fogelman y producida por 20th Television, ha mantenido una posición destacada en la plataforma, situándose en el top 15 durante toda su emisión inicial. Esta sólida recepción llevó a una renovación anticipada, permitiendo que el equipo creativo comenzara a trabajar en la segunda temporada sin demoras. El elenco principal, encabezado por Sterling K. Brown como Xavier Collins, contará nuevamente con Enuka Okuma en el papel de la doctora Teri Rogers-Collins, reforzando las dinámicas familiares. La incorporación de figuras como Shailene Woodley y Thomas Doherty sugiere una trama aún más compleja, con nuevos personajes que aportarán incertidumbre y desafíos a la historia.

Uno de los ejes centrales de la nueva temporada será la exploración del mundo exterior, tres años después de “El Día”. Xavier, agente del servicio secreto, se embarcará en una travesía global en busca de Teri, descubriendo cómo han sobrevivido otros grupos humanos y enfrentándose a la posibilidad de que el exterior no sea el erial desolado que se creía. Esta expansión narrativa permitirá a la serie abordar preguntas fundamentales sobre la desaparición de la esposa de Xavier y el destino de la humanidad. Según el adelanto presentado por Disney+, la revelación de que el mundo exterior podría albergar vida será un punto de inflexión que podría transformar el rumbo de la serie en futuras temporadas.

Sterling K. Brown y Dan Fogelman, una dupla ganadora que se reencuentra en Paradise. (Crédito: Disney+)

El reparto de Paradise incluye, además de Brown y Okuma, a Julianne Nicholson, Sarah Shahi, Nicole Brydon Bloom, Krys Marshall, Aliyah Mastin, Percy Daggs IV y Charlie Evans, con la participación especial de Shailene Woodley, Raymond Cham Jr., Michael McGrady, Timothy Omundson y Patrick Fischler. La producción ejecutiva está a cargo de Dan Fogelman, Jess Rosenthal, John Hoberg, Sterling K. Brown, Steve Beers, Glenn Ficarra y John Requa.

La segunda temporada de Paradise no solo continuará profundizando en las complejidades del microcosmos del búnker, sino que también sentará las bases para un arco narrativo más ambicioso. La posibilidad de un ataque al búnker por parte de supervivientes externos y los dilemas éticos que esto plantea serán elementos clave en el desarrollo de la trama. El estreno exclusivo en Disney+ está previsto para el lunes 23 de febrero de 2026, con la promesa de mantener la tensión y el misterio que han convertido a la serie en un fenómeno dentro del catálogo de la plataforma.

