De Euphoria con Zendaya y Rosalía a la docuserie de la masacre de Flores: los rostros, dramas y misterios que marcarán el año de HBO Max

El anuncio de HBO Max para 2026 anticipa un año marcado por la diversidad y la magnitud de sus estrenos, con 52 semanas consecutivas de lanzamientos que abarcan desde grandes producciones internacionales hasta apuestas originales latinoamericanas. La plataforma presentó su ambicioso calendario durante el evento HBO MAX UPFRONT 2026 en Buenos Aires, donde ejecutivos como Casey Bloys, Juan Solá, Sergio Nakasone y Anouk Aaron detallaron la estrategia de contenidos que buscará consolidar a HBO Max como referente global del streaming.

El universo de Game of Thrones se expandirá con la llegada de El caballero de los siete reinos, una serie original de HBO basada en la obra de George R.R. Martin, que se estrenará el 19 de enero de 2026. Ambientada un siglo antes de los hechos de la serie principal, la historia sigue a Dunk (Peter Claffey) y Egg (Dexter Sol Ansell) en una travesía que forjará una amistad inesperada. La producción ya fue renovada para una segunda temporada, lo que refuerza la confianza de la plataforma en el atractivo de este universo. Además, La casa del dragón regresará a mediados de 2026 con su tercera temporada y la confirmación de una cuarta, prometiendo nuevas intrigas y batallas en la Casa Targaryen, con el regreso de figuras como Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Fabien Frankel y Matt Smith.

El fenómeno juvenil Euphoria también tendrá continuidad en el segundo trimestre de 2026, con el regreso de su elenco original —Zendaya, Sydney Sweeney, Jacob Elordi, Colman Domingo— y la incorporación de nuevos talentos como Rosalía, Marshawn Lynch, Kadeem Hardison, Natasha Lyonne y Eli Roth. Esta serie, creada por Sam Levinson y ganadora del Emmy, continuará explorando los dilemas de una generación marcada por la intensidad emocional.

Entre las novedades más destacadas figura Stuart Fails to Save the Universe, una comedia derivada de The Big Bang Theory. Kevin Sussman retoma su papel como Stuart Bloom, quien deberá restaurar el orden tras desencadenar un multiverso caótico. La producción cuenta con la participación de los reconocidos Chuck Lorre, Zak Penn y Bill Prady como productores ejecutivos.

El universo de los superhéroes tendrá su espacio con Linternas, una serie dramática de DC Studios y Warner Bros. Television que debutará en el tercer trimestre de 2026. La trama sigue a los policías intergalácticos John Stewart (Aaron Pierre) y Hal Jordan (Kyle Chandler) en la investigación de un asesinato en la Tierra, sumergiéndose en un misterio oscuro que promete renovar el género.

La oferta internacional se amplía con títulos como Half Man, creada por Richard Gadd; Rooster, una comedia universitaria protagonizada por Steve Carell; DTF St. Louis, miniserie con Jason Bateman, David Harbour y Linda Cardellini; una comedia inglesa liderada por Sharon Horgan; y War, un thriller legal británico con Dominic West y Sienna Miller. Además, regresan series consagradas como The Pitt —ganadora del Emmy a mejor drama—, La edad dorada, Hacks con Jean Smart y Hannah Einbinder, Duna: La profecía, Industry y el retorno de The Comeback tras dos décadas.

En el ámbito latinoamericano, HBO Max refuerza su apuesta por la producción local. El 15 de febrero se estrenará la nueva temporada de Como agua para chocolate, con producción ejecutiva de Salma Hayek Pinault y la dirección de Julián de Tavira. El elenco original, encabezado por Irene Azuela y Azul Guaita, retoma la adaptación de la novela de Laura Esquivel, profundizando en el realismo mágico y la cultura mexicana.

El universo de Chespirito se expande con dos nuevas series en alianza con THR3 Media: Don Ramón, inspirada en el célebre personaje de El Chavo del Ocho, y Los Colorado, una animación basada en El Chapulín Colorado. Por su parte, Ciudad de Dios: La lucha no para estrenará su segunda temporada en la segunda mitad del año, con el regreso de Alexandre Rodrigues, Roberta Rodrigues y Andréia Horta, y la incorporación de Matheus Nachtergaele.

Desde Argentina, la plataforma sumará Cautiva, una serie producida por TNT y Flow que explora la opresión religiosa a través de la historia de Clara (Carolina Kopelioff) y la madre superiora Cecilia (Lorena Vega). También regresará Viudas Negras: P*tAs y Chorras, con Malena Pichot y Pilar Gamboa al frente de una nueva temporada de esta comedia negra. Máxima, protagonizada por Delfina Chaves como Máxima Zorreguieta, abordará la boda real y los desafíos de la protagonista en la realeza. Además, Margarita tendrá segunda y tercera temporada, con la participación de Mora Bianchi, Isabel Macedo y otros miembros del elenco, quienes acompañaron el anuncio con un show musical.

La producción argentina se completa con una docuserie sobre La masacre de Flores, dirigida por Juan José Campanella, que reconstruye uno de los casos más impactantes de la sociedad argentina y recoge el testimonio de Matías Bagnato, único sobreviviente. A esta propuesta se suman otras cinco docuseries regionales, entre ellas Los asesinos de Colosio, centrada en el magnicidio del candidato presidencial mexicano en 1994, y Muerte y misterio en la Amazonia, que investiga la búsqueda de una ciudad perdida en el Amazonas brasileño.

El éxito de Belleza fatal en 2025 impulsa el estreno de dos nuevas novelas originales: Colisión, una producción mexicana protagonizada por Macarena Achaga, y Doña Beja, una superproducción brasileña ambientada en la época colonial, que llegará el 2 de febrero.

En el terreno de la animación para adultos, HBO Max lanzará su primera producción original de Adult Swim desarrollada en Argentina: La huella del oro, creada por Daniel Duche. Esta serie propone una mirada filosófica y crítica sobre el poder y la moralidad en el mundo contemporáneo. Además, regresarán títulos como Primal, de Genndy Tartakovsky, con su tercera temporada, y Rick & Morty, consolidando la oferta para el público adulto.

El público infantil también tendrá novedades, con nuevos episodios de El maravillosamente extraño mundo de Gumball, Peppa Pig —ahora acompañada de su hermanita—, y nuevas entregas de Batwheels y Jóvenes titanes en acción.

La oferta deportiva se mantiene como un pilar de la plataforma. El relator Pablo Giralt presentó la continuidad de la Liga Profesional de Fútbol argentina, con el Torneo Apertura, Clausura y el Trofeo de Campeones, gracias a la alianza con la AFA renovada hasta 2031. Además, se sumarán partidos de la NBA y un equipo de especialistas ofrecerá análisis y cobertura en profundidad, consolidando a HBO Max como destino para los fanáticos del deporte.

Con una programación que abarca estrenos globales, producciones locales, deportes en vivo y animaciones, HBO Max se prepara para un 2026 en el que cada semana ofrecerá una nueva historia, manteniendo a la audiencia conectada y generando conversación en todo el mundo.