‘As Deep as the Grave’ presenta el primer adelanto de su Val Kilmer recreado con inteligencia artificial

As Deep As The Grave presenta su tráiler.

El tráiler recientemente estrenado de la película As Deep as the Grave ha generado atención al mostrar a Val Kilmer, fallecido en 2025, de nuevo en pantalla mediante el uso de inteligencia artificial. La producción recurrió a esta tecnología ante la imposibilidad de que Kilmer participara en la filmación debido a una prolongada lucha contra el cáncer de garganta.

Con la autorización de sus herederos y la colaboración de su hija Mercedes Kilmer, el actor interpreta a Father Fintan, un sacerdote católico y espiritista nativoamericano, personaje esencial en la historia centrada en la arqueóloga pionera Ann Axtell Morris y la excavación del Cañón de Chelly, en Arizona. En el adelanto, Kilmer aparece representado en diversas edades y formas, desde una figura espectral hasta un sacerdote joven, lo que pone en relieve tanto su legado como la capacidad actual de la inteligencia artificial para recrear digitalmente a personas.

Consentimiento familiar y perspectiva de la producción en torno a la inteligencia artificial

El proyecto contó con la aprobación total de los herederos de Kilmer, quienes proporcionaron material de archivo personal para la creación digital del personaje. Mercedes Kilmer, su hija, señaló que su padre tenía un gran interés en las nuevas tecnologías y que probablemente habría apoyado el uso de la inteligencia artificial como una forma innovadora de contar historias.

El director y guionista, Coerte Voorhees, junto con su hermano y productor John Voorhees, justificaron la decisión resaltando que respondía tanto a la importancia personal del personaje para Kilmer como a la imposibilidad médica para rodar. Ambos aseguraron que el procedimiento cumplió con las regulaciones del sindicato SAG y que la familia fue compensada económicamente por el uso digital del rostro y la voz del actor, lo que añade legitimidad al método utilizado.

La incorporación de Kilmer dio lugar a escenas significativas, ya que su personaje aparece durante más de una hora en el transcurso de la película. Los realizadores sostienen que el recurso a la inteligencia artificial fue una necesidad inesperada y no una estrategia para reducir costes, precisando que la historia se concibió originalmente para Kilmer y refleja tanto su ascendencia como su aprecio por el suroeste de Estados Unidos.

Implicaciones en la industria cinematográfica y debate ético sobre la inteligencia artificial

La inclusión de Kilmer vuelve a suscitar inquietudes en la industria respecto al posible impacto de la inteligencia artificial en los empleos actorales, especialmente ante la posibilidad de que los modelos digitales reemplacen a intérpretes humanos. El caso es observado de cerca por actores y sindicatos, ya que la tecnología podría establecer un precedente en cuanto a los derechos de imagen tras la muerte y los mecanismos de consentimiento familiar. Los productores de As Deep as the Grave argumentan que su uso de inteligencia artificial fue excepcional y ético, diferenciándolo de aplicaciones que buscan sustituir a actores vivos o reducir gastos laborales.

A pesar de ello, persisten dudas en Hollywood acerca del posible efecto dominó que la normalización de estas prácticas pueda desencadenar. El caso de Kilmer ilustra una tendencia reciente en la que los límites entre el homenaje, la expansión creativa y el riesgo de explotación comercial se desdibujan, intensificando un debate necesario sobre los alcances del arte digital.

As Deep as the Grave (Captura de tráiler oficial)

Reacciones del público y del equipo creativo ante la aparición digital de Val Kilmer

La representación digital de Val Kilmer ha acaparado parte importante de la atención mediática tras la proyección del reciente tráiler en CinemaCon, Las Vegas. En las imágenes, Kilmer interactúa con una niña -“No temas a los muertos y no me temas a mí“, le dice en una frase cargada de simbolismo-, y participa en escenas de acción y en paisajes desérticos junto a actores como Abigail Lawrie, Tom Felton y Wes Studi.

Varios sectores del público han manifestado opiniones diversas: algunos consideran que es un tributo profundo y respetuoso, mientras que para otros representa una tendencia preocupante hacia la digitalización de la memoria humana. Los herederos de Kilmer han reafirmado que en este caso la decisión se tomó con pleno respeto a su legado y con un acuerdo contractual claramente establecido.

Por su parte, los productores insisten en que la película pretende ir más allá del simple fenómeno mediático de una “resurrección digital”. La narrativa de As Deep as the Grave combina exploraciones arqueológicas, acción dramática y un mensaje sobre la relevancia de la herencia indígena norteamericana, con la actuación virtual de Kilmer como un elemento integrador y no meramente comercial.