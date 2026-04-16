Ariana Grande se une a Ben Stiller y Robert De Niro en el primer tráiler de ‘La Nueva Focker’

La Nueva Focker presenta su tráiler.

Con el estreno del primer tráiler en CinemaCon, Las Vegas, Universal Pictures confirmó el lanzamiento de La nueva Focker para la temporada de Acción de Gracias. En esta cuarta entrega de la saga, Ariana Grande se suma al elenco principal formado por Ben Stiller y Robert De Niro, aportando una dinámica nueva al interpretar a Olivia Jones, la reciente novia del hijo de Greg Focker. La película retoma el caos familiar al introducir una generación más joven y reunir a los personajes clásicos, en una comedia que promete sorpresas tanto para los protagonistas como para la audiencia.

Renovación en la familia Focker

La franquicia, iniciada con El padre de mi novia en el año 2000 y continuada con dos secuelas exitosas, recupera su esencia con la aparición de los hijos adultos de Greg (Ben Stiller) y Pam (Teri Polo), representados por Skyler Gisondo y Beanie Feldstein. Ahora, la historia gira en torno a los preparativos de la boda de Henry, hijo del matrimonio Focker, con Olivia (Ariana Grande), una joven segura de sí misma y con grandes capacidades que logra relajar rápidamente las tensiones familiares.

Desde el principio, se destaca el contraste entre Olivia y Greg: mientras ella logra ganarse al exigente Jack Byrnes, el patriarca encarnado por Robert De Niro, e incluso supera la conocida prueba del detector de mentiras familiar, Greg parece incapaz de aceptarla completamente. El tráiler presentado mostró cómo el personaje de Grande, experta en negociaciones del FBI, gestiona las discusiones familiares y pone a prueba con humor y decisión la resistencia de su futuro suegro. Esta inclusión tiene como objetivo actualizar la franquicia y atraer a nuevos espectadores, añadiendo ingredientes distintos de humor y nuevas paradojas familiares.

Un elenco sólido y una dinámica diferente

La intervención de Ben Stiller y Robert De Niro, junto con Teri Polo y Blythe Danner, reafirma la continuidad del espíritu original de la saga. Durante CinemaCon, tanto Stiller como De Niro comentaron la integración de Grande al mundo Focker. De Niro afirmó públicamente que Ariana Grande es probablemente la actriz más divertida con la que ha trabajado, lo cual fue recibido con aplausos y aumentó las expectativas. Stiller, en su estilo humorístico, manifestó en tono de broma su incomodidad ante la frescura que aporta la nueva integrante.

Al mismo tiempo, Skyler Gisondo asume el reto de tomar el lugar central de Stiller en la historia, mientras la película equilibra viejas rivalidades entre suegros, padres e hijos y presenta el choque generacional con un elenco que representa la evolución del humor y las responsabilidades familiares. El filme destaca cómo Olivia logra integrarse y formar alianzas, especialmente con el personaje severo y desconfiado de De Niro, mientras que la dificultad de Greg para aceptar a la novia de su hijo reproduce con ironía conflictos vistos previamente, pero desde la perspectiva de una generación distinta.

La Nueva Focker (Captura de tráiler oficial)

Comedia familiar orientada a toda la familia y nuevas audiencias

El lanzamiento del tráiler en CinemaCon fue bien recibido entre los dueños de salas de cine y la prensa especializada, que resaltaron la química del elenco y el renovado enfoque humorístico. La nueva Focker retoma los elementos que hicieron popular a la saga: el choque entre el nuevo miembro de la familia y el grupo central, los malentendidos humorísticos y el recurrente “círculo de confianza” bajo la supervisión de Jack Byrnes. Sin embargo, la incorporación de Ariana Grande como Olivia ofrece una nueva perspectiva: en vez de ser víctima de los desafíos familiares, logra ganarse a todos rápidamente y utiliza sus habilidades para mediar y revertir situaciones incómodas.

El conflicto de Greg Focker, quien antes era objeto de la rigurosidad paterna, pone en evidencia un ciclo generacional en el que el ahora padre protector se convierte en el crítico de su futura nuera. Esta película llega dieciséis años después del último estreno de la franquicia, reforzando la intención de Universal de renovar un clásico con nuevos personajes y conflictos, pensados para atraer tanto al público tradicional como a los espectadores más jóvenes. La decisión de estrenar el film en la concurrida temporada de Acción de Gracias evidencia la confianza del estudio en su capacidad de convocatoria y en el atractivo universal de una historia sobre desencuentros y reconciliaciones familiares.