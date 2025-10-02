Qué puedo ver

“La silla” llega a HBO Max con humor absurdo y sátira social

Ocho episodios semanales prometen una experiencia irreverente, con un protagonista envuelto en una investigación inesperada y un reparto que aporta dinamismo a una historia repleta de giros y diálogos extravagantes

Ron fue testigo de un problema. Uno muy grave. Tim Robinson protagoniza la nueva serie de comedia de HBO, #TheChairCompany, que se estrena el 12 de octubre. (HBO Max)

El próximo 13 de octubre, HBO Max presentará una de sus apuestas más singulares en el terreno de la comedia: La silla (The Chair Company), una serie que combina el humor absurdo con la sátira social y que promete captar la atención de quienes buscan propuestas originales en el streaming. La producción, creada por Tim Robinson y Zach Kanin, contará con ocho episodios de 30 minutos que se estrenarán semanalmente hasta el 1 de diciembre.

La trama de La silla gira en torno a William Ronald Trosper, interpretado por Tim Robinson, cuya vida da un giro inesperado tras un incidente laboral embarazoso. A partir de ese momento, el personaje se ve envuelto en una investigación insólita sobre una conspiración que involucra tanto a su familia como a colegas y figuras excéntricas. El tono de la serie oscila entre el humor absurdo y la sátira, con situaciones que rozan lo inverosímil y diálogos que reflejan el estilo característico de Robinson.

Crédito: HBO Max
El reparto principal incluye a Lake Bell en el papel de Barb Trosper, Sophia Lillis como Natalie Trosper, Will Price como Seth Trosper y Joseph Tudisco como Mike Santini. Además, Lou Diamond Phillips realiza apariciones recurrentes como Jeff Levjman, aportando una dinámica intergeneracional al elenco. Esta combinación de actores consolidados y nuevas figuras busca ofrecer una interacción fresca y variada en pantalla.

En el apartado creativo, la serie cuenta con la producción ejecutiva de Tim Robinson, Zach Kanin, Adam McKay y Todd Schulman a través de HyperObject Industries, junto a Andrew DeYoung e Igor Srubshchik. La dirección está a cargo de Andrew DeYoung y Aaron Schimberg, quienes imprimen un estilo visual que fusiona la comedia negra con una narrativa impredecible. La experiencia previa de Robinson y Kanin en proyectos como I Think You Should Leave se refleja en la apuesta por un humor que desafía los límites convencionales del género.

Crédito: HBO Max
El tráiler de la serie anticipa un universo excéntrico, donde las situaciones absurdas y los diálogos estrafalarios marcan el ritmo de la historia. La silla se perfila como una opción atractiva tanto para los seguidores del humor singular de Robinson como para quienes buscan una comedia diferente en el catálogo de HBO Max. La serie se emitirá a partir del 13 de octubre de 2025, con un episodio nuevo cada semana, y concluirá su temporada el 1 de diciembre.

Ocho episodios de 30 minutos conforman esta producción estadounidense, que explora la frontera entre la vergüenza personal y la investigación improbable. El estreno de La silla representa una de las propuestas más esperadas de la plataforma para la temporada, con un equipo creativo de renombre y un reparto que promete ofrecer una experiencia cómica fuera de lo habitual.

