Bruce Springsteen llega al cine: así es la película que explora el lado más íntimo del “Jefe”

La esperada cinta “Springsteen: Música de ninguna parte” revela cómo el legendario músico se enfrentó a sus propios fantasmas para crear el icónico álbum ‘Nebraska’, con Jeremy Allen White en el papel principal

Maria Eugenia Capelo

Maria Eugenia Capelo

Springsteen: Música de ninguna parte | Tráiler Oficial | Subtitulado

El próximo 23 de octubre, 20th Century Studios llevará a las salas de cine una de las producciones más esperadas del año: Springsteen: música de ninguna parte, una película que explora el proceso creativo detrás de “Nebraska”, el álbum de Bruce Springsteen que transformó su carrera y su vida personal. El filme, dirigido por Scott Cooper y protagonizado por Jeremy Allen White (El Oso) en el papel de Springsteen, ya generó gran expectativa tras su positiva recepción en el Festival de Cine de Telluride en agosto.

La historia se centra en el periodo en que Springsteen, entonces un joven músico al borde del estrellato internacional, enfrentaba el desafío de equilibrar las exigencias del éxito con los conflictos de su pasado. En ese contexto, el artista optó por un camino introspectivo y alejado de las convenciones de la industria, grabando “Nebraska” en una sencilla grabadora de 4 pistas en su habitación de Nueva Jersey. El resultado fue un disco acústico, crudo y sombrío, habitado por personajes que buscan desesperadamente una razón para creer, y que se consolidó como una de las obras más duraderas y personales de su repertorio.

La película 'SPRINGSTEEN: MÚSICA DE NINGUNA PARTE' explora el proceso creativo detrás del álbum 'Nebraska' de Bruce Springsteen. (20th century Studios)

Scott Cooper, responsable de la dirección y adaptación cinematográfica a partir del libro “Deliver Me from Nowhere” de Warren Zanes, expresó la magnitud del reto y el privilegio que supuso abordar este capítulo de la vida del músico: “‘Nebraska’ es donde Bruce eligió la verdad por encima de las expectativas, una decisión que aún resuena en todo lo que ha escrito desde entonces. En esa encrucijada, pudo haber perseguido las luces brillantes y el rugido de los estadios, pero en cambio se volvió hacia adentro, armado sólo con el silencio, una grabadora de 4 pistas y el coraje de enfrentarse a sí mismo. Que él confiara en mí para contar esa historia, el capítulo más vulnerable de su vida, es el mayor honor que he tenido como cineasta”, afirmó Cooper.

Por su parte, Bruce Springsteen compartió su visión sobre la película y el periodo que retrata: “Esta película toma algunos años de mi vida y los observa muy de cerca, una época en la que hice ‘Nebraska’ y atravesé algunas dificultades personales. Estoy muy agradecido con Jeremy Allen White y con todo el elenco por sus interpretaciones maravillosas y conmovedoras, y con Scott Cooper, uno de los colaboradores más generosos con los que he trabajado”, declaró el músico.

El filme, dirigido por Scott Cooper y protagonizado por Jeremy Allen White, se estrena el 23 de octubre tras su éxito en Telluride. (20th century Studios)

El reparto de Springsteen: música de ninguna parte incluye a Jeremy Strong como Jon Landau, el histórico mánager y mentor de Springsteen; Paul Walter Hauser en el papel del técnico de guitarra Mike Batlan; Odessa Young como Faye; Stephen Graham interpretando a Doug, el padre del músico; Gaby Hoffman como Adele, la madre de Springsteen; y David Krumholtz en el rol del ejecutivo de Columbia, Al Teller. Además, Marc Maron da vida a Chuck Plotkin.

La producción cuenta con la participación de Ellen Goldsmith-Vein, Eric Robinson y Scott Stuber junto a Cooper, mientras que Tracey Landon, Jon F. Vein y Warren Zanes figuran como productores ejecutivos. La banda sonora original fue compuesta por Jeremiah Fraites, la fotografía está a cargo de Masanobu Takayanagi, el diseño de producción corresponde a Stefania Cella, el vestuario a Kasia Walicka-Maimone y la edición a Pamela Martin.

La producción revela el momento en que Springsteen eligió la introspección y la autenticidad sobre las expectativas de la industria musical. (20th century Studios)

El estreno de Springsteen: música de ninguna parte está previsto para el 23 de octubre en cines, consolidando la apuesta de 20th Century Studios por una mirada íntima y profunda a uno de los momentos más decisivos en la trayectoria de Bruce Springsteen.

