Crimen de una dinastía: secretos familiares, un imperio legal en ruinas y el escándalo que sacudió a Carolina del Sur

La miniserie revive la caída de los Murdaugh, una familia marcada por el poder y la tragedia. Un accidente fatal y oscuros vínculos salen a la luz

Maria Eugenia Capelo

Por Maria Eugenia Capelo

Una familia. Una traición que sacudió a un imperio. #CrimenDeUnaDinastía: El caso Murdaugh, estreno 15 de octubre. (DisneyPlus)

El próximo 15 de octubre, se estrenará en Latinoamérica Crimen de una dinastía: el caso Murdaugh, una miniserie que explora el derrumbe de una de las familias más influyentes de Carolina del Sur a raíz de un escándalo criminal que conmocionó a Estados Unidos en 2021. La producción, inspirada en el exitoso Murdaugh Murders Podcast, presentará sus tres primeros episodios en la fecha de lanzamiento y luego sumará uno nuevo cada semana.

La trama se adentra en la vida de Alex Murdaugh y Maggie Murdaugh, interpretados por Jason Clarke y Patricia Arquette, quienes gozan de una existencia marcada por el lujo y el prestigio, gracias a su pertenencia a una dinastía de abogados con profundas raíces en la región. El equilibrio familiar se quiebra cuando su hijo Paul Murdaugh (encarnado por Johnny Berchtold) se ve implicado en un accidente náutico con consecuencias fatales. Este hecho desencadena una serie de revelaciones y desafíos que exponen los vínculos de los Murdaugh con muertes misteriosas y situaciones no resueltas, poniendo en jaque todo lo que la familia ha construido.

La miniserie, que consta de ocho episodios, lleva a la ficción los hechos reales que rodearon a la familia, incluyendo la condena de Alex Murdaugh a dos cadenas perpetuas en 2023 por el asesinato de su esposa Maggie y su hijo Paul en 2021. La investigación periodística que inspiró la serie, liderada por Mandy Matney —a quien da vida Brittany Snow—, abordó no solo los homicidios, sino también fraudes de seguros, consumo de drogas y acusaciones de corrupción que salpicaron la reputación de los Murdaugh.

El elenco principal se completa con Will Harrison como Buster Murdaugh y J. Smith-Cameron en el papel de Marian Proctor. La cocreación de Michael D. Fuller y Erin Lee Carr cuenta con Fuller como showrunner, mientras que Nick Antosca y Alex Hedlund de Eat the Cat, junto a Mandy Matney, ejercen como productores ejecutivos. La serie es una producción de UCP, parte del Universal Studio Group.

La miniserie explora el escándalo criminal que sacudió a la familia Murdaugh en Carolina del Sur. (Disney+)

El primer tráiler difundido por Disney+ anticipa una narrativa en la que la opulencia y el poder de los Murdaugh se ven amenazados por secretos familiares y una sucesión de tragedias. La actriz Patricia Arquette describió la historia en entrevistas recientes como un “triste y podrido relato americano”, y manifestó su interés en explorar la dinámica de una pareja cuya aparente solidez se desmorona ante la adversidad. Según Arquette, la serie indaga en la tendencia humana a justificar comportamientos y a creer en la posibilidad de cambio en quienes amamos: “Es un fenómeno común, cómo justificamos comportamientos y creemos que las personas van a cambiar”, explicó la ganadora del Oscar.

Crimen de una dinastía: el caso Murdaugh se presenta como una propuesta de ficción para los seguidores del true crime, combinando secretos familiares, ambiciones y un desenlace trágico.

