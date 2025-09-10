Qué puedo ver

Together, el terror que explora los límites del amor y la identidad

La nueva película de Michael Shanks, protagonizada por Dave Franco y Alison Brie, desafía los géneros tradicionales al sumergirse en la transformación de una pareja enfrentada a fuerzas sobrenaturales y dilemas existenciales

Maria Eugenia Capelo

Por Maria Eugenia Capelo

Guardar
Tras mudarse al campo en busca de una nueva vida, una pareja comienza a experimentar fenómenos sobrenaturales que no solo alteran su vínculo, sino también su percepción de la relación... y de sí mismos

El estreno de Together, programado para el 11 de septiembre, propone una exploración inquietante de los límites del amor y la identidad a través del prisma del terror. La película, dirigida por Michael Shanks y protagonizada por Dave Franco y Alison Brie, se adentra en la transformación radical que puede experimentar una pareja cuando se enfrenta a fuerzas desconocidas, tanto externas como internas.

La trama sigue a Tim y Millie, interpretados por Franco y Brie, quienes, tras varios años de relación, deciden dejar atrás su vida urbana para instalarse en el campo. Este cambio, lejos de ofrecerles la tranquilidad buscada, los sumerge en una serie de fenómenos sobrenaturales que alteran no solo su vínculo, sino también su percepción de sí mismos. El relato plantea cómo un encuentro aterrador con una presencia misteriosa puede poner a prueba la solidez de una relación, corrompiendo sus vidas, su amor y hasta sus cuerpos.

El estreno de Together explora
El estreno de Together explora los límites del amor y la identidad a través del terror.

Con una duración de 1 hora y 42 minutos, Together se inscribe en el género de terror, pero según palabras de Michael Shanks, la película va más allá de los códigos convencionales del género. El director explicó que, en su esencia, la obra aborda la transformación que implica enamorarse: “En su forma más simple, esta es una película sobre cómo enamorarse te transforma”, afirmó Shanks en declaraciones recogidas en el material promocional. El cineasta, que lleva más de quince años junto a su pareja, relató que su experiencia personal de compartir todos los aspectos de la vida con otra persona inspiró la historia. “Siempre hemos estado juntos: compartimos la misma casa, los mismos amigos, la misma comida, el mismo aire…”, señaló Shanks.

El director profundizó en los temas centrales de la película, como la codependencia, la monogamia, el amor y los resentimientos, y cuestionó hasta qué punto es posible distinguir los límites entre la vida propia y la de la pareja. “Esta es una película sobre el posible horror de compartir la vida con alguien; sobre cómo las ansiedades que trae el compromiso pueden amplificarse”, expresó Shanks. Además, destacó su interés por desarrollar una premisa única y llevarla al extremo, tanto en el plano narrativo como en el visual: “Estoy muy orgulloso de cómo logramos llevar el horror a lugares que nunca había visto en pantalla y —en pocas palabras— de cómo nos permitimos empujar los límites”.

La película, dirigida por Michael
La película, dirigida por Michael Shanks y protagonizada por Dave Franco y Alison Brie, aborda la transformación de una pareja ante fuerzas sobrenaturales.

En el aspecto técnico, Shanks subrayó que la producción le permitió experimentar con recursos cinematográficos que había soñado desde su infancia, cuando se fascinaba con los extras de los DVDs. “A nivel técnico, hubo cosas que pude explorar en esta producción que todavía me cuesta creer”, confesó el director.

El compromiso del elenco fue otro de los puntos destacados por Shanks, quien elogió la entrega de Dave Franco y Alison Brie durante una filmación que calificó de intensa y físicamente exigente. “Su relación real, de largo plazo, suma una capa profunda de autenticidad a estos personajes, que ya están inspirados en mis propias experiencias”, afirmó el director, para quien los actores constituyen “el corazón que mantiene unida esta película”.

Together combina el género de
Together combina el género de terror con una reflexión sobre la intimidad, la codependencia y los miedos en la vida en pareja.

Shanks manifestó su deseo de que la historia conecte no solo con los aficionados al terror, sino también con quienes hayan experimentado la complejidad de compartir la vida con otra persona. “Espero que esta historia no solo conecte con los fanáticos del género, sino también con cualquiera que haya pasado por el fuego de enamorarse y compartir su vida con otra persona”, declaró el cineasta.

El director concluyó que la realización de Together representó la concreción de un sueño personal y profesional, y expresó su gratitud por poder presentar la película en Sundance: “Tener la oportunidad de hacer esta película, y de trabajar con este equipo, este elenco y este crew, ha sido un sueño hecho realidad. Es un privilegio finalmente poder compartir nuestro trabajo con el público, especialmente en Sundance”.

El terror de amar, la
El terror de amar, la metamorfosis de una pareja y los límites difusos entre identidad y deseo en la nueva película de Michael Shanks

Together se presenta así como una propuesta que combina el terror con una reflexión profunda sobre la intimidad, la transformación y los miedos que surgen al compartir la vida con otro.

Temas Relacionados

TogetherDave FrancoAlison BrieDiamond Filmspelículascinequé puedo verlo último para ver

Últimas Noticias

Consentimiento, miedo y ruptura: la radical apuesta de “Querer” y el retrato de una familia al borde del abismo

La ficción retrata la dificultad de denunciar abusos dentro del matrimonio y la tensión familiar, con un enfoque realista y minimalista que invita a la reflexión social

Consentimiento, miedo y ruptura: la

‘Número desconocido’: Qué pasó con Kendra Licari tras el escándalo de cyberbullying a su hija

El nuevo documental de Netflix, expuso un escalofriante caso que ha dado mucho de qué hablar

‘Número desconocido’: Qué pasó con

Un pueblo marcado por secretos, la llegada de un sacerdote y el asesinato que sacude a Netflix: así es Wake Up Dead Man

La nueva entrega de Rian Johnson reúne a figuras como Glenn Close, Josh Brolin y Mila Kunis. Un crimen imposible y alianzas inesperadas prometen revolucionar el género del misterio

Un pueblo marcado por secretos,

Joaquín Furriel encabeza el explosivo elenco de “El refugio atómico”, la apuesta de Netflix para 2025

La nueva serie también reúne a Miren Ibarguren y Natalia Verbeke en un búnker de lujo, donde los secretos y las tensiones explotan bajo la dirección de los creadores de “La casa de papel”

Joaquín Furriel encabeza el explosivo

Duki conquista Netflix con un documental que revela su lado más íntimo y su ascenso global

La plataforma de streaming presenta una mirada inédita al fenómeno de la música urbana, mostrando el recorrido de Duki desde las batallas de freestyle en Buenos Aires hasta los escenarios más emblemáticos del mundo

Duki conquista Netflix con un
ÚLTIMAS NOTICIAS
Reclamaron justicia por la joven

Reclamaron justicia por la joven que fue encontrada muerta en un ropero en Córdoba: “Nadie merece morir de esa manera”

Reconstruyeron los movimientos de Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy

El truco con limón para eliminar la grasa del horno

Un argentino se hizo pasar por refugiado cubano para tener la ciudadanía de Estados Unidos y ahora podrían revocársela

El valor nutricional del tomate

INFOBAE AMÉRICA
Condena internacional por la violación

Condena internacional por la violación del espacio aéreo de Polonia por drones rusos: “No fue accidental”

El misterio de las desapariciones voluntarias en Japón: qué lleva a miles de personas a elegir “esfumarse” cada año

Consumieron hongos alucinógenos y se perdieron en el bosque: a uno lo encontraron en posición fetal mientras el otro fantaseaba con un puente inexistente

Cazas F-35 de Países Bajos ayudaron a Polonia a repeler la violación de su espacio aéreo por drones rusos

Polonia calificó de “provocación a gran escala” la incursión de drones rusos y pidió una acción coordinada de la OTAN

TELESHOW
Graciela Borges, Asif Kapadia, Juan

Graciela Borges, Asif Kapadia, Juan Gatti y los magistrados del Juicio a las Juntas recibirán el doctorado Honoris Causa en FIC.UBA 2025

Yanina Latorre apuntó contra Lola del Carril tras su respaldo a Sofía Martínez: “Antes tenía otra personalidad”

La confesión de Maru Botana que sorprendió a Pampita en Los 8 Escalones: “Tengo muy buen olfato”

Quién es Ransom, el mutante argentino de X-Men que le compartió un mate a Wolverine en el último cómic de Marvel

Se filtraron fotos de Luciana Salazar para una plataforma para adultos: la recreación de la Chocoluli