Together, el terror que explora los límites del amor y la identidad

Tras mudarse al campo en busca de una nueva vida, una pareja comienza a experimentar fenómenos sobrenaturales que no solo alteran su vínculo, sino también su percepción de la relación... y de sí mismos

El estreno de Together, programado para el 11 de septiembre, propone una exploración inquietante de los límites del amor y la identidad a través del prisma del terror. La película, dirigida por Michael Shanks y protagonizada por Dave Franco y Alison Brie, se adentra en la transformación radical que puede experimentar una pareja cuando se enfrenta a fuerzas desconocidas, tanto externas como internas.

La trama sigue a Tim y Millie, interpretados por Franco y Brie, quienes, tras varios años de relación, deciden dejar atrás su vida urbana para instalarse en el campo. Este cambio, lejos de ofrecerles la tranquilidad buscada, los sumerge en una serie de fenómenos sobrenaturales que alteran no solo su vínculo, sino también su percepción de sí mismos. El relato plantea cómo un encuentro aterrador con una presencia misteriosa puede poner a prueba la solidez de una relación, corrompiendo sus vidas, su amor y hasta sus cuerpos.

Con una duración de 1 hora y 42 minutos, Together se inscribe en el género de terror, pero según palabras de Michael Shanks, la película va más allá de los códigos convencionales del género. El director explicó que, en su esencia, la obra aborda la transformación que implica enamorarse: “En su forma más simple, esta es una película sobre cómo enamorarse te transforma”, afirmó Shanks en declaraciones recogidas en el material promocional. El cineasta, que lleva más de quince años junto a su pareja, relató que su experiencia personal de compartir todos los aspectos de la vida con otra persona inspiró la historia. “Siempre hemos estado juntos: compartimos la misma casa, los mismos amigos, la misma comida, el mismo aire…”, señaló Shanks.

El director profundizó en los temas centrales de la película, como la codependencia, la monogamia, el amor y los resentimientos, y cuestionó hasta qué punto es posible distinguir los límites entre la vida propia y la de la pareja. “Esta es una película sobre el posible horror de compartir la vida con alguien; sobre cómo las ansiedades que trae el compromiso pueden amplificarse”, expresó Shanks. Además, destacó su interés por desarrollar una premisa única y llevarla al extremo, tanto en el plano narrativo como en el visual: “Estoy muy orgulloso de cómo logramos llevar el horror a lugares que nunca había visto en pantalla y —en pocas palabras— de cómo nos permitimos empujar los límites”.

En el aspecto técnico, Shanks subrayó que la producción le permitió experimentar con recursos cinematográficos que había soñado desde su infancia, cuando se fascinaba con los extras de los DVDs. “A nivel técnico, hubo cosas que pude explorar en esta producción que todavía me cuesta creer”, confesó el director.

El compromiso del elenco fue otro de los puntos destacados por Shanks, quien elogió la entrega de Dave Franco y Alison Brie durante una filmación que calificó de intensa y físicamente exigente. “Su relación real, de largo plazo, suma una capa profunda de autenticidad a estos personajes, que ya están inspirados en mis propias experiencias”, afirmó el director, para quien los actores constituyen “el corazón que mantiene unida esta película”.

Shanks manifestó su deseo de que la historia conecte no solo con los aficionados al terror, sino también con quienes hayan experimentado la complejidad de compartir la vida con otra persona. “Espero que esta historia no solo conecte con los fanáticos del género, sino también con cualquiera que haya pasado por el fuego de enamorarse y compartir su vida con otra persona”, declaró el cineasta.

El director concluyó que la realización de Together representó la concreción de un sueño personal y profesional, y expresó su gratitud por poder presentar la película en Sundance: “Tener la oportunidad de hacer esta película, y de trabajar con este equipo, este elenco y este crew, ha sido un sueño hecho realidad. Es un privilegio finalmente poder compartir nuestro trabajo con el público, especialmente en Sundance”.

Together se presenta así como una propuesta que combina el terror con una reflexión profunda sobre la intimidad, la transformación y los miedos que surgen al compartir la vida con otro.