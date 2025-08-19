El secuestro que sacude a una familia poderosa: Netflix estrena Las maldiciones, la serie argentina que todos esperan

La miniserie 'Las maldiciones' explora el poder, la familia y el suspenso político en el norte argentino. (Netflix)

La tensión se dispara en el norte argentino cuando, en plena votación de una ley clave sobre la explotación del litio, la hija del gobernador desaparece. El responsable del secuestro no es un enemigo externo, sino su propio hombre de confianza, y el trasfondo de este acto revela una conspiración que se remonta trece años atrás.

Las maldiciones, la nueva miniserie de Netflix producida en Argentina, explora los límites del poder, la identidad y los lazos familiares a través de un thriller político de alto voltaje. El estreno global está programado para el 12 de septiembre, según informó la plataforma en un comunicado oficial.

La serie, inspirada en la novela homónima de Claudia Piñeiro y creada por Daniel Burman, se compone de tres episodios que sumergen al espectador en una atmósfera de suspenso psicológico y dilemas morales. La producción, a cargo de Oficina Burman y Cimarrón (ambas de The Mediapro Studio), se filmó en los paisajes áridos y vastos del norte argentino, un entorno que no solo aporta realismo visual, sino que también refuerza la tensión y la ambigüedad ética de la trama. El elenco principal lo integran Leonardo Sbaraglia, Gustavo Bassani, Alejandra Flechner, Monna Antonópulos y Francesca Varela.

La dirección recae en Daniel Burman y Martín Hodara, mientras que el guion fue desarrollado por Burman junto a Natacha Caravia, Martín Hodara, Andrés Gelos y Pablo Gelós. La narrativa se apoya en una estructura que combina el thriller político con elementos del western, aprovechando la geografía local para dotar a la serie de una identidad visual y temática distintiva. Según la información difundida por Netflix, la historia se adentra en las dinámicas familiares y las herencias, abordando el peso de las maldiciones que se transmiten de generación en generación y la dificultad de romper esos ciclos.

El argumento central se articula en torno al secuestro de la hija del gobernador, un hecho que ocurre mientras se define una legislación crucial para el futuro económico de la región. A medida que avanza la investigación, se revelan las verdaderas motivaciones del secuestrador y se expone una red de secretos que desafía la percepción de los personajes sobre el poder y la filiación. La serie plantea preguntas sobre la naturaleza de la lealtad, los límites del amor y la influencia de las raíces familiares en la construcción de la identidad.

El formato de miniserie, con solo tres capítulos, promete una experiencia intensa y concentrada, en la que cada episodio contribuye a desentrañar la compleja red de relaciones y traiciones que define la historia. Entre los datos destacados que ha compartido Netflix, sobresale la elección de un reparto de figuras reconocidas del cine y la televisión argentina, así como la apuesta por una adaptación fiel al espíritu de la novela original.

Las Maldiciones de Claudia Piñeiro se editó en 2017. Fue publicada por la editorial Alfaguara. Es una novela que explora el detrás de escena de la política argentina a través de la historia de Román Sabaté, un joven que comienza a trabajar como asistente de un carismático candidato político. A medida que Román se adentra en el círculo de poder, se enfrenta a situaciones éticamente ambiguas, secretos y tensiones que ponen a prueba sus valores.

La trama avanza mientras Sabaté debe tomar decisiones que impactan tanto en su vida personal como en el desarrollo político de su jefe. Piñeiro utiliza el relato para reflexionar sobre la corrupción, el abuso de poder y las consecuencias de sacrificar convicciones en pos del éxito político.

La serie se suma a la estrategia de Netflix de fortalecer su catálogo con producciones locales de alto impacto, buscando captar tanto al público argentino como internacional. La combinación de un guion sólido, dirección experimentada y un elenco de primer nivel posiciona a Las maldiciones como una de las apuestas más ambiciosas de la plataforma que se estrenará el 12 de septiembre.