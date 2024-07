La nueva ficción de los creadores de “Stranger Things” promete más misterios

La nueva serie de terror de Netflix contará con los hermanos Duffer como productores ejecutivos a través de Upside Down Pictures. (Créditos: REUTERS/Isabel Infantes)

Netflix ha confirmado la producción de una nueva serie de terror titulada Something Very Bad Is Going to Happen. Los hermanos Matt y Ross Duffer, conocidos por su exitosa serie Stranger Things, serán los productores ejecutivos junto con Haley Z. Boston, quien también es la creadora de la serie. La trama se centrará en los eventos previos a una boda, siguiendo a la novia y al novio en la semana previa a sus nupcias. “Eso no es un spoiler, solo lee el título...”, apunta la sinopsis oficial.

La noticia de esta nueva serie se produce en un momento de gran actividad para los hermanos Duffer. Recientemente, Netflix reveló un primer vistazo a la temporada final de Stranger Things, cuya producción está a mitad de camino y se espera que se estrene en 2025. Además, se ha anunciado la obra de teatro Stranger Things: The First Shadow, que debutó en el West End en diciembre. También están trabajando en The Boroughs, que comenzará su producción en primavera, y desarrollan un spin-off de Stranger Things y una adaptación en acción real de Death Note.

Haley Z. Boston, además de ser la creadora, se desempeñará como productora ejecutiva y showrunner del nuevo proyecto. “Nos sentimos muy afortunados de producir su primer programa y estamos ansiosos por compartir su visión con el resto del mundo”, comentaron los hermanos Duffer. También se incluyen como productores ejecutivos Hilary Leavitt, a través de Upside Down Pictures, y Andrea Sperling, bajo contratos generales con Netflix.

Haley Z. Boston es reconocida por su trabajo en "Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities". (Crédito: Netflix)

Peter Friedlander, vicepresidente de series con guion para EE. UU. y Canadá en Netflix, se mostró entusiasta con el proyecto: “Estamos encantados de colaborar una vez más con nuestros socios de ensueño Matt, Ross y Hilary para darle vida a esta historia inesperada y escalofriante a través de la visión única y fascinante de Haley”. Por su parte, los Duffer dijeron en una entrevista a Deadline: “Nos quedamos boquiabiertos cuando leímos por primera vez el guion de Haley. Es un gran talento nuevo con una voz singular; su escritura es retorcida, aterradora, divertida y… muy Haley. Nos sentimos muy afortunados de estar produciendo su primer programa, y no podemos esperar a compartir su visión con el resto del mundo”.

Los créditos previos de Boston incluyen trabajos para Guillermo del Toro como El Gabinete de curiosidades y Brand New Cherry Flavor de Netflix, así como para la serie “Hunters” de Amazon. Su cortometraje debut, “Beach Logs Kill”, se presentó en el festival SXSW a inicios de este año. Boston está representada por Kaplan/Perrone Entertainment y Yorn Levine Barnes.

Netflix reveló recientemente un primer vistazo a la última temporada de 'Stranger Things'. (Crédito: Instagram/Ross Duffer)

Stranger Things y un clip revelador

Netflix ha lanzado un adelanto sobre el detrás de cámaras de la última temporada de la popular serie de ciencia ficción, ambientada en la ficticia ciudad de Hawkins.

Durante el clip, varias de las estrellas principales reflexionan sobre el viaje que ha sido parte de la serie. Sin embargo, no se revela ningún detalle específico sobre la trama de los nuevos episodios, manteniendo así el misterio sobre el desenlace final.

Una curiosidad es ver a Noah Schnapp en una postura diferente al resto de sus compañeros, apareciendo sentado y leyendo un guion, lo cual ha generado comentarios debido a las recientes controversias que han rodeado al actor. El video también muestra a los personajes principales Mike (Finn Wolfhard), Dustin (Gaten Matarazzo), Lucas (Caleb McLaughlin) y Will (Noah Schnapp), reforzando la importancia del grupo de amigos que ha sido el corazón de la serie.

Todo el elenco de "Stranger things" reunido para retomar las grabaciones de la quinta temporada que llegará en 2025. (Créditos: Atsushi Nishijima/Netflix © 2024)

Igualmente, es notable ver nuevamente a Joyce (Winona Ryder), Nancy (Natalia Dyer), Jonathan (Charlie Heaton) y Steve (Joe Keery) juntos, tras haber pasado gran parte de la cuarta temporada separados. El clip también menciona de alguna forma a Eddie Munson (interpretado por Joseph Quinn) a través de la camiseta de Dustin y no deja fuera a Millie Bobby Brown, quien comenta sobre su evolución dentro de la serie desde que comenzó a los 10 años.

Los hermanos Duffer, que han ganado reconocimiento mundial por su creación, continúan expandiendo su universo creativo con nuevos y emocionantes proyectos. “Something Very Bad Is Going to Happen” promete ser otra adición intrigante a su lista de éxitos, dirigida por la perspectiva única de Haley Z. Boston.