4 series spin-off de “The Walking Dead” aterrizan en Latinoamérica: ¿dónde ver cada una?

Habían incendiado el mundo el uno por el otro. "The Walking Dead: The Ones Who Live" es una serie derivada de la franquicia original que llegó a su fin en 2023. (AMC)

Buenas noticias para los fanáticos de The Walking Dead. Se ha confirmado que los últimos cuatro spin-offs de la serie, lanzados desde 2022, llegarán a AMC Latinoamérica por primera vez de manera oficial. Estas nuevas producciones, que llegan para celebrar los 10 años de la cadena televisiva en la región, expanden el vasto universo de la ficción original, ofreciendo nuevas perspectivas y profundizando en historias paralelas de diferentes personajes principales. Los títulos anunciados son The Walking Dead: The Ones Who Live, Tales of The Walking Dead, The Walking Dead: Dead City y The Walking Dead: Daryl Dixon, cada uno con diferentes historias que prometen mostrar las singulares situaciones del apocalipsis zombi.

El estreno que marcará la expansión del universo de TWD en América Latina será The Walking Dead: The Ones Who Live, que hace solo unas semanas se lanzó en Estados Unidos. Sorpresivamente, logró convertirse en la serie dramática de cable con la mayor audiencia de la temporada actual y logró el récord de ser el estreno más visto de AMC en los últimos seis años, atrayendo a tres millones de espectadores en su primera noche. ¿De qué trata el programa? Te contamos sobre esta y las demás historias que llegarán pronto a la TV.

AMC celebrará su décimo aniversario en América Latina con el estreno de cuatro nuevos spin-offs de "The Walking Dead" en la región. (Créditos: AMC)

“The Walking Dead: The Ones Who Live” trae de vuelta a Rick y Michonne

Este spin-off se centra en las figuras de Rick Grimes y Michonne, interpretados por Andrew Lincoln y Danai Gurira respectivamente, y expande la historia de amor entre ambos personajes en el ya conocido mundo post-apocalíptico. La crítica y el público la han recibido positivamente, otorgándole una valoración del 91% en Rotten Tomatoes. El regreso de Lincoln llamó bastante la atención, pues no se le veía desde 2018, año en que se lanzó la novena temporada de la serie principal y donde tuvo su última participación.

Andrew Lincoln y Danai Gurira son los protagonistas de "The Walking Dead: The Ones Who Live" (Créditos: AMC)

“The Walking Dead: Daryl Dixon” con Norman Reedus

Como su propio nombre anuncia, esta historia lleva a Daryl Dixon (Norman Reedus), uno de los personajes favoritos de la audiencia, a nuevos territorios llenos de zombis y peligros humanos. El programa, que ya ha sido confirmado para una segunda temporada, sigue a Daryl llegando a las costas de Francia mientras se descubre cómo y por qué llegó a Europa. Eso hará que termine enfrentándose inevitablemente a nuevos desafíos y a formar alianzas complicadas en su camino.

El protagonista viaja a través de una Francia rota pero resistente, mientras él espera encontrar una forma de volver a casa. Sin embargo, las conexiones que forma en el camino complican su plan final. (AMC)

Un dúo inesperado en “The Walking Dead: Dead City”

Otro proyecto televisivo derivado de The Walking Dead es Dead City, que también se ha renovado para una segunda temporada tras haber conseguido un impresionante puntaje de 80% de aprobación en Rotten Tomatoes. La serie sigue a Maggie Greene (Lauren Cohan) y Negan (Jeffrey Dean Morgan), dos enemigos que se ven forzados a cooperar para encontrar a Hershel Rhee, el hijo secuestrado de Maggie. Esto los termina llevando a una Nueva York post-apocalíptica, donde la búsqueda terminará complicándose por los numerosos peligros que azotan a la famosa ciudad.

La serie protagonizada por Jeffrey Dean Morgan y Lauren Cohan estrenará el 18 de junio. (Créditos: AMC)

“Tales of the Walking Dead”, una antología de la franquicia

Lejos de los personajes principales de la serie original, este spin-off ofrece una mirada antológica al universo, presentando en cada episodio nuevas historias con personajes completamente nuevos. Si eres de los que abandonó la serie principal durante su emisión y quieres ver lo nuevo del universo de The Walking Dead, esta producción es la mejor opción para maratonear, ya que explora en profundidad el mundo construido por el programa principal.

La temporada de “Tales of the Walking Dead” está compuesta por seis episodios. (Créditos: AMC)

Estas nuevas cuatro series del universo The Walking Dead llegarán a través de la señal de AMC en Latinoamérica. La fecha aún está por anunciarse. Mientras tanto, puedes ver todas las temporadas de la serie original en el catálogo de Star+.