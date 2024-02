“The Walking Dead: The Ones Who Live”: Rick y Michonne en un emocionante estreno para los fans

Habían incendiado el mundo el uno por el otro. Rick y Michonne vuelven al universo de "The Walking Dead". (AMC)

El mundo de The Walking Dead está de regreso oficialmente con el estreno de The Ones Who Live, el nuevo spin-off de la aclamada serie de zombies de AMC protagonizado por Andrew Lincoln y Danai Gurira. “Years”, el primer episodio de la temporada, trajo de vuelta a Rick y Michonne en casi una hora llena de misterios, acción y sorpresas que no ha dejado indiferentes a los más fanáticos de la franquicia, que lejos de querer poner punto final a sus historias, sigue expandiéndose año tras año con más historias derivadas.

El origen del proyecto

El lanzamiento marca la primera vez que ambos se reúnen desde la partida de Rick Grimes de la serie principal en 2018. Asimismo, se convierte en la séptima entrega dentro del universo de The Walking Dead, siguiendo a otras historias que han contado con personajes principales del show original, como The Walking Dead: Dead City y The Walking Dead: Daryl Dixon. Inicialmente, el regreso de los protagonistas estaba previsto a través de una serie de películas, pero este plan terminó cambiando con el pasar de los años.

Rick Grimes enfrenta sus demonios en el emocionante estreno de "The Walking Dead: The Ones Who Live". (Créditos: AMC)

El desarrollo de The Ones Who Live es el resultado de prolongadas conversaciones entre Andrew Lincoln, Danai Gurira (Michonne) y Scott Gimple, el jefe de contenidos de TWD; los tres son cocreadores de la serie. Las discusiones comenzaron tan pronto como Rick y Michonne se separaron en la trama. El plan original consistía en que Lincoln protagonizara la primera película por su cuenta, con Gurira haciendo una aparición al final en un cameo, lo cual sentaría las bases para los siguientes largometrajes. Sin embargo, según explicó Gimple, las “posibilidades y probabilidades” fueron evolucionando, lo que incluyó adaptarse al ocupado calendario de Gurira, en parte debido a sus compromisos con el Universo Cinematográfico de Marvel.

¿Qué pasó en el episodio 1 de “TWD: The Ones Who Live”?

SPOILERS desde aquí. En el primer episodio, la primera imagen que vemos es a un derrotado Rick Grimes intentando suicidarse sin lograrlo. Esta secuencia inicial, plantea preguntas cruciales acerca de cómo el exlíder de Alexandria llegó a este punto de desesperación. La ficción revela rápidamente qué estuvo pasando durante los últimos cinco años, luego de aquella fatídica escena del puente, donde se creía que Rick había muerto. Sin embargo, se vuelve a aclarar que fue secuestrado por Anne para una operación militar secreta conocida como CRM, o Civic Republic Military (Ejército de la República Cívica).

"The Walking Dead: The Ones Who Live" promete una serie llena de giros inesperados y revelaciones. (Créditos: AMC)

Este capítulo se enfoca en la miserable vida de Rick dentro del CRM desde su secuestro y cómo pasa sus días queriendo escapar del lugar para buscar a sus amigos. Pero la memoria que más viene hacia él es la de Michonne, a quien le escribe cartas que nunca llegarán a su manos y con quien tiene sueños en los que está junto a su amada en un mundo libre de zombies y conflictos. La realidad, sin embargo, es implacable para Rick, quien se encuentra obligado a trabajar bajo la supervisión del CRM en Filadelfia, con la promesa de obtener la ciudadanía tras seis años de servicio.

Su deseo por reunirse con su familia lo impulsa a intentar fugas arriesgadas, incluso al costo de su propia integridad física. El relato se tensa cuando Rick se ve envuelto en un programa secreto destinado a subvertir al CRM desde dentro, bajo la tutela del teniente coronel Donald Okafor, quien ve en Rick y en otra cautiva, Pearl, potenciales aliados debido a su naturaleza de librepensadores. Sin embargo, cada intento de escape de Rick termina en fracaso. Pero el giro más inesperado y emocionante se presenta al final del episodio, cuando Michonne aparece repentinamente tras el ataque al helicóptero en el que viajaba Rick Grimes.

Michonne y Rick: un amor inquebrantable en medio del apocalipsis zombi. (Créditos: AMC)

¿Cuántos capítulos tendrá “The Walking Dead: The Ones Who Live”?

The Walking Dead: The Ones Who Live tendrá un total de seis episodios que se estrenarán exclusivamente mediante la señal televisiva de AMC en Estados Unidos y vía streaming por la plataforma de AMC+. Los capítulos se estrenarán semanalmente cada domingo en las siguientes fechas: