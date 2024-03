Arnold Schwarzenegger alista nueva película navideña junto a la estrella de “Reacher”

A sus 76 años, Arnold Schwarzenegger sigue vigente en la industria. (Créditos: Europa Press/Contacto/Billy Bennight)

Tras una temporada dedicada a la acción en la serie FUBAR de Netflix, Arnold Schwarzenegger vuelve a la pantalla grande en un rol estelar, según un informe exclusivo de Deadline. El medio estadounidense reveló que el exgobernador de California será protagonista en una comedia familiar ambientada en la Navidad, titulada The Man with The Bag. Esta producción también ha fichado a Alan Ritchson, conocido por la serie Reacher de Prime Video y el filme Fast X de la franquicia Rápidos y Furiosos.

La sinopsis presenta un giro ingenioso a la figura de Santa Claus. “Cuando la bolsa mágica de Santa es robada, este decide revisar su lista de niños traviesos para ubicar a Vance, un ex ladrón, con el fin de que este le ayude a recuperar la bolsa hurtada. Vance —junto a su hija, Santa y un grupo de elfos desadaptados— tendrá que organizar el robo más grande de su vida para salvar la Navidad”.

Alan Ritchson ha trabajado en "Tortugas Ninja" (2014) y "Los juegos del hambre: en llamas". En 2022, fue convocado para el personaje principal en "Reacher", serie basada en la saga de libros de Lee Child. (Créditos: Prime Video)

El equipo de producción no ha detallado qué actor interpretará a cada personaje, pero, teniendo en cuenta la edad de los talentos, no es extraño deducir que Schwarzenegger será quien vista barba blanca y traje rojo. Respecto al equipo creativo, Deadline consigna a Adam Shankman (Hairspray) como director y a Allan Rice como guionista. El proyecto verá la luz bajo el paraguas de Amazon MGM Studios, con Lawrence Grey, Ben Everard, Reg Tigerman, Dan Spilo y Alan Ritchson como productores.

Schwarzenegger y el espíritu navideño

El exfisicoculturista lleva más de 50 años de carrera en el séptimo arte, y se consagró como una de las figuras emblemáticas del cine de acción de los años ochenta. Obras como Conan el Bárbaro, Terminator, y Depredador consolidaron su presencia en títulos de adrenalina y alto voltaje; sin embargo, Schwarzenegger también llegó a probar suerte con otros géneros.

En "El regalo prometido", dos padres compiten por obtener el único ejemplar que queda de una popular figura de acción. (Créditos: 20th Century Fox)

Su paso por la comedia lo llevaría a su primera experiencia por una historia navideña. En 1996, protagonizó El regalo prometido (Jingle All the Way), donde encarnó a un padre adicto al trabajo que, para redimirse, hará de todo para conseguir el juguete favorito de su hijo: un muñeco de acción Turboman. No logró las mejores reseñas en la crítica, pero quedó registrada como una comedia memorable de la temporada. Puedes verla en streaming si eres usuario de Disney+.

Asimismo, The Man with The Bag marca el retorno de Schwarzenegger al cine, siendo su primera película desde 2019. Ese fue el año en que presentó Terminator: destino oculto, y grabó Kung Fury 2 con Michael Fassbender y David Sandberg. Esa última película todavía no se ha estrenado debido a litigios de postproducción.

FUBAR es el proyecto más reciente del exgobernador de California, serie sobre agentes especiales que ha sido renovada para una temporada 2 en Netflix.

FUBAR sigue a un padre y una hija que se enteran de que ambos son agentes de la CIA. Ambos se dan cuenta de que toda su relación ha sido una mentira y que realmente no se conocen en absoluto.

El trabajo de Alan Ritchson

La otra estrella de la película es Alan Ritchson, actor de 41 años que debutó ante cámaras como Aquaman en la ficción de televisión Smallville. A partir del 2022, se convirtió en Jack Reacher, un expolicía que lucha contra el crimen mientras viaja por los Estados Unidos. La serie de Prime Video fue renovada para una tercera temporada, antes de que se estrenara su segunda entrega en 2023.

En la pantalla grande, Ritchson también es parte de The Ministry of Ungentlemanly Warfare, largometraje de Guy Ritchie con una temática de espionaje, que cuenta con las actuaciones de Henry Cavill y Eiza González. Dicho título debutará el 19 de abril en los cines de Estados Unidos.