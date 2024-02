¿Eres fan de los k-dramas? No te puedes perder los estrenos del 2024 en Netflix

Conoce los próximos títulos de Corea del Sur que ingresarán a la plataforma de streaming a lo largo del año. (Netflix)

El público de América Latina es uno de los grandes bastiones para el contenido coreano. Según Netflix, en cada semana de 2023 hubo un título coreano en el Top 10 de la plataforma en al menos un país de la región. Los géneros favoritos son el drama, el romance y la acción, con producciones como El monstruo de la vieja Seúl, Black Knight, Sabuesos, La gloria, La chica enmascarada y King the Land consagrándose como favoritas en Argentina.

Para el 2024, la lista de próximos estrenos incluye esperados regresos, como la segunda temporada de El juego del calamar, la serie coreana más popular de Netflix. También se lanzará la tercera entrega de Dulce hogar, punto final a la historia de monsterización con Song Kang, Lee Do-hyun y Go Min-si. En el mismo estilo de horror, El monstruo de la vieja Seúl presentará una segunda tanda de episodios con los protagonistas habitando tiempos modernos; mientras que la segunda temporada de Rumbo al infierno profundiza en las secuelas del caos inicial.

Primer vistazo a la temporada 2 de "Rumbo al infierno". (Créditos: Netflix)

Nuevos programas reality

El programa de citas Cielo para dos lanza su cuarta temporada en 2024 con un nuevo grupo de concursantes solteros en busca del amor. Y si disfrutaste de la competencia atlética, 100 nuevos participantes pondrán a prueba sus límites en Habilidad física 100 - Temporada 2: mina subterránea. Por otro lado, el programa de entrevistas Asuntos picantes se enrumba a Europa para conocer la industria del entretenimiento para adultos.

El programa lleva al límite a 100 personas atléticas. (Créditos: Netflix)

K-dramas y películas que vienen pronto

El 2024 se abrió con la serie de suspenso El legado, pero las ficciones no cesan. En el primer trimestre se registrará el estreno de La paradoja del asesino, una miniserie de humor negro y crimen protagonizada por Choi Woo-shik y Son Suk-ku. El 25 de febrero también se suma el k-drama Urgencias existenciales, que marca el regreso de Park Shin-hye y Park Hyun-sik (Los herederos).

Mató a alguien por accidente. Pero las pruebas desaparecieron y todos los asesinatos tuvieron una justificación. ¿Es un héroe caído del cielo o un pecador impune? (Netflix)

En marzo se lanza Me llamo Loh Kiwan es una película con Song Joong-ki que sigue el viaje de un desertor norcoreano mientras busca refugio en Bélgica. Y en este trimestre también debutará la serie de romance La reina de las lágrimas, con los famosos Kim Soo-hyun y Kim Ji-won interpretando a una pareja que enfrenta una crisis marital.

El actor de "Vincenzo" vuelve con una película ambientada en Europa. (Créditos: Netflix)

El lado bizarro llega con Nugget de pollo, una propuesta de comedia y misterio donde una mujer se convierte en un nugget. Su padre y su admirador secreto intentan de todo para devolverla a su forma humana.

Para el segundo trimestre del año, se agenda el thriller The 8 Show, que sigue a ocho personas atrapadas en los juegos peligrosos de un misterioso edificio de ocho pisos. Si logran pasar las pruebas, obtendrán un jugoso premio. Asimismo, Netflix lanzará una adaptación live-action inspirada en el manga Parasyte de Hitoshi Iwaaki. Este título cuenta cómo formas de vida parasitarias comienzan a tomar a humanos como huéspedes para ganar poder en la sociedad. En el bloque de lanzamientos se suma Resident Playbook (spin off de Pasillos de hospital) con Go Youn-jung, y el drama de venganza adolescente, Jerarquía.

"La reina de las lágrimas" reúne a una pareja distanciada. (Créditos: Netflix)

En el tercer trimestre, se estrena La vorágine, ficción política entre dos funcionarios de alto poder, protagonizada por Sul Kyun-gu y Kim Hee-ae. La acción se hace presente con Kim Woo-bin en Cinturón negro, un proyecto sobre un experto en artes marciales que vigila a delincuentes con monitoreo electrónico. Nadie en el bosque trae intriga a la pantalla cuando la vida de un hombre se desmorona con la aparición de una misteriosa mujer en su alejado hotel.

Para la última parte del 2024, la plataforma anuncia la llegada de El Sr. Plancton, con Woo Do-hwan y Lee You-mi, la película de ficción y catástrofe El gran diluvio, y el largometraje histórico Uprising, dos amigos convertidos en adversarios durante los tiempos turbulentos en la era de Joseon. Por último, Gong Yoo y Seo Hyun-jin se convierten en una pareja unida por un servicio de citas en la serie Una maleta.

Primer vistazo a Gong Yoo en la serie "Una maleta". (Créditos: Netflix)

Estos son algunos de los títulos a tener en cuenta si eres aficionado a las historias desde Corea del Sur. Puedes ver ahora mismo Cautivar a un rey, un drama histórico donde una mujer planifica una venganza contra el rey Lee In; sin embargo, un cruel giro del destino los lleva a vincularse de una forma más cercana.