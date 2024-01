Más fuerte y cruda que “Sonido de libertad”: esta película polaca sobre la trata de niños te hará apagar la TV

"Secuestro: inocencia robada" es la historia de un policía cuyo viaje para rescatar a una niña de la trata de seres humanos lo lleva a cruzar el mundo y a adentrarse en las zonas más oscuras de la sociedad. (BritFlicks)

En 2023, la película Sonido de libertad ganó bastante popularidad por su clara denuncia contra la trata de niños. Tras su llegada al streaming en Latinoamérica en enero de 2024, el film volvió a demostrar su popularidad posicionándose como la número uno en el Top 10 de Prime Video. Sin embargo, antes de que Jim Caviezel y Eduardo Verástegui mostraran al mundo la historia de Tim Ballard, en Polonia ya se había estrenado un film llamado Secuestro: inocencia robada (Small World). Este título no solo está en la misma plataforma, sino que también aborda el tema del tráfico de menores. ¿La diferencia? La manera mucho más incómoda y cruel en que su director retrata el problema, que para muchos, podría resultar sumamente desagradable.

Se trata de uno de esos films que fácilmente podría encajar en una lista debajo de títulos como Saló o los 120 días de Sodoma o Una película serbia. Por supuesto, el hecho de que no se haya hecho tan popular es debido a que no se trata de un largometraje de excelencia ni mucho menos de una joya cinematográfica ignorada. Todo lo contrario. Esta producción polaca tiene defectos que entorpecen su trama, pero es casi seguro que ni eso evita que la brutalidad que se muestra en pantalla no termine siendo motivo de poner pausa o, en el peor de los casos, de apagar el televisor. Entonces, ¿de qué trata y por qué es tan difícil de ver?

"Secuestro: inocencia robada" retrata la cruda realidad sobre la trata de niños en un tono más fuerte que "Sonido de libertad". (Créditos: Prime Video)

Una historia cruda no apta para débiles

Al igual que Sonido de libertad, el film sigue la historia de un policía, que en este caso se llama Robert Goc (Piotr Adamczyk), que más temprano que tarde, se involucra en una situación que cambiará su vida para siempre. Todo empieza cuando, en un pequeño pueblo de Polonia, Goc detiene por exceso de velocidad a una mujer que, inesperadamente, está en la desesperada búsqueda de su hija, quien ha sido secuestrada por la mafia rusa. La intervención provoca que los secuestradores escapen cruzando la frontera oriental. Así, lleno de culpa, Robert toma la arriesgada decisión de participar en una investigación internacional para salvar a la menor, cuyo nombre es Ola (Julia Wieniawa).

La premisa es sencilla y durante los primeros 50 minutos vamos a ver lo que cualquier película policial podría mostrar, salvo una pequeña escena gore y otra peculiar entre Robert y una menor. Pero es cerca de la primera hora que las cosas empiezan a ponerse extrañas, cuando la búsqueda de Goc lo lleva hacia una fiesta de pedófilos en donde más que una reunión, se está llevando a cabo una especie de ritual satánico en un aura que parece sacada de Ojos bien cerrados (Eyes Wide Shout). Y es ahí donde lo que comenzó como una misión de rescate, se torna rápidamente en un descenso hacia la oscuridad, la locura y un descubrimiento del que el protagonista no va a regresar nunca más como una persona normal.

"Secuestro: inocencia robada" muestra la historia de un policía en la búsqueda frenética de una niña secuestrada. (Créditos: Prime Video)

A partir de ese punto, el director Patryk Vega abre la puerta hacia una revisión con varios detalles donde muestra lo que atraviesa una menor sumergida en el mundo del tráfico humano en el día a día, y de lo increíblemente bajo, bizarro y asqueroso que pueden ser las personas que recurren de manera ilegal a menores de edad para servicios sexuales. Así, el espectador va a chocar con escenas que van a ser bastante duras de ver, pues Vega no se guarda la crueldad, sino que —debatiblemente cerca de lo pornográfico— la retrata sin miedo para denunciar la violencia de una manera que Sonido de libertad no hace.

Definitivamente, esta no es una recomendación para personas que no aguantan películas fuertes. Posiblemente, lo que muestra el film podría indignar a ciertas personas por considerar innecesaria tanta crudeza, mientras que por otro lado, habrán quienes defiendan la brutalidad con la que se cuenta todo. Ya queda en el mismo observador opinar sobre la película, que si bien no es perfecta, se distingue claramente de otros films de este tipo.

"Secuestro: inocencia robada" es un film que lleva la denuncia contra la trata de menores a otro nivel. (Créditos: Prime Video)

Fecha de estreno y sinopsis de “Secuestro: inocencia robada”

Secuestro: inocencia robada se estrenó en cines en 2021, pero ya está disponible hoy en Prime Video Latinoamérica. “Después de desaparecer de un pequeño pueblo polaco, una madre descubre que su hija pequeña, Ola, ha sido secuestrada por la mafia rusa. Mientras persigue a su hija, un oficial de policía, Robert Goc, la detiene por exceso de velocidad. Su intervención da como resultado la fuga de los secuestradores a través de la frontera oriental. Sintiéndose culpable por no haber evitado el secuestro, Robert se involucra en una investigación internacional para encontrar a la niña desaparecida”, describe la sinopsis oficial.