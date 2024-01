Las claves de “Priscilla” antes de su estreno en Latinoamérica

Cuando la adolescente Priscilla Beaulieu conoce a Elvis Presley en una fiesta, el hombre que ya es una meteórica superestrella del rock and roll se convierte en alguien totalmente inesperado en momentos privados: un apasionante flechazo, un aliado en la soledad, un tierno mejor amigo. (A24)

La cineasta Sofia Coppola regresa a la gran pantalla esta semana con su octava creación, Priscilla, un retrato íntimo de la vida de Priscilla Presley al lado de la leyenda de Rock N’ Roll. Esta esperada producción cuenta con las actuaciones estelares de Cailee Spaeny en el papel de Priscilla y Jacob Elordi como el icónico Elvis Presley, prometiendo una nueva perspectiva sobre la historia de este famoso matrimonio. Se podrá ver a partir del próximo 4 de enero.

¿Qué opina Priscilla Presley de la película?

Priscilla Presley se ha mostrado bastante positiva frente al proyecto desde su inicio. Presley compartió con TMZ su alta expectativa: “Estoy muy emocionada de ver la interpretación de mi libro por parte de la magistral Sofia Coppola”. Asimismo, mencionó su admiración por la directora y confía en que el filme emocionará al público.

Priscilla Presley colabora como productora en "Priscilla". (Créditos: EFE/Ettore Ferrari)

A pesar de rumores anteriores, Priscilla no solo apoya el proyecto sino que también colaboró activamente como productora ejecutiva. En conversaciones e intercambios de ideas, ha mantenido una relación cercana y abierta con Coppola, como lo confirmó la directora en una entrevista con Vogue.

“Priscilla” adapta una biografía

Para escribir y dirigir Priscilla, Sofia Coppola se basó en el libro Elvis and Me: The True Story of the Love Between Priscilla Presley and the King of Rock N’ Roll, donde la misma Priscilla Presley narra su vida al lado de Elvis Presley. Dicha obra profundiza en una mirada íntima que abarca desde su primer encuentro, su matrimonio y su vida con el icono de la música, hasta su divorcio y cómo le afectó su muerte.

Dirigida por Sofia Coppola, promete una visión única del amor entre Priscilla y Elvis Presley. (Créditos: A24)

El texto va más allá del mito del “Rey del Rock ‘n’ Roll” para mostrar a la persona detrás de la leyenda, una historia que continúa capturando la atención de sus innumerables seguidores y que ahora llega en su versión adaptada para la pantalla grande.

¿Quién hace el papel de Priscilla Presley?

La actriz encargada de darle vida a Priscilla Presley es Cailee Spaeny, conocida también por su faceta musical. Lanzó un single en 2016, y debutó en el cine con un pequeño rol en el cortometraje Counting to 1000. Sin embargo, fue su actuación en Titanes del Pacífico: la insurrección en 2018 lo que marcó su primer gran papel. Ese mismo año participó en producciones destacadas como Malos momentos en el Hotel Royale y Vice, encarnando a una joven Lynne Cheney, y en La voz de la igualdad, donde interpretó a Jane Ginsburg.

Cailee Spaeny transita la vida de Priscilla Presley, desde su enamoramiento hasta su divorcio de Elvis. (Créditos: A24)

En televisión, Spaeny también ha tenido papeles destacables. En 2020 protagonizó la serie de ciencia ficción Devs y en 2021 se la vio en Mare of Easttown, ambas miniseries que han ampliado su rango como actriz. Respecto a reconocimientos, ha sido galardonada con la Copa Volpi a la Mejor actriz en el Festival Internacional de Cine de Venecia de 2023 por su interpretación en Priscilla, y está a la espera del resultado de su nominación a Mejor actriz en los Globo de Oro por el mismo papel.

¿Qué dijo Jacob Elordi sobre su papel de Elvis?

Jacob Elordi, quien interpreta a Elvis Presley en la película, confesó en The Tonight Show with Jimmy Fallon que su conocimiento de Elvis venía únicamente de una escena de la película de Disney Lilo y Stitch. A pesar de la presencia icónica del Rey del Rock, Elordi no era en lo absoluto un fan y solo tuvo curiosidad por explorar más sobre la figura de Elvis tras ver el tráiler de la película Elvis de Baz Luhrmann y leyendo la biografía Elvis Presley: último Tren a Memphis.

Jacob Elordi expande su carrera en el cine con esta película que va dejando atrás su faceta televisiva. (Créditos: A24)

El film adapta las memorias de Priscilla Presley, que relatan su vida al lado del cantante. Esta perspectiva pone a Priscilla al frente de la narrativa, un contraste con la reciente producción de Baz Luhrmann que centraba su atención en la figura de Elvis. Elordi, que en principio sabía poco sobre Elvis, ahora aporta su propio estudio del artista a su representación en la versión de Coppola.

Te puede interesar: Sofia Coppola dirige una película basada en la autobiografía de Priscilla Presley

Priscilla llega a cines de América Latina el 4 de enero de 2024 tras su paso por salas estadounidenses a finales del año pasado.