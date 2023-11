“Viernes negro”: ¿qué dice la crítica del slasher creado por el director de “Hostal”?

En una pequeña ciudad de Massachusetts, en un Día de Acción de Gracias como cualquier otro, ¡el pavo no es lo único que será acuchillado!.

El cuchillo de Ghostface, la motosierra de Leatherface y el guante con cuchillas de Freddy Krueger son las armas que han definido una era en el género slasher. En esta tradición, la nueva película Viernes negro (Thanksgiving), que acaba de ingresar a la cartelera de los cines estadounidenses, introduce una nueva variante donde el asesino enmascarado transforma los utensilios de la cena de Acción de Gracias en instrumentos mortales.

La idea sonó ingeniosa cuando se estrenó como un satírico “tráiler falso” dentro de la película de Robert Rodríguez y Quentin Tarantino, Grindhouse de 2007. Con tan solo una duración de dos minutos y 25 segundos, se convirtió en lo más icónico que ha realizado el director Eli Roth (Hostal) hasta el momento, ¿pero se sostiene lo suficiente para un formato de largometraje? Los comentarios de la crítica especializada hasta el momento han respondido con una aprobación del 82% en Rotten Tomatoes, una cifra alta considerando su bajo presupuesto de 15 millones de dólares.

La trama de "Viernes negro" gira en torno a un misterioso asesino en serie, conocido como "John Carver", que aterroriza Plymouth, Massachusetts, después de un motín en Black Friday. (Créditos: Sony Pictures)

¿Qué dice la crítica de “Viernes negro”?

Candice Frederick para HuffPost: “La película recupera el suspenso y los gritos, ofreciéndonos una historia rica en falsificaciones (cuando pensamos que algo está sucediendo en una dirección, solo para que se nos acerque sigilosamente detrás de nosotros); sangre; todo un grupo de personajes adolescentes ridículos y terriblemente escritos; y un villano misterioso y sediento de sangre”.

Aja Romano para Vox: “Viernes negro queda atrapado entre sus impulsos por satirizar a la sociedad, ser un clásico slasher y ser dramáticamente artístico al mismo tiempo. El resultado termina siendo un montón de historias diferentes que no está a la altura del corto original”.

"Viernes negro" está dirigida por Eli Roth, quien describió la película como una mezcla de sus dos proyectos anteriores: "Hostal" y "La cabaña del infierno". (Créditos: Sony Pictures)

Glenn Kenny para The New York Times: “El terror para Eli Roth es un instrumento contundente. Él no se detiene en atmósferas inquietantes. Cualquier calma que exista en sus películas está ahí para provocar un susto. El caso es que sabe lo que se hace y es muy hábil a la hora de ofrecer tanto momentos de asco como jumpscares”.

Alison Foreman para IndieWire: “Viernes negro es decididamente campy, pero también se basa en una lógica interna que rara vez se detiene y permite suficientes zonas grises misteriosas para mantenerte expectante. La teatralidad del asesino está exquisitamente tematizada, creando una historia divertida”.

TriStar Pictures, a través de Sony Pictures Releasing, programó el estreno de "Viernes negro" el 17 de noviembre de 2023. (Créditos: Sony Pictures)

Frank Scheck para The Hollywood Reporter: “Con todo el gore prometido en el tráiler, esta película de terror de época complacerá a los fanáticos del género, quienes apreciarán que la festividad tenga por fin su propio filme de terror, junto con otras celebraciones como Navidad, San Valentín, etc. No se trata de un clásico instantáneo, pero ofrece muchas emociones baratas, o más exactamente, asesinatos baratos, presentados con el tipo de atención al detalle sanguinario que los aficionados ansían”.

Viernes negro se estrenó el 17 de noviembre en Estados Unidos, y llegará pronto a países de América Latina.