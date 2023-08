“Zom 100″, el anime que redefine a los zombies con una lección: vivir y no sobrevivir

Cuando los zombis invadieron la ciudad, un rayo de luz iluminó mi vida gris. Una nueva historia cargada de risas y emociones para aliviar el estrés de la vida moderna. (Netflix)

El auge del género zombi nunca parece desvanecerse en el mundo del cine y las series de televisión. Sin embargo, aunque parezca que la temática de los muertos vivientes ya no tuviese más que ofrecer, llega Zom 100: Bucket List of the Dead para demostrar lo contrario. Se trata de un título que ha generado entusiasmo en diversas plataformas y formatos. Desde su nacimiento como un manga en las páginas de la revista Monthly Sunday Gene-X de Shogakukan hasta su adaptación animada y su incursión en el mundo live-action a través de una película en Netflix.

La serie manga, titulada Zom 100: Zombie ni Naru made ni Shitai 100 no Koto, es una creación de Haro Aso e ilustrada por Kotaro Takata. Serializada desde octubre de 2018, la historia entrelaza humor y horror, abarcando el popular género salaryman gag manga y desarrollándola en un mundo apocalíptico zombi, escenario que conserva su popularidad en otras series y películas como The Walking Dead, The Last of Us, Estación Zombie, entre otras.

"Zom 100: Bucket List of the Dead" es uno de los animes más destacados del momento. (Netflix)

El protagonista de la serie, Akira Tendo, se enfrenta a una vida monótona y rutinaria. Con tan solo 24 años, está agotado física y mentalmente, y para colmo, su amor platónico, Saori, lo ignora. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando se desata un apocalipsis zombi en Japón. En lugar de temer por su vida, Akira ve esto como una oportunidad para vivir a pleno, creando una “lista de deseos” de cosas que quiere hacer antes de convertirse en zombi.

Haro Aso, el creador detrás de este fenómeno comentó a Variety que, a pesar de la saturación de zombis en el paisaje mediático japonés, deseaba abordar el tema desde un ángulo fresco y original, dando lugar a un relato que oscila entre lo ridículo y lo inspirador.

Eiji Akaso interpreta a Akira en "Zom 100: cien cosas que quiero hacer antes de convertirme en zombi". (Netflix)

Del anime al cine live-action

El manga fue un éxito y el anime lo ha sido aún más. De tal manera, era de esperarse que Netflix quisiera realizar su propia adaptación live-action, la misma que se lanzó el pasado 3 de agosto en formato de película titulado Zom 100: cien cosas que quiero hacer antes de convertirme en zombi (Bucket List of the Dead). Está dirigida por Ishida Yusuke y protagonizada por Akaso Eiji, quien se pone en la piel de Akira.

Al igual que la historia original, narra la historia del exhausto oficinista Akira quien, tras el apocalipsis zombi, se embarca en una aventura para completar su lista de deseos antes de convertirse en uno de los no muertos. En su aventura lo acompañan Shizuka (Shiraishi Mai) y Kencho (Yanagi Shuntaro).

De las páginas del manga al streaming en anime y película, "Zom 100" se destaca por su innovadora historia. (Netflix)

Zom 100: Bucket List of the Dead sigue lanzando nuevos capítulos cada semana en Netflix y Crunchyroll. Asimismo, puedes disfrutar de la película en la misma plataforma de la N roja.

