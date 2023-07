“El observador”: la angustiante película de suspenso que llegó a HBO Max

"El observador" fue escrito y dirigido por Chloe Okuno, basado en un guion original de Zack Ford. (HBO Max)

Alfred Hitchcock decía que el suspenso no era el disparo, sino la expectativa del disparo. Y es así: una buena película de suspenso es aquella en la que la amenaza está siempre cerca, pero se consigue postergar todo lo posible el misterio alrededor del gran interrogante planteado en la trama. En El observador (Watcher, 2022), la protagonista es Julia (Maika Monroe), una joven norteamericana que se muda junto a su marido, Francis (Karl Glusman), a Bucarest, Rumania. Ella no habla el idioma y pasa gran parte del tiempo en el departamento que comparten, mientras él sale a trabajar.

Te puede interesar: “Bird Box Barcelona”, el spin-off de la exitosa película con Sandra Bullock es un éxito en Netflix

La situación en sí misma es bastante angustiante. Julia se encuentra en muchas situaciones en las que su marido habla con los locales y no le traduce lo que conversan. Pero esa sensación inquietante crecerá aún más cuando una noche, mirando por la ventana, se dé cuenta de que un vecino en el edificio de enfrente la observa. Todo será todavía más perturbador en los días siguientes, porque un violento asesino de mujeres, apodado “La Araña”, ha cometido un crimen en el barrio. Ahora, Julia cree que el vecino que la observa también la sigue cuando sale de la casa y que tal vez sea el criminal.

El estreno oficial del film fue en el Festival de Cine de Sundance en 2022. (HBO Max)

El corazón de la película reside en la situación de soledad y angustia de la protagonista antes de que aparezca la amenaza del asesino. Con la limitación del idioma y el no conocer a nadie, Julia no sabe en quién confiar, excepto en su marido. Sin embargo, incluso él a veces parece tener secretos con otras personas al no traducirle a ella las conversaciones. El clima de paranoia es perfecto y la gran pregunta es si lo que Julia sospecha es real o es producto de la situación que está viviendo.

Te puede interesar: Esta película de Netflix combina la sátira social con una sorprendente trama de ciencia ficción

En una escena, Julia va al cine a ver Charada (1963) un clásico del cine de suspenso en el que la protagonista es una mujer acosada por una amenaza que no entiende, y con la angustia extra de que su marido muerto le había ocultado un secreto. Pero la cita no termina ahí, ya que Charada aparece en otra película protagonizada por la misma actriz, Maika Monroe, nada menos que Te sigue (2014) otro gran título de terror. El observador tiene una directora que comprende al personaje y, aunque no sea necesario aclararlo, se inspiró en la trilogía de películas de thriller y paranoia urbana dirigidos por Roman Polanski: Repulsión (1966), El bebé de Rosemary (1968) y El inquilino (1976). Las ciudades desconocidas y los vecinos son un género de terror en sí mismo.

En el sitio web de reseñas Rotten Tomatoes, un 88% de las 146 críticas son positivas. (HBO Max)

El observador no pasó por los cines de todo el mundo y es uno de esos lujos que se pueden encontrar en el streaming. Se nota que es un trabajo inteligente y refinado donde no es fácil saber hasta donde llega la paranoia y donde empieza el peligro real. No hay forma de no sentirse atrapado por la trama y vivirla a través de los ojos de la protagonista. Suspenso en estado puro. Muy recomendable.

Te puede interesar: Arnold Schwarzenegger es el sheriff de un pequeño pueblo en una película de pura acción

Seguir leyendo: