“La noche del demonio 5”: datos y curiosidades sobre la nueva película de la saga

Patrick Wilson asume el reto de dirigir y actuar en una de las sagas de terror más queridas. (Bloomhouse Productions)

La noche del demonio: La puerta roja (Insidious: The Red Door), la quinta entrega de la popular franquicia de terror, ya está disponible en cines de todo el mundo y tras su ansiado estreno ha dividido a la audiencia entre los que la consideran una excelente adición a la saga y los que piensan que se trata de un fracaso a nivel de trama y dirección. Pero, más allá de su intrigante y terrorífica premisa, la película también esconde algunas curiosidades que valen la pena repasar, además de otros datos de la película que tal vez no conocías.

El debut como director de Patrick Wilson

Mejor conocido por su papel como Josh Lambert en la saga La noche del demonio, Patrick Wilson pensó que se había despedido de la franquicia hasta que La puerta roja lo llamó de vuelta, esta vez, no solo como actor, sino también como director. La idea de que Wilson estuviera al frente del proyecto nació cuando su agente le preguntó a Blumhouse si podría dirigir y protagonizar la película, lo que lo llevó a enfrentarse a su primer trabajo como director al lado del guionista Scott Teems.

Descubre la dirección y actuación estelar de Wilson en "La noche del demonio 5". (Bloomhouse Productions)

El regreso de los Lambert

La puerta roja se reúne con la familia Lambert una década después de La noche del demonio: capítulo 2. A pesar de que Josh y su hijo Dalton, ahora de 18 años, no tienen ningún recuerdo de sus proyecciones astrales en The Further y sus duelos con el demonio de la cara roja, los episodios más oscuros de su pasado comienzan a resurgir. Esta conexión con los eventos pasados aporta una profundidad emocional a la trama que encantará a los fanáticos de la serie.

La reunión de los Lambert llega con sorpresas en "La noche del demonio 5". (Bloomhouse Productions)

El miedo con la fórmula Wilson

Para esta quinta película, Patrick Wilson no quiso emular lo que hizo el director James Wan en las dos primeras entregas. Tomando seriamente su rol detrás de la cámara, optó por un enfoque distinto al clásico terror de la franquicia. Según él, nunca se repetirá la famosa escena del demonio de la cara roja detrás de la cabeza de Josh en La noche del demonio (2010), por lo que este film trata de abordar el miedo enfocado más en la historia que en los sustos.

La quinta entrega expande y redefine el universo de la franquicia. (Bloomhouse Productions)

Músico y demonio

El compositor Joseph Bishara, quien también ha trabajado en las otras películas de La noche del demonio, regresó una vez más para La puerta roja. Además de componer la escalofriante banda sonora, Bishara también ha hecho apariciones en la pantalla como varios demonios a lo largo de la saga de terror, incluyendo el famoso demonio de la cara roja que conocieron los fans en la primera película.

Joseph Bishara es querido por los fanáticos por sus talento musical y actoral. (Bloomhouse Productions)

Un canto para el recuerdo

No contento con reformular el terror de James Wann, Patrick Wilson también se animó a cantar para la película. Su voz se puede escuchar en la canción que suena durante los créditos finales. El actor y director entonó la canción Stay junto a una de sus bandas favoritas de toda la vida: Ghost. Wilson quiso cantar dicho tema musical ya que le parecía que tenía el balance perfecto entre una canción hermosa y una letra inquietante.

Patrick Wilson también había cantado antes en la saga "El conjuro". (Bloomhouse Productions)

