Se estrenó la temporada 2 de “Sonic Prime”, la serie animada que aman los niños

Shadow embosca a Sonic en el vacío del universo fragmentado durante la segunda temporada de "Sonic Prime". (Netflix)

Netflix sabe satisfacer a su audiencia adulta, pero no es indiferente ante su público infantil. Sonic Prime es prueba de que la N roja también puede sorprender con sus producciones hechas para niños. La serie animada sobre el erizo azul estrenó su segunda temporada y, tal como ocurrió con su primera parte, se ha colocado dentro del Top 10 de la plataforma de streaming. ¿Pero de qué trata esta continuación y cuántos capítulos tiene la historia basada en el personaje del famoso videojuego de SEGA?

“Shadow le tiende una emboscada a Sonic en el vacío del universo fragmentado para enfrentarlo sobre la destrucción de Green Hill... y tomar las riendas de la situación”, cuenta la sinopsis oficial de la nueva temporada en la que volvemos a seguir al erizo en otra de sus enredadas aventuras. Parte de ello se puede ver en su primer capítulo, liberado de forma gratuita por el canal Netflix After School en YouTube.

El primer capítulo de la segunda temporada de "Sonic Prime" está disponible gratuitamente en Youtube. (Netflix)

En esta segunda parte, el mayor velocista de Green Hill Zone enfrenta las consecuencias de su enfrentamiento contra el Doctor Eggman, quien destruyó su universo y lo forzó a viajar a través de diferentes dimensiones para salvar al mundo y sus mejores amigos. En ese mismo contexto, Shadow se convierte en el enemigo principal en un problema de mayor magnitud que, una vez más, requerirá del mayor esfuerzo de Sonic.”

Las voces originales retornan en esta serie producida por SEGA, WildBrain y Marza. Deven Mack será la voz de Sonic una vez más junto al resto del reparto conformado por Ashleigh Ball (Tails), Shannon Chan-Kent (Amy Rose), Adam Nurada (Knuckles the Echidna), Kazumi Evans (Rouge the Bat), Ian Hanlin (Big the Cat/Shadow the Hedgehog) y Brian Drummond (Dr. Eggman).

Shadow se convierte en el enemigo principal en la segunda temporada de "Sonic Prime". (Netflix)

Nuevos capítulos a la velocidad de Sonic

Los primeros ocho capítulos que presentaron la serie se lanzaron en la N roja el 15 de diciembre del año pasado y la segunda temporada llegó este 13 de julio, por lo que pasó apenas casi medio año para que los fanáticos pudiesen seguir disfrutando de esta historia orientada al público infantil. Este breve intervalo entre temporadas no es común, ya que sus producciones suelen tardar al menos un año para continuar con sus respectivas secuelas.

La segunda temporada de "Sonic Prime" tardó solo medio año para estrenarse. (Netflix)

La primera y segunda temporada de Sonic Prime están disponibles en Netflix. Cada una cuenta con 8 capítulos de una duración de 20 minutos aproximadamente. De hecho, el único episodio que se extiende más allá del tiempo estándar es el primero, Destrozado, que tiene una duración de 40 minutos.

