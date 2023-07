Gong Yoo regresa a Netflix con la misteriosa serie “The Trunk”

Es la primera vez que Gong Yoo y Seo Hyun Jin forman pareja en la pantalla. (Netflix)

El aclamado actor surcoreano Gong Yoo, conocido por su papel en la exitosa serie El juego del calamar, regresa a Netflix con una nueva historia de misterio y romance titulada The Trunk. El k-drama que también cuenta con el talento de la actriz Seo Hyun-jin (Belleza interior) promete atrapar a los televidentes con un relato que entrecruza dos elementos: matrimonios por contrato y un misterio por resolver.

Te puede interesar: Qué serie o película ver esta noche en Netflix

The Trunk se basa en la popular novela del mismo nombre escrita por Kim Ryeo Ryeong, y la trama se centra en dos personajes que cruzan caminos tras separarse de sus respectivos cónyuges. El relato presenta la idea de matrimonios temporales, el servicio premium que ofrece una empresa ‘busca parejas’ donde los clientes acceden a un enlace nupcial de prueba durante un año.

"Goblin" es uno de los proyectos más conocidos de Gong Yoo a nivel internacional. (tvN)

In Ji (Seo Hyun Jin) trabaja para la compañía NM y acaba de terminar su cuarto matrimonio por contrato. Por otro lado, Jeong Won (Gong Yoo) es un solitario productor musical que, irónicamente, termina emparejado con In Ji por un servicio organizado por su exesposa Seo Yeon. “La vida de la nueva pareja da un giro cuando aparece un baúl en el fondo de un lago que los lanzará a un torbellino de secretos y eventos relacionados a la agencia NM”, indica la premisa compartida por Netflix.

Te puede interesar: “Bird Box Barcelona”: a qué hora se estrena la película de Netflix

La serie está escrita por Park Eun-young, guionista detrás de Hwarang: The Poet Warrior Youth, y dirigida por Kim Gyu-tae, cuyo trabajo se ha visto en It’s OK, That’s Love (2014) y Nuestro horizonte azul (2022). Con este equipo de producción de alto calibre y un elenco estelar, The Trunk promete ser una adición emocionante al catálogo de producciones coreanas que ahora es una de las secciones con actualización constante en el gigante de streaming.

Seo Hyun Jin en la serie "Another Miss Oh". (Netflix)

Aunque la información detallada sobre el número de episodios y la fecha de lanzamiento aún no se ha anunciado, la confirmación de este proyecto ya genera expectativa entre los aficionados al contenido de Corea del Sur. Gong Yoo es uno de los actores más populares de dicha industria y su portafolio como protagonista abarca numerosos éxitos: el k-drama El príncipe del café, la película Estación Zombie, la inolvidable serie El guardian: el dios solitario y grande (Goblin), entre otros títulos.

Te puede interesar: “1992”: así es la próxima serie española de Netflix que mezcla crimen e intriga política

Con un toque de suspenso, el público pronto podrá conocer más sobre este relato de amor y segundas oportunidades. The Trunk será un estreno exclusivo de Netflix.

Seguir leyendo: