“King The Land”: la serie coreana que apunta a ser la número 1 en Netflix

Los primeros 9 episodios de "King The Land" ya están disponibles en Netflix. (Netflix)

Los fanáticos del romance ya tienen una nueva serie para disfrutar. “King the land”, el k-drama protagonizado por los actores y estrellas del k-pop Lee Jun-Ho (del grupo 2PM) y Im Yoon-ah (de la agrupación Girl’s Generation), ya está disponible en Netflix. A tan solo un par de días de su lanzamiento ya se ha convertido en la número uno dentro del Top 10 de la plataforma de streaming, por lo que si, además te consideras amante de las producciones surcoreanas, esta historia es una que no debes dejar pasar.

“En plena batalla por el control de una empresa, un encantador heredero conoce a una dedicada empleada con una sonrisa irresistible para (casi) todos”, señala la sinopsis oficial de la N roja sobre la nueva serie coreana que busca igualar a otros grandes títulos de su catálogo como Celebridad, Woo, una abogada extraordinaria y Propuesta laboral.

Lee Jun-Ho y Im Yoon-ah, protagonistas del k-drama "King The Land", ahora disponible en streaming. (Netflix)

La trama sigue a Gu Won (Lee Jun-Ho), un joven sofisticado e inteligente, miembro de una importante familia que posee y opera un poderoso conglomerado llamado King Group. Aunque su encanto y elegancia son innegables, se muestra inexperto en asuntos del corazón. Su vida se complica cuando es arrastrado a una contienda familiar por la herencia de la empresa.

Como si la intensa disputa familiar no fuese suficiente para alterarlo, Won se ve envuelto en un dilema amoroso cuando se encuentra con Cheon Sa Rang (Im Yoon-ah), una mujer de personalidad vibrante y siempre sonriente que empieza a trabajar en el famoso King Hotel, un lugar que evoca sus recuerdos más alegres de la infancia y que se convertirá en el escenario de un nuevo romance.

Lee Jun-Ho en su papel de Gu Won, el elegante heredero del King Group en "King The Land". (Netflix)

“Después de conocer a Sa Rang, Gu Won comienza a deshacerse de sus heridas y traumas, y espero que ese lado de él se convierta en parte clave de su encanto”, comentó Lee en prensa coreana. La historia se sostiene por la interacción que tienen ambos personajes, quienes a pesar de ser inicialmente polos opuestos, gradualmente sucumben a una atracción inevitable.

¿Cuántos capítulos tiene “King The Land”?

“King The Land” se estrenó en Corea el pasado 17 de junio. Tras convertirse rápidamente en un éxito dentro del país asiático, llegó posteriormente a Latinoamérica mediante el gigante del streaming el 13 julio. La nueva serie surcoreana ha logrado desplazar de los primeros puestos a otras producciones populares de la temporada como The Witcher, Seducción fatal, Madre de alquiler, Celebridad, Record of Ragnarok, entre otras.

Im Yoon-ah como Cheon Sa Rang, la empleada sonriente del King Hotel en "King The Land". (Netflix)

El k-drama contará con un total de 16 capítulos. De momento, ya puedes encontrar los primeros 9 episodios en el catálogo de Netflix.

