Una serie de culto e ícono de la ciencia ficción que se puede disfrutar completa en HBO Max

Reviviendo la experiencia de "V Invasión extraterrestre": del impacto original a la revisión contemporánea. (HBO Max)

Las series clásicas pocas veces están disponibles en streaming. Por eso, cuando aparece una, hay que ir lo más rápido posible a verla. Cuanto más éxito tengan, más producciones de este tipo aparecerán en los catálogos. Pero claro, lo que más importa es lo disfrutable que es vivir una vez más la experiencia de ver algo como V Invasión extraterrestre. La forma en la que impactó a los televidentes en su momento, tiene pocos paralelos en toda la trayectoria de la televisión. Hay motivos para esto y verla en el 2023 lo explica muy bien.

Empecemos por lo más importante: ¿En qué orden deben verse las tres? Cuando la ficción se exhibió fuera de Estados Unidos, muchas personas no se enteraron de esta división entre dos miniseries y una serie. Pero ahora es importante no equivocar la cronología, ya que en HBO Max están separadas. El orden que ahora aparece es: en primer término V: la miniserie original, que tiene dos partes. Después V: la batalla final, conformada por tres episodios. Y finalmente V, de 19 episodios. Una vez aclarado esto, podemos pasar a la descripción y análisis de esta historia de ciencia ficción.

Descubre el correcto orden de visionado para disfrutar de esta serie clásica. (HBO Max)

La miniserie original contaba la historia de cincuenta naves alienígenas que llegaban a la Tierra con un discurso de paz y un rostro humano que expresaba buena voluntad. Pero pronto, un valiente camarógrafo llamado Mike Donovan (Marc Singer) y una brillante científica llamada Juliet Parrish (Faye Grant) descubrirán la verdad detrás de la llegada de los visitantes: se trata de una especie de lagartos que busca imponer su poder en todo el planeta. Donovan, Juliet y muchos otros, se convertirán en la resistencia a este fascismo alienígena que cuenta con muchos aliados y cómplices entre los humanos.

El creador de la serie, Kenneth Johnson, no pensaba que su idea original iba a terminar siendo lo que hoy todos conocemos. A partir de la novela distópica It Cant´Happen Here (1935) del ganador del premio Nobel Sinclair Lewis. La novela es sólo el punto de partida, pero lo que quería contar Johnson era la idea del totalitarismo al estilo Hitler o Mussolini imponiéndose en Estados Unidos. El proyecto no terminaba de convencer a los ejecutivos de las cadenas de televisión. Hasta que alguien propuso que la historia fuera sobre extraterrestres que llegan con promesas de felicidad y prosperidad para imponer un régimen fascista. Johnson no estaba del todo convencido, pero el éxito de Star Wars era tan grande que fue la única manera de concretar su historia y obtener un gran presupuesto.

Más que un clásico de la ciencia ficción, una alegoría antifascista atemporal. (HBO Max)

Si se ve la miniserie original, los rastros del nazismo se ven en cada escena. Hay una esvástica disimulada en los símbolos de los invasores, hay una juventud reclutada para imponer el discurso, hay una complicidad de colaboracionistas que o bien no ven el mal que hacen o bien lo aceptan porque les permite obtener beneficios. También hay sobrevivientes del Holocausto que explican como la sociedad reaccionó en aquellos años. Son nazis, son fascistas, son comunistas y son alienígenas. Una combinación de todo gobierno totalitario del siglo XX. Pero en Sudamérica se resignificó una vez más, cuando varios países recién estaban saliendo de dictaduras que violaban los derechos humanos, algunas escenas resultaban particularmente inquietantes. El discurso de bienestar y el relato de los invasores, también se emparenta con otros gobiernos de izquierda y de derecha de todo el continente. Kenneth Johnson logró su objetivo: su historia es un relato antifascista universal.

Pero si bien todo es clave para el impacto de V: Invasión extraterrestre tiene muchas cosas más, algunas que no necesariamente son ideológicas, sino puro show que sacudió las pantallas de todo el mundo. Cada punto de giro de la trama generaba una conversación al día siguiente, mucho antes de las redes. En los colegios, en los barrios, en todos lados la gente hablaba de las cosas que habían parecido en la pantalla. Si Donovan y Juliet son dos personajes muy queridos por todos y los niños del mundo jugaban a ser ellos, la figura que atraía, produciendo miedo y fascinación, era la gran villana: Diana (Jane Badler). Sin ella, no habría existido el éxito de la serie.

¿Cómo la serie "V Invasión Extraterrestre" usa la ciencia ficción para comentar sobre el totalitarismo? (HBO Max)

Diana era una alienígena malvada, bella, seductora e implacable. La primera vez que la vemos queda claro que será difícil sacarle la mirada de encima, pero cuando observamos que se alimenta de pequeños roedores vivos, ya nada será igual para la televisión mundial. Los efectos visuales sencillos y primitivos no le hacían mella al shock que provocó la imagen de Diana comiéndose un cobayo vivo. Nadie de los que estábamos frente al televisor podrá olvidar ese momento. Al ser una producción limitada, todo lo que provocó fue anotado para que la secuela tuviera más y mejores ideas con respecto al personaje y a todo el elenco en general. El equilibrio entre el morbo descontrolado y la alegoría política funcionó a la perfección.

Los creadores de V dijeron: “si logramos tener éxito con una miniserie de dos episodios, tal vez podamos hacer luego otra miniserie o, tal vez, una serie”. El éxito fue tan rotundo que terminaron haciendo las dos cosas. Primero, es una propuesta de tres episodios, y luego, una de diecinueve. No hubo luego una segunda temporada, por lo que todo quedó completamente trunco de manera inesperada. Se escribió un episodio veinte para darle un cierre, pero no se logró jamás realizarlo. El gancho del episodio final no llega a ningún lado y sin embargo los espectadores hoy recuerdan la serie como si nada, sin reclamo alguno, muchas veces confundiendo el orden de las cosas, recordando algunos personajes más que otros. La mayoría de los actores no tuvo otro punto de fama mayor que este, pero el haber participado de V les dio para siempre un lugar de cariño en el público.

El resurgimiento de una serie que marcó una era. (HBO Max)

Las dos tenían momentos inolvidables que, por respeto, no spoilearemos. Pero la miniserie permitió un crecimiento de la historia en dos direcciones: en primer lugar las historias de la resistencia, con aliados de un solo capítulo, un poco con la estructura de series posteriores como The Walking Dead o The Last of Us, pero otro lado todo la historia de los alienígenas alcanza un nivel de locura ochentosa que es un show en sí mismo. Hay dos series que conviven sin problema. La aventura de los héroes está llena de emoción, coraje y nobleza, mientras que los invasores se transforman en una telenovela con escenas escabrosas y un tono que recuerda más a Dinastía que a la ciencia ficción. La pelea de divas entre Diana y Lydia (June Chadwick) es verdaderamente hermosa y no tiene pudor alguno en navegar por el ridículo, saliendo airosa porque ya aprendimos a querer a la serie así, loca. En la serie también se agrega personajes masculinos atractivos, para ponerle algo más sexy a la trama, si acaso esa palabra significa algo en este contexto.

Otro personaje muy querido era la niña mitad humana y mitad alien, Elizabeth (interpretada por Jennifer Cooke cuando es adulta) que tiene poderes especiales y que crece rápidamente, siendo adulta en toda la historia. Los dos actores más importantes están en roles secundarios. Robert Englund, quien hace un personaje totalmente adorable, Willie, un extraterrestre bueno que no quiere combatir contra los humanos y es vegetariano. Englund se convertiría, maquillaje mediante una vez más, en uno de los villanos más recordados de la historia del cine al interpretar a Freddy Krueger en Pesadilla en lo profundo de la noche. Su fama en el terror está muy lejos del simpático y bonachón Willie. Y el otro actor famoso es Michael Ironside, que interpreta a Ham Tyler, un ex agente de la CIA que a pesar de estar en la resistencia, antagoniza con Donovan en muchas situaciones.

Héroes, villanos y momentos impactantes en "V Invasión extraterrestre". (HBO Max)

La influencia de Star Wars se ve en los decorados de la nave nodriza así como también en las armas y las naves, pero también se pueden ver referencias a otros títulos de la ciencia ficción e incluso del cine de terror. También hay una escena que homenajea a Casablanca (1942) y otro episodio parecido a Shane (1953). Pero cada vez que a un extraterrestre se le sacaba la piel humana que escondía su verdadero rostro, cada momento en el cual Diana tenía hambre, el título producía sus momentos inolvidables. En Argentina alcanzó 40 puntos de rating, un furor pocas veces visto.

Nada de esto invalidaba sus subtextos y su costado adulto. Desde un debate sobre el aborto hasta personajes pidiendo por desaparecidos, la serie entretenía pero lograba meterse en temas muy delicados. Tal vez la fantasía lograba que aquello que es difícil de aceptar llegue finalmente a los espectadores. Hubo una nueva versión en el año 2009 que tuvo veintidós episodios. Su éxito no se compara con la original, pero además no logró generar ese cariño que tuvieron las aventuras de Donovan, Juliet y la malvada Diana. Las advertencias de la ficción original, por otro lado, hoy están tan vigentes como lo estaban 40 años atrás.

