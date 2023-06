Murió Alan Arkin, ganador del Oscar por “Pequeña Miss Sunshine”: dónde ver sus películas y series en streaming

La muerte de Alan Arkin fue confirmada este 30 de junio por su familia. (REUTERS/Mike Blake)

Alan Arkin, reconocido por su papel en la película Pequeña Miss Sunshine y ganador de un premio Oscar, murió a los 89 años. Su fallecimiento fue confirmado esta mañana por sus hijos Adam, Matthew y Anthony, quienes emitieron una declaración conjunta en nombre de la familia a la revista People. “Nuestro padre fue una fuerza de la naturaleza con un talento único, tanto como artista como ser humano. Como esposo, padre, abuelo y bisabuelo amoroso, fue adorado y lo extrañaremos enormemente”, se lee en el comunicado.

Alan Arkin nació en Brooklyn, Nueva York, en el año 1934; y se crió en una familia de inmigrantes judíos de Rusia y Alemania. Hizo su primera aparición en el cine como cantante sin acreditar en la película Calypso Heat Wave, dirigida por Fred Sears. Posteriormente, tuvo su debut en Broadway en el musical From the Second City. Ganó notoriedad con el papel de David Kolowitz en la comedia teatral Enter Laughing, por la cual recibió un premio Tony. ¿En qué series y películas puedes ver más de su trabajo actoral?

Fue ganador de un Oscar y nominado a los premios de la Academia en otras tres ocasiones. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Pequeña Miss Sunshine

Película sobre la inolvidable aventura de la familia Hoover mientras emprenden un viaje lleno de risas y lecciones de vida. Este peculiar clan, compuesto por un padre, una madre, un tío, un hermano y un abuelo, se embarca en un viaje en un icónico camión Volkswagen con destino a California. Pero este no es un simple viaje familiar. Su objetivo principal es apoyar a la hija más joven de la familia, interpretada por la talentosa Abigail Breslin, en su audaz intento por ganar un codiciado título de belleza infantil: el concurso de “Pequeña Miss Sunshine”. En este film, Arkin dio vida al abuelo Edwin Hoover. Para ver en Star+.

"Pequeña Miss Sunshine" es una célebre película dirigida por Valerie Faris y Jonathan Dayton. (Star+)

El método Kominsky

“Sandy Kominsky (Michael Douglas) debe lidiar con la vejez sin la compañía de su amigo del alma, Norman Newlander (Alan Arkin), y la vida se le complica aún más con la llegada de su exmujer, Roz Volander (Kathleen Turner, nominada al Óscar). El célebre carácter volátil de su relación se exacerba aún más cuando Roz viaja a Los Ángeles para pasar un tiempo con la hija de ambos, Mindy (Sarah Baker), y el novio de esta, Martin (Paul Reiser)”, sostiene la sinopsis oficial de la serie de tres temporadas que llegó a su fin en 2021. Título original de Netflix.

El actor compartió pantalla con Michael Douglas en la elogiada ficción "El método Komisnky". (Netflix)

Argo

Ben Affleck dirige a Arkin (nominado al Oscar por su papel) y más integrantes de un prestigioso elenco en este largometraje inspirado en hechos reales. Se ambienta en el año 1979 y aborda el ataque contra la embajada de Estados Unidos en Teherán liderado por revolucionarios iraníes. Seis estadounidenses de los 66 rehenes huyen hacia la casa del embajador canadiense para refugiarse allí, sin embargo, para sacarlos del país necesitarán de la intervención de Tony Mendez, un especialista en la materia. Disponible en HBO Max.

"Argo" se llevó tres estatuillas doradas en 2013. Su elenco estuvo conformado por Ben Affleck, Bryan Cranston, Alan Arkin, John Goodman, entre otros más. (HBO Max)

Super Agente 86

Basada en la serie homónima de los 60, la película de 2008 sigue al Superagente 86 (Steve Carell) —el más despistado de los investigadores— en una singular aventura junto a la agente 99 (Anne Hathaway). Ambos pertenecen a la agencia de inteligencia gubernamental C.O.N.T.R.O.L. y su misión será detener los malévolos planes de la agencia rival K.A.O.S. Alan Arkin encarnó a El Jefe en esta versión moderna de la icónica historia. Para ver en HBO Max.

"Super agente 86" es una película de 2008 basada en la recordada serie de los 60. (HBO Max)

Spenser: confidencial

Mark Wahlberg es Spenser, un expolicía problemático que fue a prisión por cargos de agresión y ha decidido que su nuevo futuro será dedicarse a conducir camiones. Cuando vuelve al bajo mundo de Boston, él y Hawk (Winston Duke), un aspirante a luchador, se ven involucrados en una conspiración detrás de un asesinato. El protagonista hará uso de sus viejas habilidades como agente policial para tomar justicia por sus propias manos. Contó con la participación del fallecido actor en el rol de Henry Cimoli. En Netflix.

Alan Arkin junto a Winston Duke y Mark Wahlberg en "Spenser: confidencial", un film de acción y comedia. (Netflix)

