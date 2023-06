“Indiana Jones y el dial del destino”: quién es quién en la nueva entrega de la saga

Indiana Jones vuelve para una última gran aventura. (Disney)

Hay héroes que quedan guardados en los corazones de las audiencias por siempre, y hay otros que directamente se convierten en íconos indiscutidos de la cultura popular. Ese es el caso de Indiana Jones, el astuto arqueólogo siempre listo para la aventura que nació de la mano del actor Harrison Ford en Indiana Jones y los cazadores del arca perdida, la aclamada película de 1981 dirigida por Steven Spielberg.

Pero ya pasaron 42 años y tres secuelas después de la aparición del emblemático y querido personaje, el próximo 29 de junio llega a los cines Indiana Jones y el dial del destino (Indiana Jones and the Dial of Destiny), una nueva aventura que cambia por completo los planes de un Indy dispuesto a retirarse de su rol de profesor de arqueología en la universidad para pasar los días en su pequeño apartamento en la ciudad de Nueva York. En la nueva historia, el personaje se embarca en una última misión para recuperar un preciado Dial.

“El desafío obvio es que estás volviendo a un género sin hacer un nuevo casting. Tienes al mismo actor que estaba interpretando esto a los treinta y tantos años. Lo que sucede hacia el final de las historias de las personas puede ser tan fascinante como lo que sucede al principio de ellas. Si aceptas la oportunidad, se abren todo tipo de puertas para contar historias”, asegura el coguionista Jez Butterworth. Acá podrás conocer más sobre los personajes centrales del film:

Indiana Jones

En el comienzo de la historia, situado en 1969, encontramos a Indy pasando las noches solo en un su modesto hogar. “El Indiana Jones que conocemos en 1969 es el resultado de la experiencia que hemos tenido con él en las otras películas. Esto es lo que sucede cuando eres un arqueólogo/profesor arruinado y estás frustrado en tu carrera y es tu último día en el trabajo antes de jubilarte y, tal vez, de vez en cuando tomas una copa a la mitad del día. Está desanimado, pero las circunstancias que están a punto de acontecer le llevan a una gran aventura”, describe Ford.

Helena Shaw

Interpretada por Phoebe Waller-Bridge. El arqueólogo recibe la sorprendente visita de Shaw, una ahijada que no ve hace años y que está en busca de un raro artefacto que su padre le confió a Jones años antes: el famoso Dial de Arquímedes, un dispositivo que tiene el poder de localizar fisuras en el tiempo. Shaw, una consumada estafadora, roba el Dial y abandona rápidamente el país para vender el artefacto al mejor postor. “Sabe lo que necesita para sobrevivir y va a ir a buscarlo. Todo mientras está siendo muy ingeniosa y divertida”, cuenta la también protagonista de Fleabag.

Jürgen Voller

Es un exnazi que ahora trabaja como físico en el programa espacial de Estados Unidos y tiene sus propios planes para el Dial: un esquema que podría cambiar el curso de la historia mundial. “Tratamos de evitar el cliché del nazi con el acento extremo y la locura extrema. Queríamos que fuera un hombre que pasa desapercibido una vez que se muda a Estados Unidos porque es un científico. Es un hombre con el que te cruzarías en la calle”, describe Mads Mikkelsen que le da vida al personaje.

Renaldo

Se trata de un marinero a quien recurre Indy cuando necesita los servicios de un buzo experto en Grecia. Está interpretado por Antonio Banderas. “Renaldo es pescador ahora, pero probablemente fue un guerrillero que luchó por la libertad, quizás en la Guerra Civil Española. Es un hombre valiente, un poco loco pero en el buen sentido. Y es un amigo leal de Indy”, señala Banderas.

Basil Shaw

Encarnado por Toby Jones, es el padre de Helena. Arqueólogo y académico de Oxford, es uno de los mejores amigos y antiguo compinche de Indy. En la historia, Basil es perseguido por el Coronel Weber, supervisor de la operación de Hitler para saquear arte y artefactos de los territorios ocupados por los nazis y enviarlos a Alemania.

Teddy

Es un chico de 16 años inquieto e ingenioso que se convierte en colaborador de Helena. “Cree que es un adulto y que es el mejor chico del mundo, lo cual es real. Al principio no le gusta Indiana Jones porque es el mejor amigo de Helena. Creo que él está enamorado de ella”, revela el actor francés Ethann Isidore.

La espera terminó y desde el 29 de junio podrás ver Indiana Jones y el dial del destino en cines de América Latina.

