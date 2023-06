El grupo k-pop TXT llega a Disney+ con su documental “Our Lost Summer”

Acompaña a los integrantes de TXT, Soobin, Yeonjun, Beomgyu, Taehyun y Huening Kai en la preparación de su tour internacional. (Disney Plus)

Disney+ sigue apostando por el k-pop. Tras los recientes documentales de Suga y J-Hope, integrantes de la boyband BTS, la plataforma anunció una pieza dedicada al grupo TXT la cual se estrenará en julio. Tomorrow x Together: Our Lost Summer es el nombre del film musical que acompaña a los cinco integrantes de la agrupación surcoreana en la preparación de su primer tour mundial.

Los cantantes y bailarines Soobin, Yeonjun, Beomgyu, Taehyun y Huening Kai debutaron en conjunto en 2019 bajo el paraguas de BIGHIT Music, agencia que también representa a BTS. El quinteto se caracteriza por un estilo musical juvenil y fresco, con mensajes que cualquier adolescente en transición a la adultez podría asimilar como propio. Debido a su éxito en Corea y en el público extranjero, Tomorrow X Together fueron denominados “los líderes de la cuarta generación del k-pop”, apelativo que aparece en el primer avance.

El documental también se podrá comprar como VOD en Weverse, una plataforma propia de la agencia HYBE. (Disney+)

En el 2022, TXT se embarcó en su primer recorrido por el mundo con la gira “ACT: LOVE SICK” que inició en Seúl y luego pasó por las siete locaciones de los Estados Unidos que indica el póster del film. Uno de los momentos claves en la carrera del grupo fue su participación en el multitudinario festival Lollapalooza.

“Con el nerviosismo más alto que nunca y la presión de entregar la mejor presentación de sus vidas, ¿cómo lidiará el grupo con algunos de los escenarios más importantes del mundo?”, indica la breve premisa oficial. Los fanáticos de la boyband podrán disfrutar de momentos inéditos, entrevistas y presentaciones musicales seleccionadas para el documental.

TXT fue parte del lineup de Lollapalooza en 2022 y volverán como headliners en el 2023. (Dispatch)

Contenidos K-pop en Disney+

Tomorrow x Together: Our Lost Summer es parte de un paquete de productos audiovisuales producidos por la compañía surcoreana HYBE en colaboración con Disney Plus. Uno de los primeros proyectos de la asociación fue el estreno de la película musical BTS: Permission to Dance on Stage: LA, material filmado durante el recital de la boyband en Los Angeles.

Disney+ también sumó a su catálogo global el reality de viajes In The Soop: Friendcation, en el que participó V de BTS junto con otros actores coreanos. En 2023, la plataforma lanzó SUGA: Road to D-Day y J-Hope In The Box, ambos documentales dedicados a los proyectos solistas de los mencionados integrantes de Bangtan.

El concierto de BTS en Los Angeles fue editado para estrenarse como una película musical de dos horas. (Disney+)

Tomorrow x Together: Our Lost Summer se estrenará en Disney+ el 28 de julio.

