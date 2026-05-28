‘El día de la revelación’, la esperada película de Steven Spielberg muestra su tráiler final

El día de la revelación (Disclosure Day) está producida y dirigida por Steven Spielberg a partir de un guion de David Koepp basado en una historia de Spielberg. La película está protagonizada por Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Eve Hewson y Colman Domingo.

Steven Spielberg regresa a la ciencia ficción con El día de la revelación, una superproducción que explora el tema del contacto alienígena. Después del lanzamiento de su tráiler final y el levantamiento del embargo de reacciones en redes sociales, la expectativa ha ido en aumento tanto entre el público como entre los críticos.

La película, que se estrena el próximo 12 de junio, plantea qué ocurriría si una persona común fuera elegida para transmitir un mensaje crucial a la humanidad desde una inteligencia extraterrestre. El reparto incluye a Emily Blunt, Josh O’Connor y Colin Firth, y la producción aspira a consolidarse como uno de los grandes éxitos del año, compitiendo con otros importantes lanzamientos del género que también llegarán en 2026.

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Steven Spielberg vuelve a abordar uno de sus géneros preferidos, la ciencia ficción relacionada con el contacto alienígena, reafirmando su posición como referente en el cine de primer contacto gracias a obras anteriores como Encuentros cercanos del tercer tipo y E.T., el extraterrestre. El día de la revelación sigue esa línea, pero introduce una perspectiva actual: la protagonista es una meteoróloga de la televisión interpretada por Emily Blunt, que se convierte en el inesperado canal de comunicación elegido por seres extraterrestres.

La producción de El día de la revelación ha despertado el interés de la industria durante varios años. Spielberg reanudó su colaboración con John Williams para la banda sonora, lo que contribuye a consolidar la identidad sonora de la película y a generar nostalgia entre quienes han seguido su carrera. El estreno, previsto para mediados de junio, coincide con un renovado interés por la ciencia ficción en los cines debido a éxitos recientes como Proyecto Fin del Mundo y próximos lanzamientos como Dune: Parte 3 y La constelación del perro.

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Respuestas iniciales y comentarios de la crítica

El entusiasmo hacia El día de la revelación se refleja en las primeras opiniones aparecidas tras los pases de prensa. Influencers y críticos han destacado la habilidad de Spielberg para narrar una historia descrita como emotiva, trepidante y divertida. Sobresale especialmente el papel de Emily Blunt, de quien se afirma que sorprende y sostiene el peso emocional de la trama.

Los comentarios elogian tanto la profundidad emocional como el impacto visual, además de señalar la manera en que Spielberg maneja la intriga, recomendando a los espectadores asistir a la película con el menor conocimiento previo posible para aprovechar la estructura sorpresiva del relato. Asimismo, se valora la sutileza al abordar la posibilidad de vida extraterrestre y las consecuencias que ese conocimiento podría tener en la vida cotidiana de personas comunes.

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Las proyecciones iniciales reflejan un consenso mayoritariamente positivo, con algunos críticos asegurando que El día de la revelación podría ser el mejor aporte de Spielberg al género en décadas. Se destaca la combinación de elementos clásicos de su cine, como la mezcla de aventura, emoción y misterio, con una mirada contemporánea dirigida a una audiencia actual, en un contexto de avances tecnológicos tanto en el ámbito científico como en el sector del entretenimiento.

Con un elenco de lujo, campaña misteriosa y uno de los pósters más enigmáticos del año, el director promete un regreso épico al género. (Universal Pictures)

Expectativas ante el público y previsiones de taquilla

La propuesta de Steven Spielberg, centrada en el impacto humano de un posible contacto alienígena, busca atraer a un público amplio. El guion explora cómo un suceso extraordinario puede alterar la rutina de personas corrientes, desde generar ansiedad colectiva hasta despertar curiosidad e incluso provocar dudas existenciales. El material promocional pregunta directamente al espectador si le asustaría la confirmación de que no estamos solos, apelando a emociones universales como el miedo y la esperanza.

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En redes sociales, muchos usuarios manifiestan su preocupación por la abundancia de detalles en los tráilers y recomiendan acudir al estreno sin haber visto demasiados adelantos para mantener la sorpresa. El actual interés por la ciencia ficción, alimentado por el éxito de películas como Proyecto Fin del Mundo, sugiere que El día de la revelación podría convertirse en uno de los estrenos más exitosos del año.

El rol protagónico de Emily Blunt, recientemente reconocida por su trabajo en El diablo viste a la moda 2, es visto como uno de los principales atractivos para captar tanto a los seguidores del género como al gran público. Los especialistas señalan que la elección de una profesional de los medios como mediadora entre los alienígenas y la humanidad actualiza el tradicional arquetipo del elegido para los tiempos actuales, en los que la información y su circulación desempeñan un papel fundamental en la vida social.

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