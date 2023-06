“Superman: Legacy”: David Corenswet es el nuevo hombre de acero para DC Studios

Tres actrices y tres actores fueron evaluados en las audiciones finales por los roles principales de la película. (DC Studios)

DC Studios reveló a los protagonistas de Superman: Legacy, el próximo largometraje que trae de regreso a la pantalla grande al famoso hombre de acero. David Corenswet (The Politician) y Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel) fueron las estrellas elegidas tras un competitivo casting para asumir los codiciados roles de Clark Kent y Lois Lane, respectivamente.

Si no hay contratiempos respecto al calendario de producción, la película que será dirigida por James Gunn (Guardianes de la Galaxia) se estrenará el 11 de julio del 2025, según Variety. “No solo son actores increíbles, sino también personas maravillosas”, comentó el realizador sobre el anuncio oficial del reparto estelar.

Rachel Brosnahan es una actriz estadounidense de 32 años, ganadora del Emmy a la mejor actriz por una serie de comedia. (REUTERS/Amr Alfiky)

El largometraje marca una nueva era en el universo de superhéroes de DC Studios con el liderazgo de Gunn y Peter Safran. A la vez, es un lanzamiento agridulce para quienes esperaban que Henry Cavill continuara interpretando a Superman. Como se recuerda, el actor británico había anunciado su regreso en octubre del 2022; pero, solo dos meses después, los nuevos jefes de la casa realizadora decidieron que no continuaría en la franquicia.

¿Quién es David Corenswet?

A pesar de que la pre-producción de Superman: Legacy se realizaba con un manto de reserva, algunos detalles se filtraron en días recientes. Medios internacionales reportaron que tres actores y actrices fueron evaluados en la fase final de casting para Kent y Lane. Uno de ellos fue David Corenswet, quien asume el desafío más importante de su carrera. Antes, participó en las series The Politician y Hollywood, ambas dirigidas por Ryan Murphy y distribuidas por Netflix. Su performance en el segundo título fue particularmente aplaudida por la crítica: interpreta a un joven que se gana la vida como trabajador sexual en 1946 y aspira a convertirse en actor.

David Corenswet interpretó a Jack Castello en "Hollywood". (Netflix)

¿Quién es Rachel Brosnahan?

Tan importante como Clark Kent es el rol de Louis Lane, la reportera del diario ficticio The Daily Planet. Rachel Brosnahan competía por este personaje con Phoebe Dynevor y Emma Mackey, según fuentes extranjeras. La triunfadora del casting es la estrella de la serie de Amazon The Marvelous Mrs. Maisel, trabajo por el que Brosnahan fue premiada con un Emmy a la mejor actriz de comedia en 2018. También recibió dos Globos de Oro en la misma categoría.

Brosnahan también fue actriz invitada en House of Cards, y ha co-protagonizado The Courier junto con Benedict Cumberbatch. Su portafolio también incluye la serie I’m Your Woman y el film Dead for a Dollar.

Rachel Brosnahan interpretó a Mrs. Maisel durante 5 temporadas. (Amazon Studios)

Superman: Legacy pretende explorar los inicios del hombre de acero. “Se centra en un Superman que equilibra su herencia kriptoniana y su crianza como humano. Él es la encarnación de la justicia, verdad y lo Americano. Es la amabilidad en un mundo donde esto se ha convertido en algo anticuado”, describió Peter Safran a inicios del 2023 sobre el esperado proyecto cinematográfico.

