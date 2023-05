Mel Gibson y Mark Wahlberg trabajaran juntos en una próxima película

Mark Wahlberg attends the Tiffany & Co. reopening of its NYC flagship store, The Landmark in New York City, New York, U.S. April 27, 2023. REUTERS/Eduardo Munoz

Luego de dirigir Hasta el último hombre (Hacksaw Ridge) en 2016, Mel Gibson regresa a faceta como director para estar al frente del nuevo proyecto fílmico Flight Risk. El largometraje será protagonizado por Mark Wahlberg.

El anuncio del próximo proyecto fue hecho por Joe Drake, quien se desempeña como presidente de Lionsgate Motion Picture Group que adquirió los derechos de distribución de este largometraje. En la anticipada producción, Wahlberg dará vida a un piloto que transporta a un peligroso criminal para que acuda a un juicio en su contra.

Mel Gibson participó en 2022 el film "El milagro del padre Stu Mel Gibson". (Sony Pictures)

Flight Risk continuará la relación de Gibson con Lionsgate, ya que Hasta el último hombre también fue una película distribuida por Lionsgate. Gibson comenzó su carrera como actor, tallando un nicho en los géneros de acción y thriller. Hizo su debut como director en la película de 1993: El hombre sin rostro. Sin embargo, es quizás más conocido por su película de 2004: La Pasión de Cristo, una producción que, a pesar de causar gran controversia, obtuvo gran éxito en taquilla.

La película está inspirada en el guion original de Jared Rosenberg. En un comunicado, el presidente de Lionsgate, Joe Drake, dijo: “Nos encanta la innegable pareja eléctrica de Mel Gibson y Mark Wahlberg. Estos talentos de clase mundial que se combinan para esta película dinámica e impulsada por personajes harán de Flight Risk uno de los eventos más llenos de suspenso e imperdibles del año”.

Mel Gibson y Mark Wahlberg protagonizaron "Guerra de papas". (Paramount Pictures)

Esta producción verá una vez más la reunión de Gibson y Wahlberg, ambos protagonizaron el Padre Stu del año pasado. Gibson también interpretó al padre de Wahlberg en la comedia de 2015, Guerra de papás (Daddy’s Home) junto con su continuación de 2017, Guerra de papás 2 (Daddy’s Home 2). Gibson también producirá la nueva película y Lionsgate está listo para lanzar el proyecto en Cannes. Todavía no se ha anunciado la fecha de lanzamiento del proyecto, la producción de la película tampoco ha comenzado.

El elenco de la película también incluye a Jessica De Gouw, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Alice Lee, Mike Colter y Jackie Earle Haley, nominada al Premio de la Academia. David Guggenheim y Joe Barton escribieron el guion.

La anterior participación como director de Mel Gibson fue en "Hasta el último hombre". (Summit Entertainment)

Fuera de sus colaboraciones, Wahlberg y Gibson han estado ocupados. El primero, nominado al Oscar, protagonizó Uncharted junto a Tom Holland el año pasado, así como Tiempo para mí (Me Time), una comedia con Kevin Hart. Gibson, por otro lado, que es un ganador del Oscar por derecho propio, aparecerá en el próximo spin-off de John Wick, The Continental for Peacock.

Mark Wahlberg además está por estrenar el próximo proyecto de Netflix, The Union, que también estará protagonizada por Halle Berry. El largometraje será un thriller de acción y contará la historia de un trabajador de la construcción que se involucra en el mundo del espionaje. Actualmente Wahlberg está filmando The Family Plan, una película de comedia que será estrenada a través de Apple TV+.

"Tiempo para mi", película de comedia protagonizada por Kevin Hart y Mark Wahlberg. (Netflix)

Antes de que sea una realidad el nuevo proyecto, puedes disfrutar de Hasta el último hombre que está disponible en Prime Video y HBO Max.

