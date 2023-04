Estrenos de Star+ en mayo: “Planners”, “Hellraiser” y mucho más

Reinicio de la franquicia de David Bruckner sobre el amado personaje de terror e ícono de S&M fue retratado en la película original y muchas de sus secuelas por Doug Bradley

Para el próximo mes, Star+ prepara el estreno de diferentes producciones como el remake de la saga de terror Hellraiser, una nueva temporada de The Kardashians y las series latinoamericanas Planners y Dos tiempos. Hay una variedad de nuevos ingresos a la plataforma, así aquí vas a encontrar alguna serie o película de tu interés.

Planners - 5 de mayo

Planners sigue la historia de Malena Carregal , una mujer que, tras su reciente divorcio de Marcos Gutiérrez, deja su trabajo en la reconocida agencia de organización de eventos corporativos de su exmarido. Gracias al impulso de Cali, una enérgica amiga del pasado que llega nuevamente a su vida, emprende un nuevo camino laboral concretando el proyecto que siempre soñó: crear su propia agencia de organización de eventos sociales. Con Cali como socia y la incorporación de un reconocido ambientador al equipo, Malena usará todo su conocimiento y experiencia para armar su empresa, hacerla despegar y enfrentar todos los desafíos y conflictos que llegan a la hora de organizar un festejo inolvidable.

La vida de Malena (Celeste Cid) cambiará cuando decida divorciarse y emprender su nueva vida

Dos tiempos - 10 de mayo

Compuesta por ocho episodios de 35 minutos, la serie cuenta en tono de drama y fantasía la historia de Paz y Cecilia, dos chicas que viajan en el tiempo y terminan cada una en el cuerpo y en el siglo de la otra. Paz es la influencer brasileña más importante de 2022, pero su mundo se derrumba cuando es “cancelada” en internet y, por consecuencia, pierde seguidores y contratos. Cecilia es una escritora de 1922 que se ve obligada a casarse con un hombre. Atrapadas en sus habitaciones y sin pronóstico de poder escapar de sus destinos, las jóvenes expresan el mismo deseo: “No quiero mucho, ¡sólo quiero ser libre!”. El universo las escucha y viajan misteriosamente en el tiempo y se despiertan cada una en el cuerpo de la otra.

A Small Light - 2 de mayo

Basada en una emocionante historia real, la miniserie de ocho episodios producida por ABC Signature y Keshet Studios para National Geographic, A Small Light cuenta la historia de Miep Gies, una joven despreocupada que vivió en una época en la que ser obstinada podía matarla. Cuando Otto Frank le pide ayuda para ocultar a su familia de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, Miep accedió sin dudarlo y, durante los dos años siguientes, ella y su valiente y devoto esposo Jan, junto a varios otros héroes sin capa, cuidaron a las familias Frank, van Pels y Pfeffer que vivían escondidos en un anexo secreto de su casa.

Alguien esta mirando - 10 de mayo

Este drama de 10 episodios sigue a Elena Santos, una joven con un pasado complicado, que se abre camino para trabajar como niñera para una familia adinerada en Manhattan. Rápidamente se entera de que todos los habitantes en el misterioso edificio cuentan con secretos ocultos. Sin embargo, lo que nadie sabe es que Elena tiene sus propios secretos impactantes.

Hellraiser - 26 de mayo

Dirigida por David Bruckner, Hellraiser es la nueva versión del clásico de terror de Clive Barker de 1987, en la que una joven que lucha contra una adicción toma posesión de una antigua caja de rompecabezas, sin saber que sirve para convocar a los cenobitas, un grupo de sádicos seres sobrenaturales de otra dimensión.

Una nueva versión del clásico de terror se estrenará este mes. (Star+)

Bel-Air - 24 de mayo

El reboot de la icónica sitcom de los años 90 The Fresh Prince of Bel-Air regresa para una segunda temporada en la que Will y la familia Banks comienzan a ver cómo sus sueños dejan de coincidir con el mundo de Bel-Air. A medida que abandonen sus respectivas normas, cada personaje tendrá que decidir qué saltos dar para lograr el éxito personal.

Godfather of Harlem - 24 de mayo

La tercera temporada encuentra a “Bumpy” Johnson luchando por el control de Harlem junto a otros aspirantes al trono, también conocidos como la mafia cubana, los rivales italianos, los despiadados asesinos latinos y, en última instancia, la CIA. Godfather of Harlem es una serie dramática que une el inframundo criminal y el movimiento de derechos civiles durante un momento tumultuoso en la historia de Estados Unidos.

The Kardahians - 25 de mayo

Las cámaras vuelven a encenderse para capturar las vidas de Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall y Kylie mientras navegan por la maternidad, la crianza compartida y el crecimiento de sus imperios. El vínculo familiar se pondrá a prueba y surgirán algunas tensiones, pero seguirán unidas durante la tormenta.

Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall y Kylie vuelven en nuevos episodios del reality show. (Star Plus)

