“La guerra de los mundos: El ataque”: así será la película basada en la obra de H.G. Wells

El libro de H.G Wells vuelve a la pantalla grande

“La aventura de tres jóvenes astrónomos intentando evitar la invasión marciana al planeta tierra”, así de fácil y sencillo resume IMDb la nueva adaptación de uno de los libros más conocidos de la historia. En esta nueva interpretación de la guerra de los mundos, los protagonistas son Herbert, Hannah y Ogilvy, tres astrónomos jóvenes que fascinados con los secretos del espacio están más cerca de lo que creen de vivir su sueño convertido en pesadilla cuando los vecinos del planeta rojo deciden invadir la tierra utilizando todo su desarrollo tecnológico para pulverizar a quien se le oponga.

Te puede interesar: “Godzilla x Kong”: mira el teaser de la esperada película sobre la colosal batalla de titanes

En esta ocasión el cast que vivirá todo tipo de aventuras para defender su planeta natal de la invasión extraterrestre es nativamente inglés, puesto que esta conformado por jóvenes talentos como Sam Gittins (The Last Heist), Lara Lemon (Angry nazi zombies) y Alhaji Fofana (Rosaline). A diferencia de La Guerra de los mundos (2005) que tuvo como protagonistas a actores reconocidos como Dakota Fanning (Once upon a time in Hollywood) y Tom Cruise (The mummy), esta producción prefirió alejarse de Estados Unidos para tener más similitudes con la obra original de 1897.

Esta interpretación es la tercera vez que se lleva el libro a un medio fuera de las páginas, la primera vez se dio en 1938 de la mano de Orson Wells en una radio bajo la ocasión de un especial de Halloween. Algo curioso de esta interpretación es que algunos radio oyentes realmente pensaron que estaba ocurriendo una invasión extraterrestre debido a que el programa inició con un monólogo introductorio que muchos confundieron con un reportaje periodístico radial, si a esto le sumas que debido a ser un especial de Halloween el programa no tuvo cortes comerciales hasta después de la mitad del programa.

Te puede interesar: Primer tráiler de “La noche del demonio: la puerta roja”, la quinta entrega de la saga de terror

La película de 2005 dirigida por Steven Spielberg no terminó de encantar a la critica especializada, fue puntuada con 6.5 estrellas en IMDb y 75% en Rotten Tomatoes, algo raro en el aclamado director hollywoodense con tantos reconocimientos. Junaid Syed, el director de la nueva adaptación, tiene grandes zapatos que llenar y una vara no tan difícil de alcanzar; el resultado se verá el 21 de abril cuando se estrene en cines

Seguir leyendo: