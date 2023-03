Después de “The Last Of Us”, el director de “John Wick” busca repetir el éxito con “Ghost of Tsushima”

"Ghost of Tsushima", desarrollado por Sucker Punch y editado por Sony para PlayStation 4, es una aventura de acción ambientada en el Japón feudal y en el que un samurái trata de hacer frente a la invasión del ejército mongol en el año 1274. (PlayStation)

The Last Of Us logró lo que por muchos años las productoras de cine habían buscado, conseguir que una adaptación de videojuegos fuera exitosa entre la crítica como con las fans. Esto ha desatado una nueva ola por llevar al live actión historias basadas en populares juegos de consola. Una de las próximas apuestas es la película Ghost of Tsushima, inspirado en el título del mismo nombre creado por PlayStation.

El director Chad Stahelski (John Wick 4) está listo para dirigir una adaptación cinematográfica del aclamado videojuego de acción y aventuras 2020 de Sucker Punch Studios, después de unirse a la producción junto a Sony Pictures y PlayStation Productions en 2021. Ghost of Tsushima cuenta la historia de Jin Sakai, un guerrero samurái y el miembro restante del clan Sakai que se opone a las fuerzas invasoras mongolas durante su avance en la isla de Tsushima en el siglo XII.

El videojuego fue estrenado en 2020. (PlayStation)

Stahelski confía en que su adaptación de Ghost of Tsushima puede igualar el éxito de crítica y popularidad que consiguió la serie de televisión The Last Of Us de HBO. El éxito de Neil Druckmann y Craig Mazin en HBO es ahora una inspiración para Chad. Por su parte los fanáticos del videojuego confían en que el director lo pueda lograr aunque el riesgo de fallar también es alto.

Stahelski, quien también está al frente de Rainbow Six Movie, asegura que es posible repetir el suceso que ha sido The Last Of Us, pero ahora en el cine, explicó que desea “arrojar luz” sobre las próximas adaptaciones de videojuegos que llegarán a la televisión. Durante su participación en el podcast de Brobible, el realizador ha asegurado que Ghost of Tsushima ofrecerá una historia increíble, llamando incluso “la película de samuráis anti-samuráis”, además de considerar que está lista para aprovechar el empuje que ha dado HBO.

Director Chad Stahelski attends a screening of "John Wick: Chapter 4" in New York City, U.S., March 15, 2023. REUTERS/Andrew Kelly

“Espero que The Last of Us arroje más luz sobre las próximas adaptaciones de videojuegos. Estoy trabajando en Rainbow Six y Ghost of Tsushima. Ambos son proyectos fantásticos que realmente espero que lleguen a buen puerto. Pero Ghost tiene una historia increíble. Es la película de samuráis anti-samuráis. Tiene una gran temática. Tenemos mucho empuje en eso y mucho interés porque Last of Us empujando eso, sí, la maldición del videojuego a la película se ha levantado. Se puede hacer. Sólo tienes que darle amor y atención. Y Ghost, de probablemente todos los otros videojuegos (películas) en desarrollo, creo que ese es el que va a aterrizar”, dijo el director.

Takashi Doscher está listo para escribir el guion de la adaptación cinematográfica de Sony Pictures y PlayStation Productions, que alcanzó un hito masivo en enero, con más de 8 millones de copias vendidas desde julio de 2020. debut. El proyecto está en desarrollo temprano. Stahelski, Alex Young y Jason Spitz están produciendo a través de su compañía 87Eleven Entertainment. Asad Qizilbash y Carter Swan producirán en nombre de PlayStation Productions. Sucker Punch Productions actuará como productor ejecutivo.

El proyecto apenas se encuentra en preproducción. (PlayStation)

Ghost of Tsushima recibió elogios de la crítica por su historia en el momento del lanzamiento, convirtiéndose rápidamente en un favorito entre los jugadores y estuvo considerado como el Juego del año debido en parte a su narración. Algunos especialistas detallaron que la decisión de Stahelski de centrarse en recuperar la narrativa central y los elementos temáticos podría resultar ser la mejor opción para crear una película que atraiga tanto a los juegos como a los cinéfilos. Además, con The Last of Us mostrando al público el potencial de las adaptaciones de videojuegos, más espectadores que no estén familiarizados con el título de PlayStation pueden estar más interesados en darle una oportunidad a futuras adaptaciones.

Traición, venganza... Ghost of Tsushima no solo sorprende al ofrecer al jugador un juego de mundo abierto realmente atractivo y lleno de cosas que hacer, sino que también sumerge al jugador en una apasionante historia de samuráis protagonizada por Jin Sakai. “Un gran título, lleno de momentos visuales para el recuerdo y con un cuidado sistema de combate que cumple más que dignamente su papel de gran producción, despidiéndose además por todo lo alto de una PS4 que, salvo sorpresa, ha recibido su última gran exclusiva. juego”, detalló Collider en su reseña del juego.

El videojuego logró vender más de ocho millones de copias. (PlayStation)

Para algunos especialistas, en comparación con intentos anteriores adaptaciones, The Last of Us intentó complacer tanto a los fanáticos de los videojuegos como al público al lograr un equilibrio entre la precisión y llevar la narrativa del videojuego a las pantallas en un formato accesible. Además de adaptar fielmente este título a través de diálogos tomados directamente del juego y elegir a varios actores involucrados en el título original, la serie de HBO también enfatizó en gran medida los temas de recuperar la humanidad y seguir adelante después de la tragedia a través de nuevas historias. Como tal, The Last of Us puede actuar como un buen modelo para el enfoque de Ghost of Tsushima .

Durante muchos años, las adaptaciones de películas de videojuegos a menudo fueron objeto de un mayor escrutinio debido a la forma en que llevaron historias populares a la pantalla. En el caso de muchas adaptaciones, incluida la serie Resident Evil de Paul WS Anderson y la infame película Super Mario Bros. de 1993 , las fuertes desviaciones del material de origen generaron críticas por parte de los jugadores, mientras que el público no pudo involucrarse en una historia en la que parte de la El atractivo de los materiales de origen provino de la participación de los jugadores. Debido a esto, Ghost of Tsushima y otras adaptaciones recientes a menudo se enfrentan a una batalla cuesta arriba para evitar repetir fallas anteriores.

Aunque el proyecto ya cuenta con guionista, se desconoce cuando iniciaría la filmación. (PlayStation)

Antes de que esta adaptación sea una realidad puedes disfrutar de la primera temporada de The Last Of Us que está disponible en HBO Max.

