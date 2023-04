“El retorno del Jedi” tendrá un reestreno por su aniversario 40

La histórica película de George Lucas tendrá un reestreno en cines

El anuncio de El retorno del Jedi se dio en el marco de la Star Wars Celebration, que este año se celebra en Europa. Ayer, los paneles se dedicaron a compartir noticias sobre las nuevas películas y series que van a expandir el universo Star Wars. Hoy, en cambio, se informó acerca de algo que alegrará a los fans originales de la franquicia que, recientemente, se habían sentido ofendidos debido a que la última trilogía que se estrenó en cines no representaba una buena continuación de la historia. Ahora, este final va a recibir un reestreno en cines de Estados Unidos, Reino Unido y otros países que aún serán difundidos el próximo 28 de abril.

Esta noticia se dio en el marco de su aniversario 40; algo que no es muy común es que las películas lleguen hasta ese tiempo siendo tan queridas por el público, lo cual demuestra su vigencia en la cultura popular.

El póster publicado muestra a Darth Vader sobre Luke Skywalker como una figura amenazante. Sobre este tema, el artista encargado del diseño, Matt Ferguson, comentó: “La composición fría y metálica se lleva la atención. Sin embargo, El retorno del Jedi es la historia de la victoria de Luke y los rebeldes, entonces es necesario tener un poco de iluminación para representarlo (...) el arte también tiene que contar la historia.”

Cuando una película impacta en el espectador se vuelve atemporal, se puede revisitar una y otra vez sin cansar gracias a la relación personal que se genera con la cinta. Este fenómeno es más común de lo usual con los fans de Star Wars, maratones el 4 de mayo (May the force es fonéticamente muy similar a May 4th, que lo convirtió en el día oficial de la saga), constantes re-ediciones, el gran negocio de dvd originales de la franquicia; lo que empezó como una saga de aventuras especiales, hoy es un fenómeno global que es casi un culto alrededor de la mente de George Lucas.

Ayer se mostraron avances e información de proyectos como Ahsoka, Andor, Skeleton Crew y las futuras películas de Star Wars, mientras tanto, hoy se anunció este esperado reestreno que encantó a los seguidores originales de la franquicia. Aún quedan dos días de convención y es seguro que Lucasfilm y Disney quieren aprovechar todo el revuelo e interés que se ha generado en redes para hacer aun más anuncios que traigan nuevos adeptos a la saga.

Arte original de "El retorno del Jedi"

Es importante recordar que no se ha confirmado que el reestreno también tenga lugar en cines de Latinoamérica. Desde Infobae se anunciará si finalmente la histórica película de George Lucas también se podrá ver en estas tierras.

