“X-Men ‘97″: se revelan nuevos detalles de la esperada serie animada

El Profesor Charles Xavier y su grupo de valientes mutantes golpean contra las agencias gubernamentales corruptas e intolerantes y protegen al mundo de los villanos liderados por el mutante Magneto. (Marvel)

Hace más de dos décadas que el programa Men: The Animated Series, mismo que tras cinco temporadas llegó a su fin en 1997. A lo largo de estos años, este show se ha convertido en un programa de culto para todos los amantes de los cómics y los superhéroes. En todo este tiempo la serie ha presentado al popular equipo de mutantes heroicos, así como a los malos, a un público más amplio más allá de los cómics.

Desde que esta producción llegó a su fin la franquicia del cómic de Marvel ha recibido varias adaptaciones en el cine, la primera de ellas fue el largometraje del 2000 protagonizada por Hugh Jackman como el valiente y malgeniado mutante Wolverine.

Se espera que la serie estrene a inicios del siguiente año. (Marvel)

Ahora, los X-Men regresará a la televisión para atraer y divertir a una nueva generación de fans, ya que X-Men ‘97, la nueva producción de Marvel y Disney+ servirá como una secuela de la emblemática serie de 1992. Durante el evento X-Men: 60 Uncanny Years Live de Marvel Unlimited, se dio a conocer la sinopsis de la próxima serie de televisión, burlándose de que los X-Men volverán a luchar contra una fuerza formidable.

El reboot de la serie animada de 1992 retomará la historia en la que los mutantes se quedaron en 1997. Varios miembros del elenco de voces repetirán sus papeles, incluyendo Cal Dodd como Wolverine, George Buza como Beast, Catherine Disher como Jean Grey, Lenore Zann como Rogue, Alyson Court como Jubilee y más.

La nueva serie de Disney+ iniciará donde "X-Men: Animated Series" terminó. (Marvel)

Además, los nuevos miembros se unirán al valiente equipo, con Jennifer Hale, Ray Chase, Anniwaa Buachie, JP Karliak, AJ LoCascio, Matthew Waterson, Jeff Bennett y Holly Chou uniéndose al elenco de voces estelar. La sinopsis oficial de la próxima serie animada de Disney+ dice: “Storm y Wolverine intentan continuar con los X-Men. Magneto entra y quiere dar un paso adelante por Charles Xavier. Siniestro entra para tratar de acabar con los X-Men de una vez por todas”.

Junto a Rogue, Storm, Jean Grey, Gambit, Cyclops y Wolverine, otros miembros originales de los X-Men incluyen a Bestia y Júbil, quienes poseen superpoderes, incluyendo capacidad psiónica, poder curativo regenerativo, telequinesis y manipulación de energía cinética. Después de la conclusión de X-Men: The Animated Series, el equipo de mutantes se reintrodujo a principios de la década de 2000, con las tres entregas de acción en vivo, X-Men, X2 y X-Men: The Last Stand.

"Wolverine" de 2000 fue la primera película que inició la franquicia de X-Men en el cine. (20th Century Studios)

En la última década y antes de la compra de 20th Century Fox (quienes producían X-Men) por parte de Disney, nuevos proyectos llegaron a la gran pantalla como las versiones más jóvenes de los icónicos personajes de X-Men en las películas X-Men: First Class en 2011, X-Men: Days of Future Past en 2014 y X-Men: Apocalypse en 2016.

Además de varias películas de X-Men, también se lanzaron algunas características centradas en Wolverine, incluyendo X-Men Origins: Wolverine, The Wolverine y el favorito de la crítica de 2017, Logan.

A lo largo de los años se han producido más de una decena de proyectos basados en los populares personajes. (20th Century Studios)

Las dos últimas entregas, sin embargo, hicieron que la franquicia se viviera una mala racha con Dark Phoenix y Los nuevos mutantes, producciones que recibieron en su mayoría críticas negativas. Pero el estreno de 2022, Doctor Strange en el universo de la locura, presentó al profesor Charles Xavier (interpretado por Patrick Stewart) en un multiverso diferente, burlándose de la posibilidad de que el UCM explore el mundo de los mutantes en los próximos años.

Antes de que estrene X-Men ‘97, puedes disfrutar de X-Men: The Animated Series que está disponible en Disney+.

La serie original inició en 1992 y terminó cinco años después. (Marvel)

