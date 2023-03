“Agente Elvis”: todo sobre la extravagante serie creada por Priscilla, la viuda del rey del rock

La serie muestra a Elvis Presley como una estrella de rock de día y un superespía de noche. (Netflix)

El género de animación para adultos acaba de sumar un esperado título entre sus filas: Agente Elvis. La serie de Netflix es una creación original de la actriz Priscilla Presley, viuda del rey del rock, y John Eddie que satiriza la vida del cantante y lo convierte en un espía del gobierno de Estados Unidos. Los episodios ya se encuentran disponibles en la plataforma de streaming, y te contamos más al respecto.

Te puede interesar: Matthew McConaughey y Woody Harrelson volverán a trabajar juntos en una nueva producción de Apple TV+

Según la sinopsis oficial, “Elvis Presley tendrá que cambiar su traje blanco por una mochila propulsora tras ingresar como agente encubierto a un programa de espías del Gobierno para ayudar a combatir las fuerzas oscuras que amenazan a su amado país… sin faltar a su trabajo regular como el rey del rock and roll”.

"Agente Elvis" tiene como co-creadora y productora ejecutiva a Priscilla Presley. (Netflix)

A través del humor y pasajes de la historia real de Elvis, la comedia de diez episodios se centra en el agente encubierto mientras se pasea entre situaciones peligrosas con la ayuda de un chimpancé sociópata y el mundo del espectáculo. Al final del día, nunca dejará de ser Elvis… y el show debe seguir para el público. Además, veremos a ciertos personajes conocidos que tuvieron relevancia en su entorno y en la industria de la música.

Te puede interesar: Song Hye-kyo, estrella de “La gloria”, y su mensaje a Latinoamérica: “Sé que estamos físicamente muy distantes, pero gracias por amar los dramas coreanos”

La voz de Elvis interpretada por un ganador del Oscar

En la versión original en inglés, Agente Elvis cuenta con la voz de Matthew McConaughey para el rol protagónico y este se acompaña de otras estrellas en el elenco como Niecy Nash como Bertie, Don Cheadle como El Comandante, Johnny Knoxville como Bobby Ray y la propia Priscilla interpretándose a sí misma. Está confirmado que también se verán otras grandes figuras del estrellato plasmadas en la animación.

La misma Priscilla integra el elenco de voces como ella misma. (Netflix)

Apenas el año pasado, la biografía de Elvis Presley inspiró la película Elvis, donde el artista fue encarnado por Austin Butler, nominado al Oscar que perdió contra Brendan Fraser en la más reciente premiación. Tom Hanks también integró el reparto principal en el papel del Coronel Tom Parker, el icónico mánager que lo llevó a la fama y administró su carrera hasta su muerte.

Te puede interesar: Qué se puede esperar de la tercera temporada de “Entrevías”

Qué dice la crítica sobre “Agent Elvis”

“Matthew McConaughey interpreta a Elvis y, a diferencia de la extraña y ahora permanente personificación de Elvis de Austin Butler, el actor interpreta al rey del rock and roll con su habitual acento tejano. Es tan malhablado como el resto del elenco, pero es más un hombre serio que sus desquiciados conocidos”, escribió Leila Latif para The Guardian.

El ganador del Oscar Matthew McConaughey interpreta al agente encubierto Elvis Presley. (Netflix)

Por otro lado, Daniel Fienberg (The Hollywood Reporter) aseguró que lo mejor de la serie es que no importa cuán extravagante y ridícula sea, ya que, “muchos de los mejores detalles tienen una base en la realidad que me estaba riendo de la audacia de sus inspiraciones de la vida real mucho más que de sus intentos de remate (de comedia)”.

La temporada completa de Agente Elvis se estrenó en Netflix este 17 de marzo.

Seguir leyendo: