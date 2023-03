“The Last Of Us”: el final alternativo que no vimos

Noveno episodio de esta serie basada en el popular videojuego. Es protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey.

El episodio final de The Last Of Us quebró a los amantes del videojuego y de la serie por igual, pero el director Ali Abbasi propuso un pequeño cambio que podría haber hecho que los fans se rompan por completo. En una reciente entrevista con GQ dijo: “El final que le propuse a los directivos de HBO era un poco más largo y triste”. Acá te contamos como podría haber sido este posible final de una de las series más vistas de lo que va de 2023.

En la entrevista con GQ el director también agregó que no estaba completamente convencido de alterar el final debido a la reacción de los fans del videojuego original: “Por un lado no sabia si los fans que vienen del videojuego iban a estar más molestos por el cambio del final o si se iban a molestar más de que no propusimos nada diferente a lo que ya han visto antes”. Uno de los mayores retos al momento de adaptar un material que ya tiene una gran cantidad de fans al mundo audiovisual es que tanto los fans del material original permitirán que se cambien detalles al momento de adaptarlo, esto puede salir muy bien como en el caso de Los Juegos del Hambre o mal como en el caso de Percy Jackson.

La segunda temporada de la serie no contará exactamente la segunda parte del juego.

El final que se vio finalmente en HBO Max fue muy similar al que se presentó en la serie, Joel al enterarse de que para poder extraer una posible cura al Cordyceps era necesario el sacrificio de Ellie no pudo aceptarlo e inicia una masacre en el hospital de las Luciérnagas. Al momento de encontrarse con la niña que había aprendido a querer a lo largo de su viaje en una camilla con los doctores alrededor de ella se decide por asesinarlos de igual manera (los fans más veteranos ya saben lo que desencadena esto) y se la lleva en brazos. Después de escapar de las Luciérnagas, Ellie se despierta y le pregunta a Joel que sucedió, el se ve incapaz de reconocer lo que hizo y decide mentirle para no afrontar la decisión que tomó, a lo que ella le pide que le jure que todo lo que dice es verdad y él se lo jura.

El final propuesto por Ali Abbasi no cambiaba nada del desarrollo del capitulo, lo que cambia era la ultima escena del capitulo y auguraba el negro futuro que se le acerca a nuestros dos protagonistas. Después del juramento de Joel y la respuesta de Ellie estando cómoda con ese juramento la pantalla no pasaría a los créditos. Después veríamos como ellos dos siguen caminando, pero en lugar de verlos lado a lado como habían aprendido a acompañarse notaríamos que habría cierta distancia entre ellos dos, pese a que Ellie no sabe de la mentira de Joel, nosotros si sabríamos y la veríamos en pantalla.

Capítulo final de esta serie basada en el videojuego del mismo nombre

Un final mucho más sombrío para la audiencia podría haber sido televisado para los más de 8 millones de espectadores que domingo a domingo se reunían alrededor del televisor para ver como se desarrolla la historia de Ellie y Joel. La segunda parte ya esta confirmada por HBO, pero aun se desconoce la fecha en la que llegaría a la plataforma, mientras tanto puedes revivir la primera temporada por HBO Max.

