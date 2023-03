“The Last of Us” rompe un nuevo récord y ya es una de las mejores series del 2023

Noveno episodio de esta serie basada en el popular videojuego. Es protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey.

Es uno de los estrenos más exitosos de este año que recién está atravesando el tercer mes. Cada domingo, The Last of Us sumaba más y más espectadores a sus filas arrojando números increíbles. Pero el último episodio de la primera temporada, que se emitió el domingo 12 de marzo, implicó un nuevo récord ya que obtuvo 8,2 millones de espectadores, a pesar de que coincidía con la gala de entrega de los Oscar.

El primer capítulo se estrenó el 15 de enero y obtuvo 4,7 millones de espectadores que fueron aumentando a medida que se sucedían los episodios. Así el segundo fue visto por 5,7 millones, el tercero por 6,4, el cuarto por 7,5, el quinto por 11,6 (se emitió un viernes porque el domingo se llevó a cabo el Superbowl), el sexto por 7,8 y el séptimo y el octavo por 7,7 y 8,1 millones, respectivamente. Por lo tanto los 8,2 millones de espectadores del episodio final del domingo pasado se convierten en un 74,5% más alto que los 4,7 millones del debut en enero.

Capítulo final de esta serie basada en el videojuego del mismo nombre

Incluso logró colocarse por arriba de la precuela de Game of Thrones, House of the Dragon que, de acuerdo a información publicada en el sitio The Hollywood Reporter, The Last of Us, superó en los seis primeros episodios a la serie de los Targaryen. Mientras la ficción que acaba de terminar tuvo una media de 30,4 millones de espectadores, House of the Dragon sólo alcanzó los 29 millones. Así The Last of Us se convirtió según emitió HBO en “la serie más vista en la historia de HBO Max en Europa e Hispanoamérica”.

Pero los fanáticos y seguidores de la serie deberán esperar más de un año para ver nuevos episodios. La segunda temporada comenzará a grabarse este año y se estima que estará disponible para audiencia a finales de 2024 o incluso el año siguiente. La segunda parte del juego llamada The Last of Us -Part II de Naughty Dog, se ubica temporalmente entre cinco y siete años después de lo acontecido en la primera temporada. Ellie y Joel están establecidos en Wyoming, llevando una vida tranquila hasta la aparición de un personaje femenino llamado Abby. Es decir que Ellie pasará de tener de 14 a 19/21 años y deberá sufrir algunas modificaciones en su fisionomía.

El episodio final volvió a romper un récord

Uno de los showrunners de la serie, Craig Mazin, afirmó al sitio Collider que no irían más allá de lo que se relata en el juego y que no intentarían “contar ninguna historia más allá de la adaptación del videojuego”.

Por lo pronto puedes ponerte al día con los nueve episodios disponibles de The Last of Us en la plataforma de HBO Max.

