Andy Serkis a solas con Infobae por el estreno de “Luther: cae la noche” y su regreso a “The Batman 2”

"Luther: cae la noche" es la continuación de la serie original británica y trae de vuelta a Idris Elba como el detective Johh Luther. El millonario y asesino en serie David Robey, interpretado por Andy Serkis, será su nuevo enemigo en esta película que llega a Netflix.

“Hay tantos aspectos en este personaje y no quería sólo interpretarlo como el villano malvado”, cuenta Andy Serkis en una entrevista con Infobae sobre su nuevo rol antagónico para Luther: cae la noche (Luther: The Fallen Sun). En la película de Netflix, el actor británico se convierte en la peor pesadilla de Idris Elba, quien retorna como el detective John Luther en esta continuación de la serie original de la BBC emitida entre 2010 y 2019.

Serkis es ampliamente conocido por sus papeles como personajes animados por captura de movimiento en El señor de los anillos, El planeta de los simios y Star Wars. Sin embargo, su carrera no solo se limita a rostros creados por computadora, sino que recientemente lo vimos también en The Batman como Alfred, y ahora como el asesino serial David Robey en el nuevo film policiaco.

(Netflix)

“Hay tantas cosas tristes y desesperantes sobre el personaje, él es un ser humano profundamente solitario que no puede conectar con la humanidad. No tiene forma de relacionarse con otro ser humano más que observarlos, mirarlos, estudiarlos y tratar de entender a la gente. Pero no puede procesarlo”, detalla sobre su papel y agrega que “el lado oscuro de su personalidad es que ha hecho una fortuna, es un millonario. Ha hecho dinero a partir de la tecnología y la entiende”.

En Luther: cae la noche, este hombre utiliza sus conocimientos en tecnología y lo manipuladora que puede ser para crearse un nombre. Al mismo tiempo, es un psicópata que considera que las personas sólo quienes ser reconocidas por su nobleza y ubicarse por encima de otros cuando, en realidad, estas intenciones no son reales (esto lo demuestra al meterse en la esfera privada de numerosos cibernautas).

“Tiene una mirada muy retorcida, en su propia mente es muy lógica, sobre la gente allá afuera que piensa es buena y mejor que otras personas. Y él odia eso, quiere derrumbarlos. Y en cuanto a Luther, él lo ve como uno de ellos. Así que, el desafío fue hacerlo no sólo este villano girando su mostacho, sabes. Él no conecta con nadie, sino lo contrario, él refleja la sociedad que él está viendo”, sostiene la estrella de 58 años.

La humanidad vive en un constante cambio por los avances tecnológicos y la necesidad –prácticamente vital– del internet en nuestras vidas diferencia la rutina de hoy con la de hace 20 años. “Ahora con la IA (inteligencia artificial), deepfake, todas las tecnologías que están alrededor, la dark web. Sabemos que la gente es tan adicta en una forma poco saludable. […] La manera que afecta la mentalidad de las personas”, reflexiona Andy Serkis sobre estas tecnologías más recientes.

(Netflix)

“La tecnología puede ser útil para las cosas más increíbles”, admite. “Igualmente, puede ser usada con razones nefastas y malas. David Robey no cree que lo que está haciendo es malo, porque está creando un espacio seguro para personas de ideas afines. Así que, es un área moral muy gris y casi hemos renunciado a nuestra responsabilidad por ello, y se está convirtiendo en su propio conjunto de reglas”. Ese es básicamente el móvil del antagonista de Luther: cae la noche.

Andy Serkis discute su regreso en “The Batman 2″

El año pasado, The Batman –de Matt Reeves– tuvo un glorioso paso por el cine. Protagonizado por Robert Pattinson, el film sigue a Bruce Wayne en su segundo año como el Caballero de la Noche y explora la oscuridad de ciudad Gótica a través de sus escenarios caóticos y villanos caricaturescos. Andy Serkis dio vida a Alfred Pennyworth, el mayordomo de la familia Wayne, y espera muy pronto retomar este personaje.

John Luther es un detective de la Unidad de Crímenes Graves de Londres. Tras una vida dedicada al trabajo, se ha vuelto un hombre despiadado, dispuesto a hacer cualquier cosa por resolver los casos a los que se enfrenta.

“No sé mucho al respecto, pero obviamente Matt Reeves es un muy buen amigo mío y está escribiendo The Batman 2. Así que, estoy muy emocionado por eso, pero no sé nada sobre el contenido o de qué tratará”, confiesa a Infobae y concluye a modo de broma: “Obviamente, ojalá Alfred salga de la cama del hospital”.

Luther: cae la noche se estrenó este 10 de marzo en la plataforma Netflix.

