“Somebody I Used to Know”: todo sobre la nueva producción dirigida por Dave Franco

De vuelta a su ciudad natal, la adicta al trabajo, Ally, recuerda a su ex Sean y se cuestiona todo sobre la persona en la que se ha convertido. Está más confundida cuando conoce a Cassidy, quien le recuerda a la persona que solía ser. (Prime Video)

La comedia romántica es uno de los géneros fílmicos que más reacciones encontradas presenta cada que se estrena un nuevo título. Sin embargo, el nuevo proyecto bajo la dirección de Dave Franco, Somebody I Used to Know, le da un giro distinto e innovador a este tipo de tramas, añadiendo una historia de amor poco convencional a la producción que ya se encuentra disponible en Prime Video.

En este largometraje, las relaciones sirven como telón de fondo para el tipo de amor más importante que existe: el amor propio. Como productora de televisión Ally (Alison Brie) regresa a su ciudad natal solo para redescubrir a un viejo amor de juventud y crear conexiones profundas con una nueva persona en su vida, entiende el valor de mantenerse fiel a sí misma y cómo el romance toma parte en ese viaje de autodescubrimiento.

Alison Brie protagoniza y coescribe este largometraje. (Prime Video)

Se dice que no hay lugar como el hogar y en el caso de Ally, el descanso tan necesario de su apretado horario de trabajo es suficiente para que revalúe las prioridades en su vida. Como se ve en los avances, accidentalmente se encuentra a su exnovio Sean (Jay Ellis) en un restaurante y su conexión sigue siendo tan poderosa como lo era en el pasado. Sin embargo, el tiempo ha pasado y muchas cosas han cambiado en la ciudad natal de la protagonista.

Sean no es un hombre disponible ya que está a punto de casarse con Cassidy (Kiersey Clemons), una mujer cuya personalidad se parece a la de Ally cuando estaba saliendo con Sean. Cuanto más se involucra la protagonista en la relación de esta pareja, más desordenada se vuelve la situación. Esto la lleva a cuestionar su destino en el amor y cómo ha cambiado su identidad a lo largo de los años.

La serie maneja un tono de comedia romántica poco convencional. (Prime Video)

Además de ser la protagonista de la historia, Alison Brie también formó parte del equipo de producción al coescribir el guion junto a Dave Franco. La actriz ha desarrollado diversos papeles cómicos a lo largo de los años, pero pocas veces ha podido interpretar un papel principal romántico, excepto en proyectos como Sleeping with Other People y The Five-Year Engagement.

Días previos al estreno del film, el pasado 10 de febrero, Franco, quien además coescribió esta historia, señaló a través de un comunicado que su amor por las comedias románticas lo alentó a estar al frente de este proyecto. “A Alison y a mi nos encantan las comedias románticas y nos inspiramos en los clásicos de los años 80 y 90. No podríamos estar más emocionados de trabajar con Jay y Kiersey, que son grandes artistas natos, capaces de llevar la ligereza y el drama en igual medida”.

En la producción también participan Jay Ellis y Kiersey Clemons. (Prime Video)

El elenco de esta producción lo complementan los actores Danny Pudi (Comunidad), Julie Hagerty (¡Avión!), Haley Joel Osment (El Sexto Sentido), Amy Sedaris (BoJack Horseman), Evan Jonigkeit (Archivo 81) y Zoë Chao (The Afterparty).

Puedes ver Somebody I Used to Now a través de la plataforma de Prime Video.

